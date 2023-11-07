Есть мнение, что через 50-100 тысяч лет от нашей цивилизации не останется следа. А значит, нельзя отрицать возможности того, что на Земле были цивилизации и до нас. Просто, от них ничего не осталось, кроме горстки неуместных артефактов. И это ошибочное, но очень заядлое мнение, которое хочется выводить скипидаром и кипячением.

Человек привык сознавать свое искусственное окружение хрупким (ценные предметы могут быть испорчены), разрушающимся и требующим поддержания. Но дело-то не в предметах и не в сооружениях, а в материалах. Искусственные материалы никогда уже не станут естественными, и тем самым неуничтожимы. Даже рассыпавшееся в ржавую пыль железо никуда не исчезнет, а останется в культурном слое.

Цивилизации приходят и уходят, а мусор — вечен.

Однако, данные доводы слишком сложны, требуют некоторого усилия для понимания, а в отсутствии желания напрягаться легко парируются формально справедливыми, но не имеющими отношения к делу, утверждениями, что кирпич, стекло и бетон рассыпаются в пыль. Плюс, высокие цивилизации существуют в гармонии с природой и мусора не оставляют… Некоторый эффект имеет лишь напоминание, что материальная культура людей и предлюдей за последние 3 миллиона лет ни в какую пыль не рассыпалась, и может быть найдена сейчас. Или австралопитеки не в гармонии с природой жили?

Странно получается: следы высоких цивилизаций исчезли, а следы всяких там синантропов и даже австралопитеков, — включая кучи объедков, — сохранились. То есть, как минимум, 3 миллиона лет, на протяжении которых археология отслеживает развитие орудийной деятельности, на Земле не было цивилизаций, кроме нашей.

Но можно сделать ещё одно усилие. Орудия и окаменевшие отбросы в кухонных кучах сохранились не потому, что прошло каких-то 2-3 миллиона лет. А потому что не имеют срока давности хранения. Уничтожить следы в отложениях может только переплавка коры.

Континентальная же кора, в отличие от океанической, этой напасти практически не подвержена. И если сейчас редки архейские отложения, то не потому, что они за 3 миллиарда лет пропали, а потому, что только 3.5 миллиарда лет назад континенты начали формироваться.

Примечание: автор статьи - культурный человек, а я скажу больше: там где были соответствующие условия для сохранения, от древних людей(и животных), находят даже копролиты, пригодные к исследованию рациона. Короче говоря, твёрдые продукты жизнедеятельности организма. Находят даше шалаши древних людей и как уже автор написал, кухонный и другой мусор.