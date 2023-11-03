Спецслужбы Запада ищут болевые точки в нашем обществе. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие ключевые тезисы:
1. События в Дагестане продемонстрировали наличие в России социально неудовлетворенных слоев населения, которые могут быть использованы Западом для дестабилизации ситуации в стране.
2. Западные спецслужбы могут выступать лишь в роли катализатора, запускающего социальный взрыв при наличии благоприятных условий. Решающим фактором является внутренняя социально-экономическая ситуация в стране.
3. Запад обладает детальной информацией о социальных слоях в России благодаря цифровизации и использованию западных технологий. Это позволяет осуществлять точечное информационное воздействие на нужные группы населения.
4. Необходимо предпринять жесткие меры в отношении "пятой колонны" в России – представителей элиты, выступающих против спецоперации на Украине.
5. Важно обеспечить лидирующую роль ветеранов-фронтовиков в определении политического курса страны, не допустить их задвигания со стороны госаппарата.
6. Следует ожидать активизации действий Запада по дестабилизации ситуации в России и на постсоветском пространстве.
Вывод: в беседе отмечается высокий потенциал социальной нестабильности в России, который Запад будет стремиться использовать для оказания давления изнутри. Ключевым фактором противодействия называется необходимость принятия жестких мер в отношении "пятой колонны" и обеспечение лидирующей роли фронтовиков.
Кавказ – пороховая бочка.
Важно: создать условия для роста численности титульной нации России (русских), славян, спокойных финно-угров и прочих. В настоящее время наблюдается лишь взрывной рост численности населения в республиках с преобладанием мусульманского населения. Понимаю, о таких вещах говорить не принято, но стоит иметь ввиду.
Необходимо аккуратно навести порядок на Кавказе:
- С одной стороны, не провоцируя местные “элиты” (чувствующих себя “князьями” со своими “подданными”).
- С другой стороны, показать приоритет федеральных законов над местными “понятиями”, показать работающую социальную справедливость.
Отдельная тема – провоцирование национальной и религиозной розни изнутри самой России, а вовсе не внешними врагами. Это когда на главных телеканалах лучшее эфирное время оккупировали Соловьёв & Ко (семиты, скажем прямо), а в Дагестане сквозь пальцы смотрят на рост мусульманского радикализма и антисемитизма.
Да во всех регионах. Внешние враги ищут болевые точки и их находят. Значит, нужно устранять болевые точки – коррупцию, неэффективное управление, нерешённые социальные проблемы. Лучше проводить превентивные мероприятия, чем потом тушить пожар с помощью Росгвардии и ОМОНа.
Саныч, а как вам простое решение разрешить гарем, мужичок производитель или дама продолжатель рода? Это эффективней любых м. капиталов. Собственно на Кавказе гарем существует, нам что мешает? Нам, Саныч, лишние люди не нужны, забота о росте титульной нации блеф. Союз бы не распался, и мы не оздоровились до 65 лет, но Москва хотела и хочет бухать ресурсы в одного. Строить метротрам, фонтаны музыкальные, игры, шосы и хороводы олимпийские водить. А если вам нужны славяне езжайте в Барнаул там этой блонд титульной больше всего. А нет, купите Украину, будет брюнетная титульная. Нужна вам, Саныч, титульная с Барнаула, или с Киева? Нет. А в Москве нет титульной, там только титулы.
Игорь, а согласятся несколько женщин жить с одним мужем? В принципе, я не против многожёнства. Но дело не в этом, а в необходимости поддержки многодетных. Женщина же, которая не может найти пару, должна получать хорошее пособие как мать-одиночка. Хотя в Германии этим злоупотребляют – мужики и бабы живут втихаря с общим ребёнком, не оформляя отношений.
Помимо пропаганды семьи нужны методы воздействия на бездетных. Например, нет детей – маленькая пенсия.
С хрена ли маленькая?как работал-так и получай.
Хотя я вообще за отмену пенсий,если их отменить,то рождаемость вырастет автоматом.
Саныч, я шучу, даже голубой запад не может позволить себе гарем. Гарем разрушает бюрократическое государство, т.к. авторитетом становится не начальник, судья, губернатор, а уважаемый чел у которого туча детей. И поверь ему Бамы будут фиолетово, а детей он бесплатно, как сейчас берут, государству не отдаст. У государства перспектива одна – интернат, родила, сдала, государство дорашивает биоматериал. Плюс оно выбраковать даже его не умеет до 16 лет. Короче ж полная, без цветных нам не обойтись, на инкубаторных яйцах далеко не уедешь.
Либермана попроси .Он устроит.
Правда с условием присутствия своей крови.
Годился только хохол, русофил, но закон еще не принят и хохол безнадежно состарится, а больше кандидатов от нас нету, старье. Нам нараяму или ящик вместо гарема.
Да не. Я еще могу. “Состряпать” для Либермана внуков или правнуков там…
Смотря по его возрасту и плодовитости.
При его согласии естественно, -на “безбрачный” союз.
Не знаю, как Санычу, а мне мысль с гаремом очень нравится! Я бы даже на общественных началах пошёл мужичком производителем! Я бы себя не щадил!
Не прокатит, КБ, нам в разных наукоемких школах и КБ с детсада искривляют верный путь до полного маразма типа горячих клавиш в ящике пандоры.
Согласен. Только не понял про горячие клавиши. Это что?
Слово модное, даже не знаю что оно значит, но тоже что то неестественное.
А я всё по-старинке,
Живу себе, живу,
И слова, друг мой Игорь,
Не зная, не скажу.
В запасе слов не много,
Но сколько есть – мои,
И слушают, как Бога,
Хозяина они!
Стихо, КБ, это шахматная партия которая строится по своему внутреннему закону, а не по воле писателя. Если по воле строится, то это рифмованная проза, которая тоже может быть хороша, если она таблица умножения, например. Слова нас больше строят, чем нами строятся.
С чем-то соглашусь, но с чем-то и нет. Например, стихи, действительно, строятся по своему закону, который нельзя нарушить, не испортив стихов. А вот с шахматной партией я бы их не стал сравнивать. Стихи это, скорее, извержение вулкана, стихийное и неотвратимое – в одном случае, в другом – это выходящая из берегов вода, весенняя, например, в третьем – полный штиль, в четвёртом – соединение дву-трёх рек в одну. Стихи бывают разные, как и стихии. Насчёт таблицы умножения тоже у меня не сходится. Рифмованная проза это, скорее, качественная кирпичная кладка, чем таблица умножения – что на что там умножается, там, скорее, складывается, слово к слову, скрупулезно и кропотливо и это, конечно же, не поэзия, но тоже творчество. Поэзией только принято считать нечто заключённое в стихотворные строки. Но это не так, иногда поэзии гораздо больше в прозе, чем в стихах. Это нечто заключено и в живописи, и в музыке, и в скульптуре, и в танце, и ещё во многих и многих видах искусств, к которым стихи, собственно, не относятся, т.е. многие утверждают, что стихи это не искусство или одно самых примитивных искусств. И это так – не каждый может понимать живопись, музыку, скульптуру, танец, тем более понимать и чувствовать там поэзию, которой там не меньше, чем в стихах. Стихи – самая доступная для выражения и понимания форма поэзии.
А это аналогия мазоли.
Что в случае “горячей клавиши” что в случае мазоли, надо надавить, чтобы услышать, ощутить… )
Это из видео, где палестин подбежал положил гранату на багажник меркавы, нажал клавишу и убежал, чтоб не успеть ощутить. Сильно горячая клавиша, но для верности еще одну на гранатомете нажал.
Насчёт гранаты сомнение есть. Лихо и геройски – да. Если кумулятивная, то струя пройдёт вдоль брони, не прожигая её насквозь. Лучше бы фугас помощнее, в заман между башней и корпусом (слабое место любого танка). Куда попал из РПГ не видно, вспышка есть. Нужно смотреть результаты.
Сан Саныч, что значит “оккупировали”, их туда поставили, дали лучшее время и сказали, что говорить. Такие вещи не делаются в обход правительства, президента
– телеэфир самое эффективное средство управления и находится под их контролем. Или Вы думаете, что их хотят от туда убрать но не могут – слишком плотно оккупировали. Это же бред.
Неважно, как это называется, но нужно их оттуда убирать. Все это понимают.
Правительство и Президент наверняка должны осознавать опасность социального взрыва и для самих себя. Рублёвка, Кремль и правительственные посёлки не живут как Остров, сами по себе. И если загорится Россия, то загорится и Рублёвка, и замки друзей. А потому пусть никогда не спрашивают, по ком звонит Колокол. Он звонит по России, включая всех-всех-всех.
А Вы мудрец, Сан Саныч!
Была прикольная тусовка у Макса Кочеткова. Коля Богданов занял у Макса денег, и нес отдать водки. Встретил по дороге дачника глянциолога с баяном. У Макса состоялась арт. тусовка, где мы выбирали, самоназначаясь, альтернативное правительство. Коля толкал речь, а глянциолог скромно заметил – Ты, Коля как то на фюрера похож. Коля еще там стихи читал типа – с миру по нитке… Но че то не разбогател в обозримом прошлом. Макс ему начислил проценты.
Смешно, да. Надеюсь, вы там спичками друг в друга не бросались?..
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