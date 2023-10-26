Комментарий редакции

Как Израилю, находящемуся в окружении враждебных государств, с маленькой территорией и отсутствием больших залежей полезных ископаемых, скудными почвами, удалось построить развитую промышленность и сельское хозяйство? Об этом расскажет доктор экономических наук Валентин Катасонов.Ведущий – Илья Бокатов

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. История создания государства Израиль. Обсуждалось, что Израиль – это искусственное государство, созданное в 1948 году по политическому проекту.

2. Этнический состав населения Израиля. Говорилось, что большинство израильтян – не евреи по происхождению, а потомки хазар и других народов.

3. Экономика Израиля. Отмечалось, что экономика Израиля искусственно поддерживается за счет вливаний извне, в том числе со стороны США и Германии. Структура экономики – постиндустриальная.

4. Будущее Израиля. Высказывалось мнение, что Израиль – временный проект, который может просуществовать недолго, около 10 лет.

5. Геополитическая роль Израиля. Отмечалось, что Израиль может быть источником большой войны и хаоса на Ближнем Востоке.

Вывод: беседа была посвящена анализу истории, этнического состава, экономики и геополитической роли Израиля. Основной тезис – Израиль является искусственным и временным государственным образованием, призванным в перспективе спровоцировать глобальный конфликт.