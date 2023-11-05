Ефимов. Вольное казачество Суперсистемы и виртуальность. Часть 2
Ближайшие события:
Казачий Вар, Большой Затвор(ретрит) (25 ноября – 2 декабря) – http://zastava.space
Место проведения- Псебай (Кавказ)
Телеграмм Мужского Круга «Застава»: https://t.me/spaszastava
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
- Современные проблемы общества и пути их решения с точки зрения казачества.
- Роль инициации и традиционных обрядов в воспитании и развитии личности.
- Значение понятий чести, воли, мужества и других традиционных ценностей.
- Важность гармоничных отношений между мужчиной и женщиной.
- Практика "Казачий котел" как образовательная среда и способ развития нужных качеств и навыков.
- Необходимость новой терминологии и мировоззрения для решения проблем современности.
В целом, в беседе поднимались важные вопросы возрождения традиционных ценностей и их применения для решения проблем сегодняшнего дня с помощью образовательных и воспитательных практик.