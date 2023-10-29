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Реджеп Эрдоган и последний крестовый поход

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Реджеп Эрдоган и последний крестовый поход

Эй Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?
Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня!
Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим.
Эти невоспитанные говорят жителям Газы: уходите с этих земель, когда их спрашивают "Куда?", они говорят "В пустыню". И когда раненные вынуждены уходить, они бомбят их. Потому что они только и знают, что убивать. Резня в Газе, это целиком и полностью детище Запада!

И так далее.
Друг Реджеп продолжает конкуренцию с Ираном за роль главного защитника Палестинцев.
Данные выпады не обязательно приведут к полному разрыву с Западом, но то что они будут охлаждаться, факт. Особенно при дальнейшем затяивании боев в Газе, где Эрдоган будет заложником своей риторики.

Возобновление в публичной риторике темы столкновения религий и цивилизаций, а также темы крестовых походов и борьбы с ними, отражают степень деградации текущей модели мироустройства.

PS. Израиль отзывает дипломатов из Турции. Ранее оттуда начался отъезде евреев по рекомендации МИД Израиля.
Тажке разорваны отношения со СтарЛинк из-за заявлений Маска о поставки его системы в Газу для международных организаций.
Геноцид в Газе между тем рутинно продолжается. Вот это и есть мурло "миропорядка основанного на правилах", когда можно системно, сознательно и умышленно убивать в режиме онлайн огромное кол-во женщин и детей.

Комментарий редакции

Эрдоган один из немногих мировых лидеров, публично осудивших действия Израиля в Газе и призвавших к защите палестинцев. При этом Турция – единственная страна НАТО, занявшая такую позицию. Эта риторика идет вразрез с позицией большинства западных стран, поддерживающих Израиль. Для Эрдогана защита палестинцев, по-видимому, важнее сохранения хороших отношений с Западом. Однако действительные мотивы Эрдогана могут отличаться от декларируемых.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8733019.html
Метки: газа, Израиль, Палестина, США, эрдоган
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 30779 26137
    марина четыре часа назад

      Вранье,вранье и Эрдогашка,набирая очки ,отводит внимание от главного проекта.Про турок, естественно, геноцид армян, славян, греков не в счёт. Это – другое.
      Да и до них, сколько резали турки разные народы, не счесть.
      “ХИТРЫЙ ПЛАН

      Похоже евреи решили свою Израиловку слить и закрыть этот убыточный проект. Куда пристраивать 9 миллионов её обитателей вопрос второй, им не привыкать его решать. Тема с землей обетованной больше не актуальна, ловить в пустыне без воды и без крыши гегемона, в окружении 100 миллионов последователей пророка Мохаммеда, страстно желающих вырезать детишек Якова явно уже нечего, поэтому библейцы и запустили давно подготовленный план Исход 2, руками ими же выпестованных, обученных и подготовленных хамасовцев и прочих хезболлаховцев, сохраняя за собой любимую фишку гонимых, несчастных, обездоленных и лишенных Родины.

      Но гораздо интересней, что уходя товарищи евреи оставляют кучу мин под милых соседей, которые уже вцепились в глотки друг другу с целью определить кто из них главный мусульманин, хранитель веры и ваще новый эмир всея халифата. Вон Эрдоган, аж полтора миллиона народу собрал на митинг, грозить войной западу и объявить поход полумесяца на крест, и ведь не боится что монархи залива и иранские имамы уже и так косо смотрят на этого турко-грузина.

      И пока жила Израиловка, исполняя роль главного врага всех правоверных большой драки можно было не опасаться, теперь всё, впереди тыща и одна ночь кровавых сказок. Ну а раз так, то пора талмуд подмышку, менять локацию, благо мест подготовленных хватает, бабла, как у дурака махорки, опыт выживания и адаптации аж на пару тыщ лет тянет, подальше из пустынных мест туда, где вода, земля и мягкий климат. Кто сказал Б/украина ?!”
      п.с. полностью согласна с автором ..Кремль участвует -да ,полностью и ведь прибегут пресловутые “россияне” и все спецы в области попеть,поплясать и подправить русским
      зубки и ост.здоровье..а ломать спины бетонщиками за копейки снова будут они и хохлы ,таджики,строя им много,много жилья.Они ведь типа на родину прибегут эта поганая саранча -Бобрйск,Умань и Крым..-сын Б.Лазара в большой синагоге уже ждет их в теплом,красивом с водой крыму.За это погибли млн солдат ..хохол рад,комуугодно только не москалю землю то..А виноват будет только Путин.
      Господи ,помоги сохранить Израиль и пусть они там живут все и пусть Россия им пенсию еще увеличит ,только бы они не заражали мой народ.,как хохлов заразили ..

    • 17776 16580
      KT три часа назад

        А где заявление о выходе из НАТЫ?))))
        Ааа,это наверное -другое!)))))))))

        • 1295 1239
          Сан СанычKT три часа назад

            Да. Ещё любопытная деталь. Эрдоган много сказал плохого про Запад, но ни слова конкретно о США.

            • 17776 16580
              KTСан Саныч два часа назад

                Обычно если страна против,то она вручает ноту протеста,ноты нет.Он не для Запада это говорил,а для своего стада.

                1
                1
                • 30779 26137
                  маринаKT час назад

                    Есть игра: осторожно войти,
                    Чтоб вниманье людей усыпить;
                    И глазами добычу найти;
                    И за ней незаметно следить.

                    Как бы ни был нечуток и груб
                    Человек, за которым следят, -
                    Он почувствует пристальный взгляд
                    Хоть в углах еле дрогнувших губ.

                    А другой – точно сразу поймет:
                    Вздрогнут плечи, рука у него;
                    Обернется – и нет ничего;
                    Между тем – беспокойство растет.

                    Тем и страшен невидимый взгляд,
                    Что его невозможно поймать;
                    Чуешь ты, но не можешь понять,
                    Чьи глаза за тобою следят.

                    Не корысть, не влюбленность, не месть;
                    Так – игра, как игра у детей:
                    И в собрании каждом людей
                    Эти тайные сыщики есть.

                    Ты и сам иногда не поймешь,
                    Отчего так бывает порой,
                    Что собою ты к людям придешь,
                    А уйдешь от людей – не собой.

                    Есть дурной и хороший есть глаз,
                    Только лучше б ничей не следил:
                    Слишком много есть в каждом из нас
                    Неизвестных, играющих сил.. .

                    О, тоска! Через тысячу лет
                    Мы не сможем измерить души:
                    Мы услышим полет всех планет,
                    Громовые раскаты в тиши.. .

                    А пока – в неизвестном живем
                    И не ведаем сил мы своих,
                    И, как дети, играя с огнем,
                    Обжигаем себя и других…

                    Александр Блок

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