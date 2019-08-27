Новости Украины и Новороссии 27 августа 2019

Ряд киевских «экспертов» с тревогой заявляют, что идея России состоит в том, чтобы полностью отказаться от услуг украинской газотранспортной системы (ГТС), хотя до конца 2019 Москва вряд ли успеет построить обходные газопроводы.

Такое мнение высказал и «газовый аналитик» Геннадий Кобаль, который считает, что пока Россия вынуждена будет прокачивать газ через украинскую «колонию».

Эксперт заявил, что они себе уже «все закачали» и на зиму «им точно хватит». Однако, по его словам, есть вопросы технического характера, которые связаны с транзитом.

«Без транзита нам очень будет тяжело восточную и южную часть Украины обеспечивать газом, потому что у нас хранилища в основном большие сосредоточены на западной Украине», — пояснил он в эфире киевского ТВ.

То есть люди могут просто остаться без газа, но чиновников это не волнует. Они спокойны, потому что если Россия перестанет прокачивать газ по украинским трубам, то «будут строиться новые компрессорные станции и газопроводы».

И ничего, что цены выше, чем в Европе — это же с заботой о людях, ведь так? Кобаль уверен, что «можно за год нарастить ВВП на 10 миллиардов». Например, выкачав последние соки из населения.

Госдолг Украины за последние пять лет составляет более 70 миллиардов долларов. По словам одесского журналиста Александра Воскобойникова, он был «сделан искусственно».

Речь идет о том, что правительство Украины пообещало Международному валютному фонду выкинуть людей из единых программ для того, чтобы не выходить за рамки той суммы, которая была предусмотрена в бюджете 2019 года.

«Они целенаправленно уменьшают субсидии и загоняют население в долги, выполняя задачу, которую им поставило внешнее управление», — подчеркнул журналист, добавив, что это всё — «результат майдана и госпереворота».

Но чем ближе к зиме, тем больше разговоров на Украине о том, чем будут топить. Судя по последним данным, уголь власти решили закупать в Колумбии, а потом отказались. Система «Роттердам+” оказалась для них недостаточно привлекательной. Твердят на своем ломаном украинском, что «уголь не такой», «будет хуже», «повышенная серность» и так далее.

Почему бы не покупать уголь у Донбасса? Оказывается, что переживают за тех, кто его добывает — «за пленных и детей, которые находятся там в рабстве».

Очень точно сказал Воскобойников: «Пока такие сумасшедшие на Украине правят, там точно ничего хорошего не будет».

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