Отрывок из вебинара Алексея Орлова "Славяне рабы? Кто такие славяне и что такое славянство. Часть 1" от 15 октября 2023 года.

Ссылка на полное видео находится здесь

https://boosty.to/slavradio/posts/907498fb-c616-4137-b70a-27abd19723fa?share=post_link

или здесь

https://clck.ru/368wzB

Интересны ваши мнения по поводу заявления недругов славянства – "Славяне дикие люди".

Быть ДОБРУ!

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Славяне – древний народ, который имел свою культуру, письменность и государственность задолго до появления греков и римлян. Это подтверждают исторические источники, в том числе работы Екатерины I, Классена Егора Ивановича, Геннадия Гриневича.

2. Многие выдающиеся древние греки, такие как Пифагор, Гераклит, Демокрит, Геродот, имели славянское происхождение. Об этом писал ведический поэт в поэме "Песнь о походе Игоря".

3. Древние греки воздвигали статуи и изображали на них "богоравных скифов и варваров", которые на самом деле были славянами.

4. Вся огромная территория Древней Руси до 10 века была населена славяно-русами, говорившими практически на одном языке.

Вывод:

Исторические данные свидетельствуют, что славяне – древний высокоразвитый народ со своей культурой и государственностью, существовавший задолго до появления греков и римлян. Многие достижения античной цивилизации на самом деле принадлежат славянам.