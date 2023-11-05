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Ефимов. Вольное казачество Суперсистемы и виртуальность. Часть 2

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Ближайшие события:
Казачий Вар, Большой Затвор(ретрит) (25 ноября – 2 декабря) – http://zastava.space
Место проведения- Псебай (Кавказ)
Телеграмм Мужского Круга «Застава»: https://t.me/spaszastava

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Современные проблемы общества и пути их решения с точки зрения казачества.

- Роль инициации и традиционных обрядов в воспитании и развитии личности.

- Значение понятий чести, воли, мужества и других традиционных ценностей.

- Важность гармоничных отношений между мужчиной и женщиной.

- Практика "Казачий котел" как образовательная среда и способ развития нужных качеств и навыков.

- Необходимость новой терминологии и мировоззрения для решения проблем современности.

В целом, в беседе поднимались важные вопросы возрождения традиционных ценностей и их применения для решения проблем сегодняшнего дня с помощью образовательных и воспитательных практик.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MGwHqdoLOiw
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