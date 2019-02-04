Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 февраля 2019

Военный эксперт Антон Лавров — о том, какие выводы можно сделать из масштабного налета Израиля на сирийские системы ПВО.

Крупномасштабный налет Израильских ВВС на сирийские объекты, произошедший в ночь на 21 января, продолжает будоражить умы и активно обсуждаться в мировых и российских СМИ. Некоторые эксперты даже поспешили объявить этот бой разгромом сирийской противовоздушной обороны. Кое-кто договорился до разгрома в Сирии российской ПВО.

Однако появившиеся за прошедшие дни фото- и видеоматериалы, а также спутниковые снимки позволяют получить более объективную картину случившегося и хотя бы частично развеять «туман войны».

В этот раз авиация Израиля целенаправленно наносила удары не только по иранским объектам, но и системе ПВО Сирии. По мере наработки опыта последняя сбивает все больше «умных» боеприпасов, что и заставило организовать против нее полноценную SEAD-атаку (когда удар направлен именно на уничтожение средств ПВО).

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже угрожал полностью и мгновенно уничтожить сирийские ПВО при необходимости. Но, как видим, пока сделать этого не удалось.

Израильское министерство обороны изначально заявило, что были атакованы шесть объектов противовоздушной обороны вокруг Дамаска. Но в их же собственных материалах с итогами атаки было подтверждено поражение только трех объектов.

Были уничтожены два стационарных сирийских радара и один ЗРК. Даже несмотря на все потери в длительной войне, это лишь ничтожный процент средств ПВО страны, так что ни о каком ее разгроме речи не идет.

Самым большим успехом Израиля бесспорно стало подтверждение гибели одного сирийского «Панцирь-С1». Но внимательное изучение опубликованного видео дает понять, что обстоятельства потери были теми же, что и в мае прошлого года. Как и тогда, израсходовавший боезапас при отражении атаки «Панцирь» находился на перезарядке. Хорошо видна и транспортно-заряжающая машина, и свернутый в походное положение радар. Разумеется, в этот момент времени он был полностью беззащитен.

На представленном видео есть также эффектные кадры отражения другим сирийским «Панцирем-С1» групповой атаки с применением высокоточного оружия. Израильское министерство обороны отредактировало видеоряд, так чтобы создалось впечатление что был уничтожен и он. Но вряд ли бы они стали так цензурировать картинку, если бы поединок закончился гибелью ЗРК.

Вполне возможно, что израильские ракеты просто промахнулись по ведущему огонь в движении комплексу. По крайней мере на опубликованных затем Израилем спутниковых снимках с итогами ударов никакого подтверждения его уничтожения нет.

Таким образом даже по данным самого Израиля было поражено не более половины из запланированных целей. И средства нападения Израиля не заблудились. Рядом с Дамаском были найдены обломки одного из сбитых израильских боеприпасов. На плоскостях управляемой планирующей бомбы Spice прекрасно видны многочисленные пробоины от поражающих элементов зенитной ракеты.

Это стало неопровержимым доказательством возможности современных российских комплексов бороться с популярнейшим классом боеприпасов.

Конечно, средства ПВО Сирии находятся в заведомо проигрышном положении. Их противник имеет возможность свободно выбирать место, время и интенсивность ударов, использовать военные хитрости и средства РЭБ.

Пользуясь превосходством в дальнобойном высокоточном оружии и дронах, израильские самолеты не входят не только в радиус действия объектовой ПВО, но и в воздушное пространство Сирии. Увы, но при имеющемся соотношении сил и возможностей потери неизбежны, особенно среди устаревших стационарных комплексов.

У Сирии на вооружении из современных российских вооружений есть только ЗРК малой дальности, которые используются для объектовой обороны, стратегическую ситуацию в воздушном пространстве переломить они не способны. Для этого нужны совсем другие комплексы. Но подготовка персонала для переданных Сирии дальнобойных и сложных С-300 еще не завершена. В отражении налетов они участия не принимают. И даже после ввода их в строй угроза полностью не исчезнет.

И без технологических изысков, грубой силой, можно проломить защиту любого ЗРК, будь это «Панцирь», израильский «Железный купол», американский «Иджис» или наша С-400. В конце концов, даже самый лучший комплекс в мире не может сбить больше авиационных средств поражения, чем у него имеется ракет на пусковых.

Сирийские средства ПВО пока далеки от своей оптимальной формы. Да и в ней они не будут способны полностью защитить страну от любых иностранных атак. Но в современной войне отсидеться за зонтиком одной лишь противовоздушной обороны невозможно.

Тем не менее даже в нынешнем виде сложности ВВС Израиля сирийские средства создают. А опыт боевого применения арабской республикой российских комплексов, как позитивный, так и негативный, внимательно анализируется и в будущем пойдет на пользу не только Сирии, но и России.

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Антон Лавров