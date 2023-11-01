Комментарий редакции

В данной лекции рассматриваются основные этапы развития отношений между СССР и США с 1917 по 1953 год под управлением И.В. Сталина. Можно выделить следующие ключевые тезисы:

1. После Октябрьской революции 1917 года Советская Россия стремилась наладить отношения с США, рассматривая их как потенциального экономического партнера и союзника против Англии.

2. В 1920-1930-е годы наблюдался рост товарооборота и американских инвестиций в экономику СССР, несмотря на отсутствие официального признания США.

3. В годы Второй мировой войны Сталин активно налаживал контакты с Рузвельтом, рассчитывая на экономическую помощь США и их участие в послевоенном восстановлении СССР.

4. После смерти Рузвельта отношения между странами постепенно ухудшались, что привело к началу Холодной войны. Тем не менее, Сталин продолжал рассматривать США как возможного партнера.

5. В последние годы правления Сталина в советской элите сформировалась идея о возможности оттеснить США из Европы путем уступок европейским странам.

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода СССР под руководством Сталина стремился наладить партнерские отношения с США, видя в них потенциального экономического и политического союзника, несмотря на идеологические разногласия и нарастание напряженности в отношениях в конце 1940-х годов.