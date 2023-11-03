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Бог нужен и без войны. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Отец Андрей говорит, что армия должна быть опорой здорового нравственного общества. Он призывает военных проявлять милосердие и сострадание, особенно к пленным. Также он подчеркивает важность семьи и верной жены для солдата.

Главная мысль в том, что в экстремальных условиях войны очень важно сохранить человечность и духовность, опираясь на веру, милосердие и поддержку близких. Это поможет избежать ожесточения и сохранить свою душу.

В целом, проповедь призывает военных быть настоящими защитниками, а не агрессорами, и не терять нравственных ориентиров даже в тяжелейших условиях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_gZ8ph5BBs0
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