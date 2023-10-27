По-прежнему встречается миф о том, что в России ходят все хмурые, у нас не хватает улыбок и приветливости на лицах, а значит, все злые и бесчувственные, мол, отсюда все проблемы.

Сколько можно объяснять, что улыбка и внешний позитив не означают добро и соучастие. Это вообще параллельные явления. Улыбчивый человек вполне может пройти мимо нуждающегося, чтобы не испортить себе настроение. А хмурый небритый мужик после похмелья — проникнуться болью страждущего. Это сплошь и рядом.

Да, в России не принято лыбиться и делать вид, что всё прекрасно. И слава Богу, что мы остаёмся такими. Наоборот, будет плохо, если в России на улицах массово появятся такие позитивные дурачки и притворщики. Это было бы очень плохим знаком потери русскими здравомыслия.

Тем более когда Апокалипсис дышит в затылок, надо быть идиотом из фильма «Не смотрите наверх», чтобы быть примитивно-позитивным.

К счастью, мы вполне себе остаёмся смурыми русскими мужичками с мальчишескими сердцами внутри, где-то очень глубоко, но тем надёжнее сохранены.

А добро вполне может быть с хмурым лицом, строгое и даже грубоватое. Добро может и в морду дать при необходимости, чтобы женщину защитить или ребёнка спасти. А может, и весь мир, если придётся. После чего русский не станет лыбиться на камеру, как супермен, а махнет рукой, повернётся и побредет в хмуро-благостном настроении.

РМ

Комментарий редакции

В статье затрагивается важная тема о том, что внешняя улыбчивость и позитив не всегда отражают подлинную доброту и сочувствие человека.

Действительно, нужно различать показной, наигранный оптимизм и искреннюю радость. Первый может быть лицемерием и маскировкой равнодушия, в то время как подлинная радость рождается из глубоких чувств и побуждений человека.

Здесь можно привести пример Дейла Карнеги, который пропагандировал позитивное мышление, но сам страдал от депрессии. Это показательный случай несоответствия внешнего имиджа и внутреннего состояния человека, который может привести к трагедии. Однако из этого не следует делать вывод, что позитивность в принципе плоха и опасна. Важно находить разумный баланс, сохраняя адекватность, но не впадая в крайности излишнего пессимизма.

Подлинная радость, основанная на глубоких ценностях, вполне совместима с реалистичным взглядом на жизнь. Главное – уметь различать её от показного оптимизма и не впадать в иллюзии. Нужно уметь находить источники радости в каждом повседневном деле, а не играть её как роль, тогда такая позитивность станет конструктивной силой, помогающей преодолевать трудности, не теряя связи с реальностью.