Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 февраля 2019
- 11:08 Страны, представляющие угрозу для Турции.
- 10:00 США должны покинуть Ирак.
- 00:30 Не все «Панцири» по зубам.
- 00:02 Коротко по Сирии. 03.02.2019.
Страны, представляющие угрозу для Турции
Данные соц.опросов за 2016-2018 года демонстрирующие страхи турецкого общества в отношении различных стран.
Красным отмечены страны, которые в ответах турецких граждан позиционировались как представляющие угрозу для Турции. Желтый цвет – угрозы не представляют. Серым цветом отмечены затруднившиеся ответить.
В 2018 году в представлении турецких граждан США стали безусловной и главной угрозой для Турции.
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США должны покинуть Ирак
После заявлений Трампа о том, что США после ухода из Сирии намерены сохранить свое присутствие на территории Ирака для того, чтобы "следить за Ираном", в Багдаде разразилась политическая буря.
Вопрос вывода американских войск из Ирака поднимался еще осенью, но до практических мер он пока не дошел. Последние события связанные с визитом Трампа в Ирак на американскую базу без уведомления иракского правительства, намерения использовать Ирак в качестве плацдарма анти-иранской политики и свежий инцидент в Мосуле между американскими военными и "Хашд-Шааби", переполнили чашу терпения правящей коалиции.
Заявлено, что парламент Ирака намерен принять закон направленный на вывод американских войск с территории Ирака и разрыв договора о безопасности между США и Ираком, который регламентирует целый ряд параметров американского военного присутствия.
В своих заявлениях представители садристов и про-иранских шиитов отмечают, что Ирак это не американская ферма Трампа, которой тот может распоряжаться как ему хочется, а суверенная страна. В парламенте заявили, что вопрос ухода американских войск из Ирака является вопросом "национальной необходимости". И в этом вопросе с членов правящей коалиции есть полное единство взглядов.
В Ираке сейчас находится от 8 до 12 тыс. солдат и военных специалистов, а также некоторое кол-во сотрудников ЧВК + значительное кол-во солдат и инструкторов НАТО (значительная их часть развернута на территории Иракского Курдистана, где занимается обучением Пешмерги). Кроме того, США располагают 31-й военной базой в Ираке (с 2003 года изрядно обосновались) + ведется постройка 3-х новых баз, куда планируется выводить технику из Сирии. Разговоры про нахождение в Ираке с целью борьбы с ИГИЛ не должны обманывать – вопрос влияния на Ирак и военного присутствия там, является в первую очередь вопросом противостояния США (а также Саудовской Аравии и Израиля) и Ирана.
Иран тут несколько торопится, так как создавая угрозу американским позициям в Ираке, он может замедлить уход США из Сирии, так как если вопрос вывода американских войск из Ирака будет поставлен в практическую плоскость прямо сейчас, то это неизбежно сделает затруднительным реализацию текущего плана по выводу американских войск в Ирак, а также приведет к пересмотру сроков ухода США из Сирии. Если же США будут вынуждены уйти из Ирака (что является конечной целью Ирана), то с учетом ухода США из Сирии, Афганистана и Йемена сформируется вполне ясная картина бегства США с Ближнего Востока после череды военно-политических поражений. Вряд ли США доставят Ирану и другим заинтересованным странам такое удовольствие (помимо уже доставленного), поэтому за военное присутствие в Ираке они конечно будут цепляться до упора, хотя если бы на последних выборах победил Абеди, все было бы намного проще для Вашингтона, но на демократических выборах победили враги США, что столь часто случается там, где США по тем или иным причинам не хотят или не могут манипулировать выборами.
В случае с "дружной компанией" Ас-Садра, Аль-Амири, Мухандиса и Аль-Систани, договариваться куда как сложнее нежели с прежними "многовекторными" багдадскими политиками. Одна надежда, что коалиция перегрызется раньше, чем вопрос ликвидации американского военного присутствия в Ираке перейдет в практическую плоскость.
А возможность затруднить жизнь американцев в Ираке у Ас-Садра и Ирана есть. Можно организовать блокаду баз и объектов гражданскими лицами, по-призыву либо Ас-Садра, либо шиитских религиозных лидеров. Можно привлечь к этому вопросу ополчение "Хашд-Шааби". Можно перекрывать коммуникации посредством государственных служб контролируемых коалицией. Вопрос тут скорее в сроках и политическом оформлении, но вряд ли Иран откажется использовать достигнутое на выборах политическое преимущество и огромное влияние шиитских военнизированных формирований, чтобы нанести еще один сильный удар по позициям США на Ближнем Востоке. Главная опасность для Ирана это хрупкость союза с Ас-Садром и некоторая спешка в вопросе изгнания американцев, которая может помешать уходу США из Сирии. С другой стороны, иракское направление также курируется Сулеймани, который в своей шахматной партии на многих досках уже не раз доказывал свое мастерство и острое чувство момента для нанесения ударов по противникам Ирана. Посмотрим, чем ответят американцы на это давление.
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Не все «Панцири» по зубам
Военный эксперт Антон Лавров — о том, какие выводы можно сделать из масштабного налета Израиля на сирийские системы ПВО.
Крупномасштабный налет Израильских ВВС на сирийские объекты, произошедший в ночь на 21 января, продолжает будоражить умы и активно обсуждаться в мировых и российских СМИ. Некоторые эксперты даже поспешили объявить этот бой разгромом сирийской противовоздушной обороны. Кое-кто договорился до разгрома в Сирии российской ПВО.
Однако появившиеся за прошедшие дни фото- и видеоматериалы, а также спутниковые снимки позволяют получить более объективную картину случившегося и хотя бы частично развеять «туман войны».
В этот раз авиация Израиля целенаправленно наносила удары не только по иранским объектам, но и системе ПВО Сирии. По мере наработки опыта последняя сбивает все больше «умных» боеприпасов, что и заставило организовать против нее полноценную SEAD-атаку (когда удар направлен именно на уничтожение средств ПВО).
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже угрожал полностью и мгновенно уничтожить сирийские ПВО при необходимости. Но, как видим, пока сделать этого не удалось.
Израильское министерство обороны изначально заявило, что были атакованы шесть объектов противовоздушной обороны вокруг Дамаска. Но в их же собственных материалах с итогами атаки было подтверждено поражение только трех объектов.
Были уничтожены два стационарных сирийских радара и один ЗРК. Даже несмотря на все потери в длительной войне, это лишь ничтожный процент средств ПВО страны, так что ни о каком ее разгроме речи не идет.
Самым большим успехом Израиля бесспорно стало подтверждение гибели одного сирийского «Панцирь-С1». Но внимательное изучение опубликованного видео дает понять, что обстоятельства потери были теми же, что и в мае прошлого года. Как и тогда, израсходовавший боезапас при отражении атаки «Панцирь» находился на перезарядке. Хорошо видна и транспортно-заряжающая машина, и свернутый в походное положение радар. Разумеется, в этот момент времени он был полностью беззащитен.
На представленном видео есть также эффектные кадры отражения другим сирийским «Панцирем-С1» групповой атаки с применением высокоточного оружия. Израильское министерство обороны отредактировало видеоряд, так чтобы создалось впечатление что был уничтожен и он. Но вряд ли бы они стали так цензурировать картинку, если бы поединок закончился гибелью ЗРК.
Вполне возможно, что израильские ракеты просто промахнулись по ведущему огонь в движении комплексу. По крайней мере на опубликованных затем Израилем спутниковых снимках с итогами ударов никакого подтверждения его уничтожения нет.
Таким образом даже по данным самого Израиля было поражено не более половины из запланированных целей. И средства нападения Израиля не заблудились. Рядом с Дамаском были найдены обломки одного из сбитых израильских боеприпасов. На плоскостях управляемой планирующей бомбы Spice прекрасно видны многочисленные пробоины от поражающих элементов зенитной ракеты.
Это стало неопровержимым доказательством возможности современных российских комплексов бороться с популярнейшим классом боеприпасов.
Конечно, средства ПВО Сирии находятся в заведомо проигрышном положении. Их противник имеет возможность свободно выбирать место, время и интенсивность ударов, использовать военные хитрости и средства РЭБ.
Пользуясь превосходством в дальнобойном высокоточном оружии и дронах, израильские самолеты не входят не только в радиус действия объектовой ПВО, но и в воздушное пространство Сирии. Увы, но при имеющемся соотношении сил и возможностей потери неизбежны, особенно среди устаревших стационарных комплексов.
У Сирии на вооружении из современных российских вооружений есть только ЗРК малой дальности, которые используются для объектовой обороны, стратегическую ситуацию в воздушном пространстве переломить они не способны. Для этого нужны совсем другие комплексы. Но подготовка персонала для переданных Сирии дальнобойных и сложных С-300 еще не завершена. В отражении налетов они участия не принимают. И даже после ввода их в строй угроза полностью не исчезнет.
И без технологических изысков, грубой силой, можно проломить защиту любого ЗРК, будь это «Панцирь», израильский «Железный купол», американский «Иджис» или наша С-400. В конце концов, даже самый лучший комплекс в мире не может сбить больше авиационных средств поражения, чем у него имеется ракет на пусковых.
Сирийские средства ПВО пока далеки от своей оптимальной формы. Да и в ней они не будут способны полностью защитить страну от любых иностранных атак. Но в современной войне отсидеться за зонтиком одной лишь противовоздушной обороны невозможно.
Тем не менее даже в нынешнем виде сложности ВВС Израиля сирийские средства создают. А опыт боевого применения арабской республикой российских комплексов, как позитивный, так и негативный, внимательно анализируется и в будущем пойдет на пользу не только Сирии, но и России.
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Антон Лавров
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Коротко по Сирии. 03.02.2019
1. В "Шпигель" вышла статья о том, что Турция якобы готова признать Асада, если он согласится на турецкую операцию против курдов. Никакой конкретики там нет, скорее попытки прозондировать почву на тему того, как развиваются кулуарные переговоры России и Турции на тему нормализации отношении Асада и Эрдогана за счет курдов. Обсуждение реализации "Пакта Адана" по большей части не находится в публичном поле, как и закрытые переговоры между Асадом и курдами. По сути, и курды и Эрдоган пытаются сторговаться с Россией и Асадом на предмет будущего северо-восточной Сирии.
Естественно, Россия и Иран уже давно работают с Эрдоганом в вопросе нормализации отношений с Асадом и за последние годы позиция Турции существенно смягчилась. Предложение Лаврова о реализации "Пакта Адана" вполне может быть увязано с вопросом нормализации отношений Сирии и Турции, так как с одной стороны Асад должен признать действительным договор 1998 года, дающий туркам право на операции в 5-километровой приграничной зоне против РПК. А Эрдоган в ответ должен будет официально признать Асада как гаранта этого соглашения, что и создает основу для возобновления дипломатических отношений. Будет ли этот план реализован, станет понятно ближе к середине февраля, когда в Астане пройдут переговоры Путина, Эрдогана и Роухани. Курды, при реализации этого сценария, окажутся главными пострадавшими.
2. Эрдоган публично призвал Трампа выполнить свое обещание и вывести американские войска из Сирии в обещанные сроки. Данные заявления были подкреплены опять же публичными заявлениями Турции о "двойных стандартах Запада" в деле о расчленении Хашогги. Таким образом, Турция напоминает Трампу об американских обязательствах, попутно демонстрируя свой главный инструмент давления – улики по делу Хашогги, которые могут закопать наследного принца Саудовской Аравии. После того, как Трамп обещал уйти из Сирии, Эрдоган прикрутил градус разоблачений саудовских расчленителей, но сейчас напоминает, что если американцы попробуют кинуть турок еще раз, Анкаре не составит труда актуализировать тему виновности МБС в расчленении Хашогги. Нетерпение Турции объясняется тем, что она пока так и не смогла получить согласия от России на войсковую операцию против курдов, а оппоненты Трампа пытаются всеми силами затянуть вывод войск из Сирии, что тем более затрудняет реализацию турецких планов. Засим и потребовалось напомнить гегемону, что Турция устала ждать и следит за попытка оппонентов Трампа затянуть процесс.
США по-прежнему занимают двойственную позицию, подтверждая вывод войск (даже несмотря на внутреннее давление со стороны Конгресса, где решение Трампа о выводе войск называют "трагическим и бессовестным", сожалея, что не успели принять закон запрещающий Трампу выводить войска из Сирии), но требуя одновременных гарантий от Турции в отношении курдов, в том числе и тех, которые Анкара не готова дать. Обсуждаемая тема 20-30 километровой демилитаризованной зоны, на которую согласны США, явно не устраивает Россию и Сирию, поэтому балансировать американские пожелания направленные на спасение лица Трампа с интересами Дамаска и Москвы направленными на восстановление полного контроля Асада над Рожавой, весьма трудно балансировать. "Пакт Адана" это попытка совместить видение России и Сирии и согласием США на демилитаризованную зону.
3. Касательно вывода войск из Сирии, то Трамп в своем интервью подтвердил намерение вывести войска из Сирии, а также Афганистана, но из Ирака он уходить не хочет, ссылаясь на то, что американские войска из Ирака будут наблюдать за Ираном.
Стоит отметить, что значительная часть окружения Трампа, а также израильское лобби настаивали на том, что "наблюдать за Ираном лучше с территории Сирии". Болтон прямо об этом говорил, требуя заменить цели американского военного присутствия в Сирии с "победы над ИГИЛ" на "борьбу с иранским влиянием". Трамп в этой борьбе предпочел занять сторону Пентагона, который выступил против замены целей операции, а Ирак стал удобным предлогом, дабы заявить оппонентам "Сирия не нужна, тоже самое можно делать и с территории Ирака, но на законных основаниях".
Проблема у этой схемы ровно одна – правящий в Ираке блок садристов и про-иранских шиитов уже вовсю работает над продвижением закона об обязательном выводе американских войск из Ирака, как раз таки с целью того, чтобы США наблюдали за Ираном из других мест.
Конфликтная ситуация в Мосуле https://colonelcassad.livejournal.com/4750495.html стала тревожным звоночком для планов долгосрочного американского присутствия в Ираке.
4. Касательно связи событий на Ближнем Востоке с активизацией попыток США свергнуть правительство чавистов в Венесуэле, то многие аналитики и обозреватели обращают внимание на то, что стороны действующей администрации Белого Дома активизация попыток свергнуть Мадуро является способом переключить внимание общественности с крайне негативных тем связанных с поражением США в Афганской и Сирийской войне, сокращением операций в Йемене, делом Хашогги и нарастающими трудностями с пребыванием в Ираке. Оппоненты Трампа говорят, что его правление привело к череде стратегических поражений, что конечно не совсем так, так как войны в Сирии и Афганистане США проиграли еще при Обаме, а Трамп лишь борется с последствиями. Но пропагандистская пресса естественно обывателю об этом рассказывать не будет, формируя картинку, где "все шло хорошо, пока не пришел Трамп". Для Трампа и его окружения из неоконов и представителей "чайной партии" – "маленькая победоносная война/переворот" в Венесуэле, может казаться удобным поводом продемонстрировать хоть какой-то внешнеполитический успех и сбить волну негатива в связи с событиями на Ближнем Востоке, где влияние гегемона катастрофически падает. Тем более, что в случае с Венесуэлой уже давно работает длительная стратегия давления начатая еще при Обаме, направленная на замену левых режимов в Южной Америке на правые и проамериканские. Отсюда и образовалась эта странная спешка с срочным провозглашенеим Гуайдо президентом без возможности немедленно убрать Мадуро, что уже переросло в затяжной кризис и зримое противостояние с РФ и Китаем, что демонстрирует дальнейший распад поздневашингтонского миропорядка. Но Вашингтону нужен внешнеполитический успех здесь и сейчас, поэтому долгосрочные последствия попыток сменить неудобный режим Мадуро Белый Дом не очень волнуют – разгребать их все равно придется следующей администрации.
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