Продолжение мистических бесед с Ксенией Чепиковой. Этот выпуск посвящён знаменитому ученому и алхимику Джону Ди, который по праву мог считаться агентом 007 XVI века.

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Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Биография Ди: его происхождение, образование в Кембридже, научная и придворная карьера.

- Занятия Ди астрономией, астрологией, алхимией, математикой и другими науками. Обсуждается отношение к этим наукам в то время.

- Приписываемая Ди репутация мага и колдуна. Обсуждается, насколько это соответствовало действительности.

- Знакомство Ди с Эдвардом Келли и их попытки общения с духами и ангелами.

- Путешествия Ди по Европе, встречи с правителями, попытки трансмутации металлов.

- Возвращение Ди в Англию, его последние годы жизни.

Вывод: беседа посвящена разным периодам научной и оккультной деятельности Джона Ди. Обсуждаются факты его биографии и приписываемые ему мистические и магические практики в контексте эпохи.