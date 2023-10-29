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Агент 007 XVI века. Джон Ди: учёный и волшебник/ Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Продолжение мистических бесед с Ксенией Чепиковой. Этот выпуск посвящён знаменитому ученому и алхимику Джону Ди, который по праву мог считаться агентом 007 XVI века.

Юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2594159/

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Биография Ди: его происхождение, образование в Кембридже, научная и придворная карьера.

- Занятия Ди астрономией, астрологией, алхимией, математикой и другими науками. Обсуждается отношение к этим наукам в то время.

- Приписываемая Ди репутация мага и колдуна. Обсуждается, насколько это соответствовало действительности.

- Знакомство Ди с Эдвардом Келли и их попытки общения с духами и ангелами.

- Путешествия Ди по Европе, встречи с правителями, попытки трансмутации металлов.

- Возвращение Ди в Англию, его последние годы жизни.

Вывод: беседа посвящена разным периодам научной и оккультной деятельности Джона Ди. Обсуждаются факты его биографии и приписываемые ему мистические и магические практики в контексте эпохи.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qc-DPgHuhdk
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