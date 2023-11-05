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Ефимов. Вольное казачество Суперсистемы и виртуальность

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Ближайшие события:
Казачий Вар, Большой Затвор(ретрит) (25 ноября – 2 декабря) – http://zastava.space
Место проведения- Псебай (Кавказ)
Телеграмм Мужского Круга «Застава»: https://t.me/spaszastava

Комментарий редакции

В беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Традиционные ценности России и их значение. Говорилось о важности возвращения к истокам русской цивилизации.

2. Указ Президента РФ No 809 о сохранении традиционных ценностей. Отмечалась важность этого указа для защиты России в условиях гибридной войны.

3. Различные трактовки понятия "казачество". Обсуждались реестровое и вольное казачество.

4. Взгляды представителей вольного казачества на традиционные ценности и роль казачества в их сохранении.

5. Теория управления обществом и роль нравственных ценностей.

6. Этапы становления человека и значение обрядов инициации.

Вывод: В беседе поднимались важные вопросы о роли традиционных ценностей и казачества в развитии российского общества. Обсуждались пути возрождения этих ценностей в современном мире.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rafwqURXlUs
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