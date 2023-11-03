Комментарий редакции

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В данной беседе рассматриваются следующие основные темы:

- История развития традиционной патриархальной семьи от первобытнообщинных отношений до патриархальных семей в средние века и новое время.

- Рассмотрение традиционных семейных отношений в разных странах и культурах – в Древнем Риме, Китае, мусульманском мире, России.

- Причины кризиса традиционной семьи в 20 веке – урбанизация, развитие городов, легкость разводов, разрушение трудовых коллективов.

- Изменение семейных ценностей и отношений в современном обществе.

Вывод: в статье анализируются исторические корни института семьи и причины его кризиса в 20 веке. Делается вывод о том, что традиционная патриархальная семья в ее классическом понимании фактически исчезла в современном обществе.

Однако эти процессы в первую очередь характерны для развитых стран Запада и крупных городских агломераций. В традиционных и развивающихся обществах (страны Востока) институт семьи более устойчив, хотя и там намечаются изменения.

Основные причины кризиса семьи в городах – размывание традиций и ценностей из-за большой мобильности и разнородности населения, ослабление религии, эмансипация женщин. Эмансипация женщин и изменение их статуса – важный фактор трансформации семьи. Появление экономически независимых женщин ведёт к разрушению патриархальной модели и потребности в более равных отношениях.

Для сохранения института семьи необходима целенаправленная политика государства и общественных институтов по поддержанию семейных ценностей.