Добро бывает хмурым и небритым
По-прежнему встречается миф о том, что в России ходят все хмурые, у нас не хватает улыбок и приветливости на лицах, а значит, все злые и бесчувственные, мол, отсюда все проблемы.
Сколько можно объяснять, что улыбка и внешний позитив не означают добро и соучастие. Это вообще параллельные явления. Улыбчивый человек вполне может пройти мимо нуждающегося, чтобы не испортить себе настроение. А хмурый небритый мужик после похмелья — проникнуться болью страждущего. Это сплошь и рядом.
Да, в России не принято лыбиться и делать вид, что всё прекрасно. И слава Богу, что мы остаёмся такими. Наоборот, будет плохо, если в России на улицах массово появятся такие позитивные дурачки и притворщики. Это было бы очень плохим знаком потери русскими здравомыслия.
Тем более когда Апокалипсис дышит в затылок, надо быть идиотом из фильма «Не смотрите наверх», чтобы быть примитивно-позитивным.
К счастью, мы вполне себе остаёмся смурыми русскими мужичками с мальчишескими сердцами внутри, где-то очень глубоко, но тем надёжнее сохранены.
А добро вполне может быть с хмурым лицом, строгое и даже грубоватое. Добро может и в морду дать при необходимости, чтобы женщину защитить или ребёнка спасти. А может, и весь мир, если придётся. После чего русский не станет лыбиться на камеру, как супермен, а махнет рукой, повернётся и побредет в хмуро-благостном настроении.
РМ
Комментарий редакции
В статье затрагивается важная тема о том, что внешняя улыбчивость и позитив не всегда отражают подлинную доброту и сочувствие человека.
Действительно, нужно различать показной, наигранный оптимизм и искреннюю радость. Первый может быть лицемерием и маскировкой равнодушия, в то время как подлинная радость рождается из глубоких чувств и побуждений человека.
Здесь можно привести пример Дейла Карнеги, который пропагандировал позитивное мышление, но сам страдал от депрессии. Это показательный случай несоответствия внешнего имиджа и внутреннего состояния человека, который может привести к трагедии. Однако из этого не следует делать вывод, что позитивность в принципе плоха и опасна. Важно находить разумный баланс, сохраняя адекватность, но не впадая в крайности излишнего пессимизма.
Подлинная радость, основанная на глубоких ценностях, вполне совместима с реалистичным взглядом на жизнь. Главное – уметь различать её от показного оптимизма и не впадать в иллюзии. Нужно уметь находить источники радости в каждом повседневном деле, а не играть её как роль, тогда такая позитивность станет конструктивной силой, помогающей преодолевать трудности, не теряя связи с реальностью.
Если ты дашь своему ребенку подзатыльник за то что тот суёт пальцы в розетку..да он поплачет и даже обидится,но потом.повзрослев.скажет спасибо….вопрос..ты добро сделал или нет?
Смех без причины-признак дурачины.))))
Где в статье говорится про смех?
Улыбка – эмоция счастья и радости. Улыбающийся человек притягивает к себе внимание, излучает позитив и доброту. С ним хочется общаться ещё и ещё. А чем же полезна улыбка с научной точки зрения:
https://medaboutme.ru/articles/12_prichin_ulybatsya_kazhdyy_den/
женечка ,давай уже оторвись про ЦБ,15%%ключевая -20%у коммерсов ,как предприятия ваше будет себя чувствовать или хватает без кредитов ,сфера то ваша интересная …
В Турции тоже пытаются удержать лиру таким образом. Плохо получается.
5 экономика мира, санкции нам на пользу, рубль укрепляется, экономика растет. На ум приходит цитата Копалыча: “Так хочется жить по человечески”.
Спасибо, хоть детство более-менее нормальное было.
Был золотой период во времена безвременья-1990-2010,а потом стали появляться кланы и грести все под себя,нынче вообще жестко ,но заметь под каким соусом все подадут,да и необходимость реальна?
“не только на Западе, но и у нас идет расчистка рынка от лишних банков и прочих посредников после периода всемирной халявы, когда их расплодилось вместе с поголовьем менеджеров
судя по тому, что выбрали более быстрый темп ужесточения, хотят побыстрее высвободить трудовые ресурсы для более перспективных отраслей — тех же беспилотников или коммерческого космоса
причем нагличане у себя действуют жестче всех, мечтают первыми выйти на траекторию роста после волны ужесточений. У нас тоже есть проблема привлечения и закрепления опытных и квалифицированных кадров в растущие и перспективные сегменты
так что, как вы правильно заметили, это не связано с курсом и даже с кредитной политикой (ибо льготные кредиты или даже инвестиции перспективным фирмам могут дать независимо от ставки)
п.с. зато как Бабаков (этот молдавский владелец активов , исполняет роль Зюга (а куда его подевали ,кстати ,он не как жирик вколол себя дюжину вакцин?)) у Соловьева отрвется в борьбе за народ..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=DLfUwv99J64&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fl.lj-toys.com%2F%3Fauth_token%3Dsessionless%253A1698429600%253Aembedcontent%253A18779411%25262905%2526%2526%2526youtube%2526DLfUwv99J64%253A3fba&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
Нашла классную статью,возможно она и вам понравится ,почему банк повысил ставку ,обоснование второе ,оригинальное ,похоже ,что писал еврей ,ибо первый Банк в ЛондонСити в 1654 году -это их дело,но каков подход.!!”!:
“самый большой дефицит в человеческом мире это совсем не нефть и не деньги, как многим может показаться….
Самый большой дефицит в человеческом мире имеет ДОВЕРИЕ. Хотя…, я вам сейчас как раз докажу, что деньги – это и есть одна из форм материализации доверия.
Так вот, отсутствие доверия не позволяет формировать длительные, кому как вздумается, союзы. Только очень незначительная, буквально ничтожно малая (в сегодняшнем обществе) прослойка людей воспринимает себя в виде наследников своих велких предков. Не просто чьих то предков, а именно своих личных великих предков. И только эта группа людей имеет возможность прокладывать нити взаимного доверия, идущие буквально из глубин веков человеческой истории. Тянущаяся из ранних времён нить доверия в другом ракурсе выглядит, как репутация того или иного семейного аристократического рода. Это то, что очень легко потерять, но практически невозможно обрести вновь.
Теперь я вас приглашу в Европу конца 17-го века. Вермя длительных войн и резко ускорившегося технологического прогресса и вовлечения в единую экономическую систему всего мира, который требовал новых экономических инструментов. В частности, существующая тогда централизованная финансовая система казначейского типа (от слова “казна” и от царской казны) не могла справиться с необходимостью расширенного выпуска денег, как из за недостаточного производства металлических денег, так и невозможностью централизованно руководить этим выпуском в масштабах тогдашнего “цивилизованного мира”. Выход из финансового кризиса был найден в Англии, где в 1694 году частными лицами был учреждён Банк Англии (фактически, первый Центробанк и ядро развития всей современной финансово-кредитной системы), который наделил себя правом выпускать долговые расписки (первые бумажные банкноты), вся ценность которых состояла в доверии. Новая финансовая система могла выдать любое необходимое для развития количество денег (доверительных расписок) в экономику, в результате чего именно Англия-Британия выиграла экономическое соревнование у конкурентов.
Я не историк, поэтому не буду вдаваться во все перипетии исторических процессов, но что-то мне подсказывает, что основой того доверия, на котором покоится основание действующей сегодня мировой финансовой системы заложено в переплетении нитей доверия между аристократами в конце 17-го века.
Перенесёмся в наше время. BRICS… Какой прекрасный проект. Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР…. Собрались страны, общая экономическая мощь которых соизмерима с общей экономической мощью стран традиционного Запада. С момента образования этого объединения постоянно муссируются слухи, что вот-вот и эти страны учредят свою собственную финансовую систему, более справедливую и т.п.
НЕ УЧРЕДЯТ (говорю это с горечью, но с уверенностью)!
Почему?
Давайте посмотрим на историю этих стран:
Бразилия – бывшая колония Испании и Португалии (и ещё кого-то может быть);
Россия – страна, в которой чуть более 100 лет назад вырезали физически всю аристократию (и до того, не особо родовитую);
Индия – бывшая колония Англии;
Китай – страна, в которой сперва 100, а потом чуть более 50 лет назад вырезали всю аристократию под корень;
ЮАР – тут вообще с точки зрения аристократии всю хреново-хреново.
Кстати, возможно в БРИКС объединяются страны, в которых нет аристократии? (предлагаю подумать над этим вопросом).
Нет аристократии – нет доверия между участниками проекта альтернативной финансовой системы, а нет доверия, нет и самой кредитной финансовой системы, т.е. нет новых денег, в основе которых может лежать только и только доверие.
Итак, вернёмся к традиционным банкирам. Тут у нас сегодня от них просто “подарок” в виде 15% ставки рефинансирования!
Надеюсь, вы поняли, почему питерские ребята (которые захватили управление в России благодаря доверию между друг другом большему, чем было у других претендентов) держат Э.Ш.Набиулину во главе ЦБ? Да потому, что ЦБ РФ по принципу работы современной мировой финансовой системы управляться безродной компанией из питерских подворотен в принципе не может! Других (т.е. аристократии) у нас нет, скажите? Ну так, значит, ЦБ РФ (как и ЦБ КНР и т.п.) не может в принципе управляться национальной элитой.
Но ребятам из питерских и московских подворотен никто не мешает из мировой аристократии устроить в стране параллельную мировой казначейскую финансовую систему, т.е. пользоваться не только автомобилем (по доверенности), но и собственным паровозом. Они это и делают, и делают с неким положительным результатом для государственного строительства, но не для граждан страны (потому, что граждан слишком много и старый “Боливар” такое количество не тянет технологически).
Это Вам на вечер.
Хватит про бабло. Оно – зло. Зла, как всегда, не хватает..
https://www.youtube.com/shorts/WnmXZQD4EcU
Канал Щербаковой: https://youtube.com/@Julia_Legend?si=xi69goAkPjDSWjXg
Британские учоные? ))
Не, читайте ниже мой комментарий )))))))
“Улыбка – эмоция счастья и радости. Улыбающийся человек притягивает к себе внимание, излучает позитив и доброту.” – Дейл Карнеги “Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей.”
А ещё может кирпич прилететь на стройке. Когда без каски там гулять. Улыбка будет на всю жизень. Потом. Если повезёт.
https://www.google.ru/search?q=не+стойте+и+не+прыгайте+там+где+идет+строительство&newwindow=1&sca_esv=577219809&source=hp&ei=0O47ZZeuF6ul2roPxLa6iAM&iflsig=AO6bgOgAAAAAZTv84K66dGsp3qsE49ChrKiPe2F3vQRe&oq=не+стойте+и+не+рыгайте&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IijQvdC1INGB0YLQvtC50YLQtSDQuCDQvdC1INGA0YvQs9Cw0LnRgtC1KgIIAjIHEAAYDRiABDIHEAAYDRiABDIHEAAYDRiABDIHEAAYDRiABDIGEAAYHhgNSNl4UABY4GFwAHgAkAEAmAHwAqABjhWqAQg4LjEzLjAuMbgBAcgBAPgBAcICBRAAGIAEwgILEC4YgAQYxwEY0QPCAgUQLhiABMICCxAuGK8BGMcBGIAEwgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgcQIRigARgKwgIEECEYCg&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:9eba36dc,vid:UCTFSJbDFLM,st:0
А ещё, – автолюбитель улыбается только два раза : когда купил новое авто, и когда его продал.
Сорри за ссылку.))
)))))
По мне лучше ровное поведение, чем приклеиная улыбка.
А там все улыбаются “чиииз”-это как приказ,как менталитет,как необходимость казаться успешным ..Акуна матата в Африке -это искренность без копейки в кошельке ,на Западе -ложная установка ..
“Минимум 22 человека погибли в результате массовой стрельбы в американском штате Мэн. В этом году это уже 565 случай шутинга в США. Последний оказался самым кровавым и ужасным. А самое страшное, что сумасшедший инструктор по стрельбе, который его устроил, до сих пор не пойман.
Стрелок, который устроил бойню в штате Мэн, оказался инструктором по стрельбе и обучал украинцев.
“”Как профессиональный инструктор по стрельбе и гражданин США я горжусь тем, что обучаю защитников свободы по всему миру, в том числе из Украины. Мы должны бороться с тиранией по всему миру”, – написал он на своей странице в соцсети и отправился бороться со случайными прохожими…
п.с. наш АГЛ выразил соболезнование счастливому народу…
Я так понимаю, искренне можно только страдать и ненавидеть. А если у тебя хорошее настроение или хочешь проявить расположение к незнакомому человеку, то это показуха и лицемерие. Ясно-понятно.
Только вот почему то, при ДТП на западе первым делом спросят: “Ты в порядке?”, а у нас всегда ругань вперемежку с мордобитием.
Что плохого, если продавец улыбается посетителю или учитель улыбается ученику, а тот ему в ответ? Или детские улыбки местную публику тоже не устраивают?
Подскажите, пожалуйста, где есть успешная страна с хмурыми лицами?
Финны при всех их холодах – улыбаются, наглосаксы улыбаются, немчура тоже, ну и пиндосы до кучи.
А вот северные корейцы нет.
И ведь это речь идет только про эмоции, которые отражаются на лице. Блин, ну ладно хмурые. А как объяснить повсеместное хамство?
Нееее, Женечка,если человек в сознании,то сперва спросят твой идентификационный код,что бы “пробить” твою страховку,и если вдруг её у тебя нет,то одному богу известно твоё будущее,далеко не факт,что тебе окажут помощь.
Даю безплатный совет:если нет страховки-прячь документы подальше и включай “невменяшку”,тогда сразу получишь помощь,а с финансами будешь разбираться потом.
Так на западе по любому поводу спрашивают “ар ю окей?”, причем никто никогда ответа не ждет. А если ответишь, то за дурака посчитают
Так и у нас спрашивают – как ваше ничего?
Кто-то хорошо сказал, что улыбку русского человека (а по мне так любого) надо заслужить.
“Добро бывает хмурым и небритым” – оно разным бывает. Главное, что бы было естественным – от сердца, а не от ума