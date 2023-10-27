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Чем ближе последний день, тем больше взбодритесь! Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные идеи лекции:

1. В лекции говорится о важности изучения и заучивания псалмов, так как они являются голосом самого Иисуса Христа.

2. Рассматриваются некоторые мессианские псалмы, указывающие на Иисуса Христа, в частности Псалом 2 и Псалом 109.

3. Обсуждается идея о том, что Иисус Христос цитировал псалмы и говорил ими, исполняя пророчества о Себе.

4. Делается акцент на необходимости регулярного посещения церкви и участия в воскресных богослужениях для христианина.

5. Подчеркивается важность использования оставшегося времени для духовного совершенствования, молитвы и добрых дел.

Таким образом, в лекции раскрывается глубокий смысл псалмов для понимания личности Иисуса Христа и дается практическое наставление для христианской жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5dxgZ05l6A4
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