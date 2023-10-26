“Слово “Израиль” надо ставить в кавычки” (Валентин Катасонов)
Как Израилю, находящемуся в окружении враждебных государств, с маленькой территорией и отсутствием больших залежей полезных ископаемых, скудными почвами, удалось построить развитую промышленность и сельское хозяйство? Об этом расскажет доктор экономических наук Валентин Катасонов.
Ведущий – Илья Бокатов
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждались следующие основные темы:
1. История создания государства Израиль. Обсуждалось, что Израиль – это искусственное государство, созданное в 1948 году по политическому проекту.
2. Этнический состав населения Израиля. Говорилось, что большинство израильтян – не евреи по происхождению, а потомки хазар и других народов.
3. Экономика Израиля. Отмечалось, что экономика Израиля искусственно поддерживается за счет вливаний извне, в том числе со стороны США и Германии. Структура экономики – постиндустриальная.
4. Будущее Израиля. Высказывалось мнение, что Израиль – временный проект, который может просуществовать недолго, около 10 лет.
5. Геополитическая роль Израиля. Отмечалось, что Израиль может быть источником большой войны и хаоса на Ближнем Востоке.
Вывод: беседа была посвящена анализу истории, этнического состава, экономики и геополитической роли Израиля. Основной тезис – Израиль является искусственным и временным государственным образованием, призванным в перспективе спровоцировать глобальный конфликт.
А пока сплошной сюр и точно не наша эта война и слава богу ,что и ХАМАС и ИРАН сегодня в МИД МОСКВЫ и возможно готовится перемирие какое-то.Иначе эти бешеные еврейцы ,одержимые своей религией наделают делов.”И если в Израиле до власти дорвался один псих и маньяк, называющий себя “дитя света”, исполняющий “пророчество Исайи”, то в США такие же психопаты его поддерживают—что избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон(кстати баптист,там этой гадости тьма), чьи первые слова в адрес Израиля были “Первый законопроект, который я внесу в эту палату, будет направлен на поддержку нашего дорогого друга Израиля… Я верю, что Священное Писание и Библия очень ясно говорят, что именно Бог воскресил каждого из вас, и что Бог позволил нам оказаться здесь в этот самый момент”, что этот “пастырь”, призывающий вытрясти из Тегерана все живое, и “знающий”, что “Мессия грядет в Иерусалим”.
“Пастор Джон Хаги провел “Вечер в честь Израиля” в своей мега-церкви 22 октября. Среди гостей были Тед Круз, Том Коттон, представитель Том Эммер и посол Израиля в ООН.
Этот добренький пастор Хаги призвал США “выбить всю живое из Тегерана”, то есть убить всех, и провозгласил, что “Мессия грядет в Иерусалим”.https://realmaluta.livejournal.com/607667.html..
п..чистые шизики и психопаты ..чур,чур …Россию..
Та ну “чур”. Она перегружена и поражена вами. Давно.