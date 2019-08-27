Новости Украины и Новороссии 27 августа 2019
- 08:01 Чехия трудоустроит десятки тысяч украинцев.
- 07:34 На Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17 (ВИДЕО).
- 05:30 Газовые аферы Украины и «страшный план» России (ВИДЕО).
- 01:30 В Совфеде ответили на слова Порошенко об украинском флаге над Донецком.
- Вчера 23:08 Массовая бессознательность украинского патриотизма.
- Вчера 22:59 Ополченцы и «атошники» вместе поют украинские песни на улицах Москвы — как так получилось? (ВИДЕО).
Чехия трудоустроит десятки тысяч украинцев
Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.
Об этом вчера вечером сообщило Чешское радио.
Крупнейшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тысяч граждан этой страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тысяч украинцев.
Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. — для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.
Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно €40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже и Эфиопии.
Украина получит 20 млн крон (около €790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.
Как сообщала «Русская Весна», уже сейчас каждый шестой житель польского города Лодзь — украинец.
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На Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17 (ВИДЕО)
На Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17. Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады.
Съемочный процесс начался вчера, 26 августа, под Киевом.
Рабочее название фильма — Железные бабочки, потому что, как говорят авторы, много обломков ракеты, которая попала в самолет, имели форму бабочек.
Авторы фильма говорят, что их цель — не расследование, ведь, «кто виноват в теракте, давно всем известно».
Их цель — не дать забыть о трагедии. На большие экраны «Железных бабочек» планируют выпустить через год.
Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над городом Снежное в ДНР, в этот период на Донбассе шли активные боевые действия. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
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Газовые аферы Украины и «страшный план» России (ВИДЕО)
Ряд киевских «экспертов» с тревогой заявляют, что идея России состоит в том, чтобы полностью отказаться от услуг украинской газотранспортной системы (ГТС), хотя до конца 2019 Москва вряд ли успеет построить обходные газопроводы.
Такое мнение высказал и «газовый аналитик» Геннадий Кобаль, который считает, что пока Россия вынуждена будет прокачивать газ через украинскую «колонию».
Эксперт заявил, что они себе уже «все закачали» и на зиму «им точно хватит». Однако, по его словам, есть вопросы технического характера, которые связаны с транзитом.
«Без транзита нам очень будет тяжело восточную и южную часть Украины обеспечивать газом, потому что у нас хранилища в основном большие сосредоточены на западной Украине», — пояснил он в эфире киевского ТВ.
То есть люди могут просто остаться без газа, но чиновников это не волнует. Они спокойны, потому что если Россия перестанет прокачивать газ по украинским трубам, то «будут строиться новые компрессорные станции и газопроводы».
И ничего, что цены выше, чем в Европе — это же с заботой о людях, ведь так? Кобаль уверен, что «можно за год нарастить ВВП на 10 миллиардов». Например, выкачав последние соки из населения.
Госдолг Украины за последние пять лет составляет более 70 миллиардов долларов. По словам одесского журналиста Александра Воскобойникова, он был «сделан искусственно».
Речь идет о том, что правительство Украины пообещало Международному валютному фонду выкинуть людей из единых программ для того, чтобы не выходить за рамки той суммы, которая была предусмотрена в бюджете 2019 года.
«Они целенаправленно уменьшают субсидии и загоняют население в долги, выполняя задачу, которую им поставило внешнее управление», — подчеркнул журналист, добавив, что это всё — «результат майдана и госпереворота».
Но чем ближе к зиме, тем больше разговоров на Украине о том, чем будут топить. Судя по последним данным, уголь власти решили закупать в Колумбии, а потом отказались. Система «Роттердам+” оказалась для них недостаточно привлекательной. Твердят на своем ломаном украинском, что «уголь не такой», «будет хуже», «повышенная серность» и так далее.
Почему бы не покупать уголь у Донбасса? Оказывается, что переживают за тех, кто его добывает — «за пленных и детей, которые находятся там в рабстве».
Очень точно сказал Воскобойников: «Пока такие сумасшедшие на Украине правят, там точно ничего хорошего не будет».
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В Совфеде ответили на слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, сделанное во время «поздравления» Донецка с днем города.
Бывший президент сказал, что над Донецком будет развеваться украинский флаг.
Пушков, комментируя его слова, отметил, что «Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым „успехом”, что в это уже никто не верит, как и он сам».
«А в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом», — подчеркнул сенатор.
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Массовая бессознательность украинского патриотизма
На связи свободный "журналист" из демократической Украины.
«Эти выборы – и парламентские, и президентские, когда Львов и Галичина выпали из зеленого болота, это ставит большой вопрос перед нами, западниками, и перед нашим гонором: мы это воспринимает как плюс, или воспринимаем как минус?
Я это воспринимаю, как очевидное преимущество. Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране.
Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в 21 веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным, это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в 21 веке.
Такая массовая бессознательность – следствие отсутствия института «не граждан» как в Прибалтике.
Мы проиграли первый этап государственного строительства. Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр. Гражданином независимых стран мог стать только тот, кто сдал экзамен, кто прошел фильтр проверки на сотрудничество с предыдущими оккупационными режимами, и кто действительно заслуживает носить паспорт гражданина уже независимой страны. Мы раздали паспорта быдлу, вате, Юго-Востоку, коммунистам, бюрократам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой» (с) "журналист" Остап Дроздов
А потом эти дегенераты удивляются, почему Крым и Донбасс отчалили с Украины. Здоровый человек не хочет жить рядом зачумленными.
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Ополченцы и «атошники» вместе поют украинские песни на улицах Москвы — как так получилось? (ВИДЕО)
После выхода в эфир центрального российского телевидения программы «Окопная правда» журналиста Александра Рогаткина, Интернет буквально взорвался от споров сторонников и противников диалога между участниками событий, готовыми к конструктивному разговору о войне и мире.
«Русская Весна» обратилась за комментариям к инициатору этой встречи, украинскому политэмигранту Александру Мединскому, который рассказал нам о том, как получилась эта передача:
«С ребятами мы познакомились после того, как на Украине стали широко известны наши интервью с ополченцами на ютуб-канале “Опен Юкрейн”.
Я получил немало писем поддержки, как от бывших военнослужащих ВСУ и ДНР, так и от действующих. Постепенно у нас сложилось движение ветеранов за мир. Большинство все ещё опасается открыто заявить свою позицию, но те, кто прошёл путь примирения, первыми показывают пример остальным.
Конечно же, я очень переживаю за судьбу ребят на Украине, ведь их позиция реально притягивает нездоровое внимание неонацистов. Но если честно, я также очень обеспокоен судьбой ополченцев, наверняка в ЛНР и ДНР найдётся немало горячих голов.
Я надеюсь, наша встреча положит начало новой эпохе в отношениях между Донецком и Киевом.
Наша задача прекратить бессмысленную бойню на востоке Украины, и поэтому ветераны готовы идти на риск!»
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