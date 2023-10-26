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“Слово “Израиль” надо ставить в кавычки” (Валентин Катасонов)

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Как Израилю, находящемуся в окружении враждебных государств, с маленькой территорией и отсутствием больших залежей полезных ископаемых, скудными почвами, удалось построить развитую промышленность и сельское хозяйство? Об этом расскажет доктор экономических наук Валентин Катасонов.
Ведущий – Илья Бокатов

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. История создания государства Израиль. Обсуждалось, что Израиль – это искусственное государство, созданное в 1948 году по политическому проекту.

2. Этнический состав населения Израиля. Говорилось, что большинство израильтян – не евреи по происхождению, а потомки хазар и других народов.

3. Экономика Израиля. Отмечалось, что экономика Израиля искусственно поддерживается за счет вливаний извне, в том числе со стороны США и Германии. Структура экономики – постиндустриальная.

4. Будущее Израиля. Высказывалось мнение, что Израиль – временный проект, который может просуществовать недолго, около 10 лет.

5. Геополитическая роль Израиля. Отмечалось, что Израиль может быть источником большой войны и хаоса на Ближнем Востоке.

Вывод: беседа была посвящена анализу истории, этнического состава, экономики и геополитической роли Израиля. Основной тезис – Израиль является искусственным и временным государственным образованием, призванным в перспективе спровоцировать глобальный конфликт.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jdoowZnfO0s
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30759 26121
    марина 27 октября 12:32

      А пока сплошной сюр и точно не наша эта война и слава богу ,что и ХАМАС и ИРАН сегодня в МИД МОСКВЫ и возможно готовится перемирие какое-то.Иначе эти бешеные еврейцы ,одержимые своей религией наделают делов.”И если в Израиле до власти дорвался один псих и маньяк, называющий себя “дитя света”, исполняющий “пророчество Исайи”, то в США такие же психопаты его поддерживают—что избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон(кстати баптист,там этой гадости тьма), чьи первые слова в адрес Израиля были “Первый законопроект, который я внесу в эту палату, будет направлен на поддержку нашего дорогого друга Израиля… Я верю, что Священное Писание и Библия очень ясно говорят, что именно Бог воскресил каждого из вас, и что Бог позволил нам оказаться здесь в этот самый момент”, что этот “пастырь”, призывающий вытрясти из Тегерана все живое, и “знающий”, что “Мессия грядет в Иерусалим”.
      “Пастор Джон Хаги провел “Вечер в честь Израиля” в своей мега-церкви 22 октября. Среди гостей были Тед Круз, Том Коттон, представитель Том Эммер и посол Израиля в ООН.

      Этот добренький пастор Хаги призвал США “выбить всю живое из Тегерана”, то есть убить всех, и провозгласил, что “Мессия грядет в Иерусалим”.https://realmaluta.livejournal.com/607667.html..
      п..чистые шизики и психопаты ..чур,чур …Россию..

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