Комментарий редакции

Отец Андрей говорит, что армия должна быть опорой здорового нравственного общества. Он призывает военных проявлять милосердие и сострадание, особенно к пленным. Также он подчеркивает важность семьи и верной жены для солдата.

Главная мысль в том, что в экстремальных условиях войны очень важно сохранить человечность и духовность, опираясь на веру, милосердие и поддержку близких. Это поможет избежать ожесточения и сохранить свою душу.

В целом, проповедь призывает военных быть настоящими защитниками, а не агрессорами, и не терять нравственных ориентиров даже в тяжелейших условиях.