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Владимир Великанов. “Борьба за Украину в XVII веке. Часть 3. “Мятеж Выговского и его поражение”

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Владимир Великанов. "Борьба за Украину в XVII веке. Часть 3. "Мятеж Выговского и его поражение".
В третьей части сериала о непростых русско-украинских отношениях Владимир Великанов рассказывает о первом этапе знаменитой Руины – мятеже Выговского и причинах его неудачи.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. После принесения присяги царю в 1654 году, Украина пользовалась широкой автономией. Царская администрация была только в Киеве.

2. После смерти Хмельницкого гетманом был выбран Иван Выговский, который тяготел к Польше. В 1658 году он начал переговоры о возвращении под власть польского короля.

3. Было заключено Гадячское соглашение о создании Русского княжества в составе Речи Посполитой. Однако польский сейм отказался его ратифицировать.

4. В 1659 году Выговский поднял восстание против царя. После неудач он вновь присягнул царю.

5. На Переяславской раде 1659 года гетманом был выбран Юрий Хмельницкий. Было усилено военное присутствие России на Украине.

6. Выговский погиб, будучи казненным поляками за попытку измены.

Вывод: в 1654-1659 гг. шел процесс интеграции Украины в состав Российского государства, который сопровождался попытками украинской старшины добиться автономии и сближения с Польшей. Однако в итоге Украина сохранила статус автономии в составе России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7_jI1dFm9ao
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