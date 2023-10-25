Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудив преступления ХАМАС, напомнил: «Атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации».

После чего постпред Израиля потребовал его отставки, а глава МИД Израиля пригрозил ООН «самыми темными временами», если все мировое сообщество не встанет на сторону Израиля.

Сейчас много комментариев в связи с «дерзостью» (так скажем) Израиля. Однако гораздо важнее, на мой взгляд, другое.

Кто-то верит, что Гуттериш, давно имеющий устойчивую и заслуженную репутацию американского чиновника, мог подобное заявить без санкции Вашингтона, который, конечно же, безоговорочно поддерживает Израиль?

Комментарий редакции

Хотя заявление Генерального секретаря ООН Гутерриша с критикой Израиля может быть его личной инициативой или позицией ООН, нельзя исключать вероятность того, что за этим стоят США, преследующие собственные интересы.

США неоднократно использовали радикальные группировки на Ближнем Востоке и тесные отношения с Израилем для реализации своей региональной политики. Не исключено их участие и в данном конфликте.

Текущее заявление Генерального секретаря ООН расходится с традиционной произраильской позицией США и может быть попыткой "сбросить" неугодный в данный момент Израиль, переложив на него всю ответственность за конфликт.

Аналогичный "сброс" неудобного "союзника" ранее применялся США по отношению к В.Зеленскому.

Однако уверенно утверждать это можно будет только при наличии каких-либо прямых свидетельств вмешательства США и изменения их позиции по отношению к Израилю. Пока это лишь версия, требующая подтверждения.