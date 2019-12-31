Тема года: США — спонсор мировой оранжевой революции

Призрак Штатов бродит по планете, призрак в оранжевом жилете. Или в «желтом», как в Париже. Весь 2019-й мир буквально лихорадило от эпидемии уличных протестов. Вирус, посеянный Вашингтоном практически на всех континентах, оказался похлеще всякой Эболы. Странам с устойчивым иммунитетом удалось найти противоядие от американской заразы, но некоторые государства пали жертвой звездно-полосатой чумы.

«Когда проанализировали все сообщения в Facebook, VKontakte, в других соцсетях на предмет, а какое слово в 2019 году было самое популярное. Оказалось, «протест». Есть определенный заказ западных государств на смену неугодных ему политических режимов. В частности, в Иране, проблемы в Гонконге, выступления находятся и на европейском континенте, мы получили и в Латинской Америке: выступлений весьма много — в Чили, Боливии, Венесуэле. То есть мы получили целую гирлянду протестных выступлений по всему миру в 2019 году», — заключает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Цветные протесты в разных болевых точках планеты, словно клоны, состряпанные по одному рецепту. То, что американский Госдеп прописал. Все начинается с малейшего «чиха» — провала оппозиции на выборах или скачка цен на хлеб. А потом в умелых руках доктора по имени «дядюшка Сэм» температура в обществе накаляется до вулканических градусов! Жар подогревается соцсетями и листовками со стандартными для всех стран текстом и логотипом — сжатым кулаком. Затем первый брошенный в полицейского камень, и понеслось! Схватки с правоохранителями для эффектного видео, сакральные жертвы, наемники-боевики и антиглобалисты-кочевники, пылающие машины и разбитые витрины. Революционный пафос под лозунгом «Долой царя! ».

Французской столице 12 месяцев в протестном угаре обошлись в 2,5 млрд евро! Серые кардиналы уличных бунтов умело использовали подорожание бензина как горючее для массовых беспорядков. По команде «всесильного» Facebook на Елисейские поля вышли почти 300 тысяч французов. И прощай, любимый город!

Из искры возгорелось пламя, подпалившее кресло президента Макрона. Лозунги о его свержении на излете года подхватили уже «люди в черном» — противники жесткой пенсионной реформы. Проблемы Пятой республики оказались на руку Вашингтону. И он ловко использовал людское негодование в своих корыстных целях. «Желтожилеточников» подбадривал сам Трамп — как обычно в Twitter. Взбалмошного американского лидера давно раздражал Макрон-Наполеон, возомнивший себя с легкой руки свиты Юпитером. То он вздумал создать независимую от НАТО европейскую армию, поставив западному альянсу диагноз «смерть головного мозга», то стать негласным предводителем ЕС на фоне ускользающего политического влияния фрау Меркель, то был слишком благосклонен к России — а это вообще смерти подобно! Штаты приводило в ярость и ненавистное «Парижское соглашение по климату», которое Эммануэль нес, как знамя, а Трамп попросту растоптал.

Под удар США вместе с несговорчивым Эммануэлем Макроном попала и еще одна персона нон-грата — Си Циньпин. Торговых и санкционных войн против Поднебесной Белому дому показалось мало. И он ужалил Китай в ахиллесову пяту — Гонконг. Уличный беспредел в азиатской экономической Мекке преодолел опасный экватор в полгода. Некоторые акции по призыву соцсетей собирали аж до 2 млн бунтарей. Оголтелая толпа крушила все на своем пути и без зазрения совести нападала на полицейских.

Формальным поводом для заварухи стали поправки местной власти к закону об экстрадиции, что позволило бы выдавать преступников материковому Китаю. Даже когда инициативе дали задний ход, протестующие все равно не сложили оружие и выдвинули новые требования вплоть до отставки властей. Официальный Пекин сразу догадался, откуда дует зловонный ветер перемен, и обвинил США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны. Американцы и не думали маскироваться. В толпе агрессивных манифестантов вызывающе пестрили звездно-полосатые флаги, как на оранжевых «майданах» по всему миру. «Национальный фонд демократии» прямо из Вашингтона спонсировал борцов за так называемые «демократические ценности» в Гонконге.

На углях социальных трудностей в неугодных Штатам странах Вашингтон с легкостью раздул оранжевый факел. Пожар беспорядков завладел латиноамериканскими странами: Аргентиной, Перу, Венесуэлой… Чилийцы требовали отставки президента Себастьяна Пиньеры из-за, казалось бы, пустяка — повышения цен на проезд в метро на 30 песо (это около трех рублей). В Эквадоре ситуацию раскачал скачок цен на бензин — страну лихорадило почти две недели. Целый клубок противоречий спровоцировал забастовку в Колумбии численностью свыше 200 000 человек. Казалось бы, все на поверхности: чистая экономика и бытовая неустроенность. Однако при ближайшем рассмотрении налицо все признаки «голливудской режиссуры».

«В каждой стране свои причины. В основе, конечно, всегда лежат проблемы социально-экономического характера. Какая-то неустроенность, какие-то не решенные вовремя проблемы. Хотя мы все время говорим об этом, есть и элементы вмешательства извне, но они всегда возникают там, где есть внутренние сложности», — подчеркнул Владимир Путин.

Битый год Штаты совершали набеги на Венесуэлу, но взять неприступную крепость — президента Николаса Мадуро — так и не смогли. Политические элиты сплотились вокруг своего лидера и не пошли на предательство ради американского протеже — карикатурного Хуана Гуайдо. Однако похожий революционный сценарий удалось провернуть в «красном» октябре в Боливии.

Законному лидеру страны, коренному индейцу Эво Моралесу, давнему оппоненту Штатов, так и не дали заступить на четвертый срок. Крайне правых Боливии накрутил американский Госдеп при помощи своих ставленников в Бразилии и Колумбии. Подключили местный олигархат. Изгнанный президент республики назвал кровавый путч делом рук Вашингтона, с чем согласились Венесуэла, Куба и Мексика.

В Министерстве иностранных дел России боливийский исход назвали «срежисированным госпереворотом». В апреле на африканском контитенте Штаты уже провернули нечто подобное. Военные потеснили самого долгоправящего в Африке президента Омара аль-Башира. В столице Судана запахло не только притягательной для Белого дома нефтью, но и «Арабской весной».

Грузия вновь ощутила тлетворный аромат «революции роз». 20 июня страну захлестнули антироссийские бесчинства под американскими флагами. Аккурат после визита в Тбилиси заокеанских дипломатов. Затравкой для приступов русофобии стало участие Москвы в заседании Межпарламентской Ассамблеи православия. Дошло чуть ли не до госпереворота! Многие эксперты разглядели за спиной псевдопатриотов зловещую тень Агентства США по международному развитию, неоднократно замеченного в подобных инсинуациях. Ложку дегтя добавил и натасканный в Штатах Саакашвили. С его телеканала полилась отборная брань в адрес президента Владимира Путина. Ради безопасности россиян пришлось прекратить авиасообщение с Грузией. Осенью беснования на щедрых американских кормах обросли майдановским жирком. Оранжевый мутант ощетинился и показал клыки всему Тбилиси.

«Прикармливать» бывшие советские республики Штаты начали сразу после развала СССР. Разжигать антироссийскую истерию у наших границ, как и стягивать к ним натовские войска — Вашингтону на руку. Летом 2019-го западные кукловоды решили не ходить вокруг да около и заслали «троянского коня» в Москву. По команде «фас! » на арену политического цирка вышел Навальный со своими марионетками. Попытались по обыкновению разыграть карту якобы «недемократичных» выборов. Устроили за американский счет незаконные уличные «перформансы» в самом сердце столицы. С антиправительственными лозунгами и нападениями на полицейских и представителей Росгвардии. Разъяренной толпой руководили обученные в Штатах кураторы, инструкции по применению давали сами засланные из Штатов «миротворцы», иностранные сайты беззастенчиво вывешивали карты протестных маршрутов по Москве на своих сайтах, финансировали «рукопожатные» СМИ и НКО. Дестабилизация — буревестник революции. Российский МИД небезосновательно обвинил США и Германию в прямом вмешательстве.

Итогом летнего протестного шторма стали уголовные и административные дела. К слову, сроки для смутьянов оказались слишком мягкими на фоне хваленого нашими правозащитниками западного правосудия. В США и даже в либеральной на первый взгляд Швеции за проведение уличных манифестаций без разрешения или с нарушением правил грозит до 10 лет, в Великобритании — пять. Вот и Россия указала место уличному беспределу.

«Попытки организации уличных протестов в России в 2019 году — это была проба пера, это была тренировка. Как быстро силовики отреагируют на попытку перекрытия дороги, как они отреагируют на другие вещи, будут ли замечены, арестованы какие-то подстрекатели. Именно это — обкатка технологии — и наблюдалось в Москве в 2019 году. Но тренировки ведь производятся перед каким-то конкретным выступлением. И, конечно, впереди у нас думская кампания 2021 года. Я думаю, что в 2020-21-м годах мы увидим уже попытки полномасштабного применения цветных технологий в нашей стране. Ну, а ответ власти должен быть жесткий. Любая попытка цветного переворота — это всегда покушение на государственный переворот. Государство должно себя защищать», —проанализировал ситуацию писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Белый дом привык к жесткому доминированию, а потому, словно врач-всезнайка, беззастенчиво «лечит» всю планету примитивной пропагандой и навязывает американский режим направо и налево. Для «буйных пациентов», не желающих пить пилюли «made in USA» с либеральными бадами, скроены смирительные рубашки. Или «желтые жилеты». От нахального вторжения Штатов любое государство может уберечь лишь вовремя сделанная антиамериканская прививка.

Обложка: Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Источник: https://nstarikov.ru/tema-goda-ssha-sponsor-mirovoj-oranzhevoj-revoljucii-111924