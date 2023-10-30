Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo

К сегодняшнему дню, когда уже основные участники нападения на аэропорт в Махачкале задержаны, можно сказать, что очень обидно за тех дагестанцев, которые все последние годы развивали в республике туризм, убеждали россиян, что Дагестан — та же Швейцария, только лучше, ближе и дешевле. У дагестанцев легко получилось отстроить туристическую сферу. Им и учиться особо было не надо — помогла традиция гостеприимства, глубоко зашитая в дагестанских генах.



Тем оскорбительней для республики события, происходившие в ней вчера. Толпа пыталась устроить погром в аэропорту, куда, по информации Telegram-канала «Утро Дагестан», прибыл рейс из Тель-Авива.



Уверена, ткни в каждого из погромщиков — и он расскажет о благости своих намерений. Но никто из них не сможет объяснить, как страдания одних людей можно прекратить, заставляя страдать других. Или почему ради прекращения страданий детей Палестины дагестанские дети, прибывшие с лечения в Тель-Авиве, должны сидеть в автобусе и со страхом наблюдать, как их окружает толпа. И почему в принципе еврей должен отвечать за политику Израиля и США. Даже тот еврей, который мог бы теоретически прибыть из Израиля к своим родственникам, проживающим в Дербенте. Дагестанцы веками живут в тесном соседстве с горными евреями. И те самые дагестанцы, прибежавшие громить аэропорт, соприкасаются с ними чуть ли не каждый день. Как теперь этим людям жить у себя дома — в Дагестане?



Задавать себе такие вопросы, а уж тем более отвечать на них в каналах, подобных «Утру Дагестан», не учат. Напротив, их создателями делается всё для того, чтобы человек себе таких вопросов не задавал. То же самое через средства массовой информации когда-то было проделано с Украиной. Ткни в какого-нибудь украинца, ненавидящего всё русское, и он назовёт массу благостных причин для своей ненависти, расскажет, что хочет всего лишь прекратить страдания украинцев — и для того должны были сгореть люди в Одессе, для того нужно было бомбить Донбасс и преследовать русских по всей Украине.



Струны, за которые тянут человека, приучая его разделять людей на плохих и хороших, очень примитивны. Они одни и те же для людей всех национальностей, их просто настраивают с поправкой на регион проживания. Начинают эти струны звенеть, и уже не слышно голоса ни души, ни разума, который мог бы задать вопросы «А при чём здесь русский?», «А при чём здесь еврей?».



Безусловно, дагестанцев было за что потянуть, но это предмет другого разговора. Главный вопрос сейчас — кто настройщик.



Беглый российский депутат Илья Пономарёв (физлицо-иноагент) сам признавался в интервью, что имеет своё представительство в Дагестане, а именно канал «Утро Дагестан», и что протесты в республике координируются через него. Разумеется, люди, бежавшие вчера толпой в аэропорту, об этом не знали. Хотя вроде бы им об этом сказали прямым текстом: канал всё равно что курируется СБУ и США. А Америка вообще принимает самое прямое участие в уничтожении Палестины. Но зачем об этом думать, если можно просто выбежать толпой?



В этом у толпы из махачкалинского аэропорта много общего с российскими либералами. Например, отсутствие критического мышления. Либералы второй день подряд убеждают, что попытка еврейского погрома в Дагестане — это итог российского «тоталитарного режима». Хотя перед глазами факты: канал, через который возбудили дагестанскую толпу, практически координируется с Украины. Толпа пришла в аэропорт искать евреев, а нашла Росгвардию. Уголовные дела возбуждены, реакция российского общества однозначна — осуждение погромщиков.



Уверена: ни дагестанским погромщикам, ни нашим либералам не понравится видеть себя друг в друге как в зеркале. Но факты есть факты. Вот только дагестанцев, которым помешали реализовываться в гостеприимстве, искренне жаль.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы:

1. Попытка погрома в аэропорту Махачкалы – большая обида для дагестанцев, которые развивали туризм и гостеприимство в республике.

2. Невозможно объяснить, как прекратить страдания одних людей, заставляя страдать других. Нельзя обвинять евреев в политике Израиля.

3. Погромщиков настраивали определенные Telegram-каналы вроде "Утро Дагестан", связанные с внешним влиянием. Люди не задумывались о последствиях.

4. В этом погромщики похожи на российских либералов, неспособных к критическому мышлению. Обе группы обвиняют "режим", игнорируя факты.

Россия как многонациональная страна должна уделять пристальное внимание воспитанию подрастающих поколений в духе уважения ко всем народам и культурам, проживающим на ее территории. При этом важно не допускать возникновения исключительности или превосходства какой-либо одной нации.

Для достижения этой цели необходимо:

- Развивать образовательные программы, направленные на изучение истории и культуры народов России, демонстрирующие ценность каждой из них.

- Поощрять межнациональное общение и взаимодействие, совместные проекты и мероприятия.

- Обеспечивать равенство всех перед законом, не допуская скидок по национальному или иному признаку. Любые попытки выделить особые права для представителей отдельных этносов должны жёстко пресекаться.

- Жестко противодействовать любым проявлениям межнациональной розни, оскорблениям и дискриминации.

Реализуя такой подход, мы сможем воспитать поколения россиян, для которых национальность будет иметь уникальное культурное значение, но не правовое. Это позволит избежать конфликтов на межнациональной почве и укрепит единство нашей страны.