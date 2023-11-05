Ефимов. Вольное казачество Суперсистемы и виртуальность
Ближайшие события:
Казачий Вар, Большой Затвор(ретрит) (25 ноября – 2 декабря) – http://zastava.space
Место проведения- Псебай (Кавказ)
Телеграмм Мужского Круга «Застава»: https://t.me/spaszastava
Комментарий редакции
В беседе обсуждались следующие основные темы:
1. Традиционные ценности России и их значение. Говорилось о важности возвращения к истокам русской цивилизации.
2. Указ Президента РФ No 809 о сохранении традиционных ценностей. Отмечалась важность этого указа для защиты России в условиях гибридной войны.
3. Различные трактовки понятия "казачество". Обсуждались реестровое и вольное казачество.
4. Взгляды представителей вольного казачества на традиционные ценности и роль казачества в их сохранении.
5. Теория управления обществом и роль нравственных ценностей.
6. Этапы становления человека и значение обрядов инициации.
Вывод: В беседе поднимались важные вопросы о роли традиционных ценностей и казачества в развитии российского общества. Обсуждались пути возрождения этих ценностей в современном мире.