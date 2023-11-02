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Кто создаёт чудеса российской техники? Инженеры и их проекты

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В этом видео мы расскажем вам пять историй об инженерных командах, которые создают беспилотники, компоненты самолётов МС-21 и Суперджет-100, автомобилей Аурус и другие интересные продукты. Как развивается промышленность России и почему слово «инженер» – снова звучит гордо. Об этом эксклюзивно в специальном выпуске проекта «Время – вперёд!» из технопарка «Жигулёвская долина» в г. Тольятти.

00:00 Вступление
01:09 Разработчик компонентов авиации (ЦТП)
06:27 Разработчик компонентов «Аурус» (Ладуга)
10:24 Разработчик 3D-принтеров (Прототип)
14:51 Разработчик продукции из отходов (РПИ-ТЕХ)
20:19 Разработчик БПЛА (Агримакс.Аэро)
23:53 Заключение

Комментарий редакции

В выпуске рассказывается о развитии инженерной мысли и инновационных технологий в России.

Основные тезисы:

- Растет число заказов на разработку и производство оборудования и комплектующих для самолетов, автомобилей и другой техники. Малые инжиниринговые компании активно участвуют в создании современных российских продуктов – самолетов Superjet и МС-21, автомобиля Aurus, сельхозтехники.

- Развиваются технологии 3D печати, создаются отечественные 3D принтеры и материалы для них. 3D печать активно применяется на промышленных предприятиях.

- Российские инженеры осваивают новые технологии, позволяющие использовать отходы производства для создания полезных изделий.

- Разрабатываются и производятся отечественные беспилотные летательные аппараты, в том числе для нужд сельского хозяйства.

Вывод: несмотря на сложности, в России продолжается развитие передовых инженерных технологий и создаются инновационные продукты в различных областях. Растет востребованность инженерных кадров.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nueymDQlOXs
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