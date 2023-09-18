Владимир Великанов. “Борьба за Украину в XVII веке. Часть 1. За что боролись?”
Владимир Великанов. “Борьба за Украину в XVII веке. Часть 1. За что боролись?”
Во вступительном ролике сериала про истории Украины в XVII столетии Владимир Великанов даст характеристику региона накануне важных и драматических событий. Что представляли из себя украинские земли, за которые во второй половине столетия развернулось противостояние крупных держав Восточной Европы.
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