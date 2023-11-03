В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие ключевые тезисы:

1. События в Дагестане продемонстрировали наличие в России социально неудовлетворенных слоев населения, которые могут быть использованы Западом для дестабилизации ситуации в стране.

2. Западные спецслужбы могут выступать лишь в роли катализатора, запускающего социальный взрыв при наличии благоприятных условий. Решающим фактором является внутренняя социально-экономическая ситуация в стране.

3. Запад обладает детальной информацией о социальных слоях в России благодаря цифровизации и использованию западных технологий. Это позволяет осуществлять точечное информационное воздействие на нужные группы населения.

4. Необходимо предпринять жесткие меры в отношении "пятой колонны" в России – представителей элиты, выступающих против спецоперации на Украине.

5. Важно обеспечить лидирующую роль ветеранов-фронтовиков в определении политического курса страны, не допустить их задвигания со стороны госаппарата.

6. Следует ожидать активизации действий Запада по дестабилизации ситуации в России и на постсоветском пространстве.

Вывод: в беседе отмечается высокий потенциал социальной нестабильности в России, который Запад будет стремиться использовать для оказания давления изнутри. Ключевым фактором противодействия называется необходимость принятия жестких мер в отношении "пятой колонны" и обеспечение лидирующей роли фронтовиков.