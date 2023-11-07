Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Что останется от нашей цивилизации через 100 тысяч лет?

10 1

Есть мнение, что через 50-100 тысяч лет от нашей цивилизации не останется следа. А значит, нельзя отрицать возможности того, что на Земле были цивилизации и до нас. Просто, от них ничего не осталось, кроме горстки неуместных артефактов. И это ошибочное, но очень заядлое мнение, которое хочется выводить скипидаром и кипячением.

Человек привык сознавать свое искусственное окружение хрупким (ценные предметы могут быть испорчены), разрушающимся и требующим поддержания. Но дело-то не в предметах и не в сооружениях, а в материалах. Искусственные материалы никогда уже не станут естественными, и тем самым неуничтожимы. Даже рассыпавшееся в ржавую пыль железо никуда не исчезнет, а останется в культурном слое.

Цивилизации приходят и уходят, а мусор — вечен.

Однако, данные доводы слишком сложны, требуют некоторого усилия для понимания, а в отсутствии желания напрягаться легко парируются формально справедливыми, но не имеющими отношения к делу, утверждениями, что кирпич, стекло и бетон рассыпаются в пыль. Плюс, высокие цивилизации существуют в гармонии с природой и мусора не оставляют… Некоторый эффект имеет лишь напоминание, что материальная культура людей и предлюдей за последние 3 миллиона лет ни в какую пыль не рассыпалась, и может быть найдена сейчас. Или австралопитеки не в гармонии с природой жили?

Странно получается: следы высоких цивилизаций исчезли, а следы всяких там синантропов и даже австралопитеков, — включая кучи объедков, — сохранились. То есть, как минимум, 3 миллиона лет, на протяжении которых археология отслеживает развитие орудийной деятельности, на Земле не было цивилизаций, кроме нашей.

Но можно сделать ещё одно усилие. Орудия и окаменевшие отбросы в кухонных кучах сохранились не потому, что прошло каких-то 2-3 миллиона лет. А потому что не имеют срока давности хранения. Уничтожить следы в отложениях может только переплавка коры.

Континентальная же кора, в отличие от океанической, этой напасти практически не подвержена. И если сейчас редки архейские отложения, то не потому, что они за 3 миллиарда лет пропали, а потому, что только 3.5 миллиарда лет назад континенты начали формироваться.
Примечание: автор статьи - культурный человек, а я скажу больше: там где были соответствующие условия для сохранения, от древних людей(и животных), находят даже копролиты, пригодные к исследованию рациона. Короче говоря, твёрдые продукты жизнедеятельности организма. Находят даше шалаши древних людей и как уже автор написал, кухонный и другой мусор.

Источник: https://dzen.ru/a/Y4m5pIEBax4-WwtS
Метки: наука
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Асиа. Истоки нашей цивилизации.
Языковые доказательства древности русской цивилизации
Глава 4. Что и каким образом
Правительства ведущих стран нашего мира готовят Раскрытие по инопланетным контактам
У нашего Солнца есть имя – ЯРИЛО и этому имени 1,5 млрд. лет!
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6928 5258
    Игорь 27 мин. назад

      Цивилизация еще не значит производитель мусора. Если от туристов мусора на стоянке не осталось, они что не цивильные перцы, дикие, без банок, бутылок и презервативов в кустах. Были цивилизации, ближайшая в Гите описана, в приполярье была самая важная для нас цивилизация, которую по письменным преданиям отсек Бал Тилак. Нынешняя сугубо технологичная и не протянет она тысяч лет, металлы закончатся на земле и Вася цивилизации или Писец, как завещал Либерман. Но Андрей молоца, хороший потуг.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru