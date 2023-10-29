Реджеп Эрдоган и последний крестовый поход

Эй Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?

Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня!

Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим.

Эти невоспитанные говорят жителям Газы: уходите с этих земель, когда их спрашивают "Куда?", они говорят "В пустыню". И когда раненные вынуждены уходить, они бомбят их. Потому что они только и знают, что убивать. Резня в Газе, это целиком и полностью детище Запада!

И так далее.

Друг Реджеп продолжает конкуренцию с Ираном за роль главного защитника Палестинцев.

Данные выпады не обязательно приведут к полному разрыву с Западом, но то что они будут охлаждаться, факт. Особенно при дальнейшем затяивании боев в Газе, где Эрдоган будет заложником своей риторики.

Возобновление в публичной риторике темы столкновения религий и цивилизаций, а также темы крестовых походов и борьбы с ними, отражают степень деградации текущей модели мироустройства.

PS. Израиль отзывает дипломатов из Турции. Ранее оттуда начался отъезде евреев по рекомендации МИД Израиля.

Тажке разорваны отношения со СтарЛинк из-за заявлений Маска о поставки его системы в Газу для международных организаций.

Геноцид в Газе между тем рутинно продолжается. Вот это и есть мурло "миропорядка основанного на правилах", когда можно системно, сознательно и умышленно убивать в режиме онлайн огромное кол-во женщин и детей.

Комментарий редакции

Эрдоган один из немногих мировых лидеров, публично осудивших действия Израиля в Газе и призвавших к защите палестинцев. При этом Турция – единственная страна НАТО, занявшая такую позицию. Эта риторика идет вразрез с позицией большинства западных стран, поддерживающих Израиль. Для Эрдогана защита палестинцев, по-видимому, важнее сохранения хороших отношений с Западом. Однако действительные мотивы Эрдогана могут отличаться от декларируемых.