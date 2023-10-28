Комментарий редакции

Американцы – серьезный враг для России и Центральной Азии. У них есть четкая стратегия борьбы против нас, и они продолжают действовать эффективно. На Украине им удалось сформировать АнтиРоссию. США создали финансовые организации, которые имеют огромное влияние в мире. Все международные институты, включая МВФ, находятся под их контролем. Американские финансовые круги продолжают грабить 7/8 земного шара. Кто может бросить им вызов? Будет ли Третья Мировая? Рассказывает премьер-министр Украины 2010-2014 гг. Николай Азаров.Ведущий – Максим Романычев

Основные темы беседы:

1. Однополярный мир под гегемонией США после распада СССР и его постепенный упадок в последние годы. Обсуждались причины установления однополярности, роль США в этом процессе.

2. Признаки ослабления однополярного мира и возвышения новых центров силы, таких как Китай, Индия, Бразилия. Обсуждались предпосылки и перспективы перехода к многополярному миру.

3. Американская стратегия сохранения глобального доминирования, ее проявления на примере Украины, Ирака, Ливии. Роль финансовых и военно-промышленных кругов США.

4. Возможные действия для противодействия политике США, такие как укрепление БРИКС, ШОС и других международных объединений.

5. Опасения по поводу возможной эскалации конфликта между ядерными державами, призывы к здравомыслию.

Вывод: в беседе обсуждались процесс перехода от однополярного к многополярному миру, роль США в сохранении своего доминирования и потенциальные риски дальнейшей эскалации противостояния между ведущими державами.