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Запад окончательно подтвердил потери самолётов ВС Украины. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

- Обсуждались заявления командующего ВСУ Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик.

- Рассматривалась информация о значительных потерях авиации со стороны Украины.

- Отмечалось снижение поддержки Украины на Западе и усталость от конфликта.

- Обсуждались внутриполитические разногласия в США по поводу финансирования Украины.

- Затрагивалась тема коррупции при расходовании западной финансовой помощи Украине.

- Упоминались успехи российской армии и промышленности.

В целом в беседе констатировалось, что военные перспективы Украины не самые оптимистичные, а позиции России укрепляются.

Источник: https://rutube.ru/video/f1ca5aadbc91299e69670bc714629e17/
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 30879 26225
    марина 4 ноября 10:54

      «Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял традиционную, инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — написала она в Telegram-канале.

      По словам Захаровой, соавторами выступили 38 стран. Она также привела список из 50 государств, которые выступили против принятия документа. В число его противников вошли в том числе США, Украина, Великобритания, Германия и Канада.
      ..П.С.Вот так и вы тут активисты -говорите много,иные даже без грамматических ошибок и стилистических тоже пишут,напичканы знаниями каких-то чужих Книг и авторов ,и даже читавшие М и М с торой ,но увы, не рады победе России,ибо то пресмыкание и лизоблюдство низводит вас до мелких фарисеев и торгашей Совестью..(наблюдавшееся пару дней назад)
      Ведь в этой компании СВО (отбросив все сослагающие её)выбор может быть только или или и третье- меж струек ,как у всех ПРИЛЕПИНЫХ из МММ ,уже есть опасность и беда для России и русских.Не сказав Правду ,как она есть ,а не половину ее,никакого никогда дня единства не будет,как нет его и сегодня..Все, делающие чииииииииз рядом с президентом и есть прилепины и фарисеи и нет героев СВО ,может пригласят пару ряженных или настоящих на время…Сначала наврали все про Польшу ,потом про Украину сегодня и ост.на очереди..

    • 1332 1276
      Сан Саныч 4 ноября 11:01

        МАРИНЕ.

        Марина, это очень интересно. Но вы не скопировали заключительную часть текста, там где про СВО получился обрыв.

        Дополните. Поддерживаем резолюцию ООН против героизации фашизма!

        П.С. 11:02. Молодец, дополнила! Ради приличия укажите источник текста. Но старайтесь отделять свой текст от заимствованного.

        Пишите своими словами. Пусть неказисто. Но душевно!

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      • 7681 4379
        serjoza 4 ноября 15:00

          по дреней историю выступающий темный как Владимир путин-который заявил,что украину создали при советском союзе..вова видно историю не учил..а кто Раду в Киеве создавал7..Не его партнеры ,немцы?…..блин двоечник какой то безграмотный.Лучше пусть поучит что сделал Берия после Смерти Сталина,за три месяца заложил бомбу которая и рванула в 1991,а ведь они из одного ведомстваС Пу.Ленин согласился на создание национальных республик,при уссловии.что на всех руководящих должностях будут люди с русскими фамилиями..но Берия быстро за 3 мес.всех поменял.,ещё рассказывают про русофобство-да вы сами русофобы.поэтому и все остальные ведут себя также.Спасибо машке захаровой которая сказала,что Сталин в два раза больше преступник.чем Гитлер.Вы понимаете.откуда растут ноги о пересмотре итогов войны и запись коммунизма на равен с фашизмом-в изгои?..Думаете она одна?((

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