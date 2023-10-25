Лукавые соседи
В Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и государств Центральной Азии, на которой, в частности, обсуждался вопрос недопустимости обхода антироссийских санкций. Во встрече принимали участие министры иностранных дел стран ЕС, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
Как говорится в совместном заявлении, Брюссель «подчеркнул важность предотвращения обхода санкций». А министры стран Центральной Азии, соседи России на ее южных границах, «согласились продолжать свое сотрудничество в этом отношении».
Евросоюз, отмечается в документе, проинформировал участников встречи об 11 пакетах санкций против России, а также подчеркнул «важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества в контексте режимов санкций ЕС».
Другими словами, наши южные соседи, бывшие республики СССР, с которыми мы после распада Союза изо всех сил стараемся наладить «взаимовыгодное сотрудничество», за спиной России обсуждают вопрос о направленных против нашей страны санкциях и изъявляют готовность «продолжать сотрудничество с ЕС» в этом направлении. Что означает не что иное, как то, что они согласны этим санкциям следовать.
В ходе встречи была представлена совместная дорожная карта по углублению взаимоотношений государств региона с ЕС. «Дорожная карта, дополняющая действующую стратегию ЕС по Центральной Азии 2019 года, значительно расширяет области межрегионального сотрудничества. Она определяет ключевые направления практического взаимодействия, в том числе сближение транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T), разработку критических сырьевых материалов, финансирование зеленых проектов в регионе, а также сотрудничество в сфере фитосанитарии, ветеринарных мер», — говорится в сообщении.
Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в своем выступлении на встрече сообщил о нескольких инициативах в области сельского хозяйства, инвестиционного и цифрового взаимодействия, а также видение Казахстана по раскрытию полного потенциала Транскаспийского коридора, призвав европейских экспортеров более активно использовать транспортный маршрут из Европы в Азию.
Следующее заседание министерской встречи в формате «Центральная Азия — Европейский союз» запланировано в Туркмении в 2024 году.
В рамках этого саммита состоялась еще одна знаменательная встреча — заседание Совета сотрудничества ЕС-Казахстан. «В нынешнем геополитическом контексте ЕС высоко оценил сотрудничество Казахстана в борьбе с обходом санкций и подчеркнул важность продолжения усилий по прекращению реэкспорта общих высокоприоритетных товаров»,— говорится в заявлении Совета ЕС.
Как известно, Казахстан на прошлой неделе заявил, что 106 видов товаров двойного назначения не могут быть экспортированы из Казахстана в Россию. Власти отмечали, что не устанавливали запрет на поставки, но торговля ими должна осуществляться «в соответствии с международными обязательствами и законодательством Казахстана».
То есть запрета якобы нет, но торговать надо, учитывая санкции, что означает ни что иное, как фактический запрет на эту торговлю. Что касается Казахстана, которому мы совсем недавно оказывали помощь, спасая от попытки госпереворота, о такой его позиции известно давно. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию еще в сентябре заявлял, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении России. Вместе с тем господин Токаев говорил, что Казахстан придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является «анти-Россией».
О своем удовлетворении итогами состоявшихся в Люксембурге переговоров заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности — вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. Он отметил, что данная площадка является «ярким примером плодотворного многостороннего партнёрства». По его мнению, дальнейшее углубление сотрудничества будет содействовать расширению торговли, привлечению инвестиций, развитию транспортной и цифровой взаимосвязанности, в т.ч. через реализацию ключевых европейских стратегий «Global Gateway» и «Green Deal».
В таком же духе высказалась и европейский Комиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, которая в своём выступлении представила обзор текущих и новых программ для региона, включая развитие межчеловеческих связей через реализацию образовательных и гуманитарных проектов.
Казалось бы, все хорошо? Кто же будет возражать против развития международного сотрудничества? К тому же Москва, как неоднократно отмечал МИД РФ, не вмешивается в отношения Казахстана и других республик бывшего СССР с третьими странами, но рассчитывает, что они не повлияют на наше взаимодействие.
Но вот это острожное «но» свидетельствует о том, что такого рода встречи, как в Люксембурге, на такое взаимодействие как раз и могут влиять. Ведь на ней ее участники согласились с тем, что обход санкций надо предотвращать. Другими словами, это значит, что следует их соблюдать. А разве такая позиция не противоречит коренным экономическим интересам России?
Да и вообще, сам факт подобной встречи союзников России за ее спиной с представителями враждебно настроенных против нас государств ЕС, фактически ведущих на Украине против России войну, поставляя Киеву оружие, разве не является свидетельством того, что наши уважаемые южные соседи пытаются усидеть сразу на двух стульях?
Тем более, хорошо известно, что сейчас и США прилагают все усилия, чтобы этих наших соседей на юге от нашей страны оторвать и настроить их против России. Чем занимается с подачи Вашингтона еще и Брюссель. Давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Действительно в последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые, дружественные нам страны в регионе Центральной Азии, принуждая их присоединиться к антироссийским санкциям и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной. Вашингтон и Брюссель позиционируют эти задачи в качестве приоритетных на текущем этапе "марафона рестрикций" против России», — сказал он.
«Подобные действия США и их сателлитов являются грубым вмешательством в двусторонние отношения наших государств, фактически нарушают свободное право выстраивать независимую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию, ставят под угрозу реализацию в регионе Центральной Азии взаимовыгодных проектов», — подчеркнул Биричевский.
А в Вашингтоне этого и не скрывают. Как пишет европейское издание американской газеты Politico, «ЕС разработал план, как переманить к себе страны, сотрудничающие с Россией».
Правда, газета не имеет в виду конкретно именно эту встречу в Люксембурге, однако проговаривается об общей стратегии Запада в этом направлении.
«Евросоюз, — пишет издание, — разрабатывает адресные планы, чтобы переманить на свою сторону Бразилию, Чили, Казахстан и Нигерию, которые сейчас сотрудничают с Россией и Китаем».
Ранее на этой неделе чиновники Евросоюза распространили конфиденциальный документ, с которым удалось ознакомиться репортерам Politico. В нем подробно, отмечает издание, изложены адресные планы, призванные помочь ЕС вновь завоевать или, по крайней мере, окончательно не потерять расположение четырех «приоритетных стран», находящихся у границ возглавляемого Западом альянса, который стремится изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать Китай.
Причем действовать на этот раз предлагается не при помощи кнута, а пряника. Поэтому в документе «содержатся вполне предсказуемые упоминания о возможных торговых соглашениях, а также описываются различные специально разработанные предложения, которые Евросоюз может сделать этим странам в сферах энергетики, миграции, экономического развития и координации в области безопасности. Разработчики планов, несомненно, постарались сосредоточиться на "пряниках", а не на "кнуте". Негласная цель заключается в том, чтобы привлечь больше друзей и построить экономику нового поколения без необходимости заигрывать с автократами», — отмечает Politico.
Нетрудно догадаться, что и в Люксембурге со стороны ЕС министрам государств-соседей России на Юге был предложен именно такой «пряник». И судя по принятым на встрече документам, его они с готовностью проглотили. А потому нам следует быть готовым ко всему.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. А в самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Как известно, через страны Центральной Азии частично идут поставки в рамках параллельного импорта в Россию. Однако директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что пока экономической безопасности России диалог стран региона с Брюсселем не угрожает.
«По крайней мере, — сказал он агентству BFM, — пока не видно принципиальных угроз, то есть принципиального перекрытия этого канала. И мы можем вспомнить при этом, что поставки значимых для России товаров идут через довольно широкий список стран. Кроме стран Центральной Азии, здесь определенную роль играют и Турция, и Армения, и Азербайджан, которые находятся сами по себе в сложных отношениях, но в принципе экономически взаимодействуют с Россией. Каналов, через которые в Россию поступают значимые для нее товары, достаточно много. Чтобы эти каналы перекрыть, если такое желание реально появится, нужны будут определенные усилия со стороны западных игроков. Но далеко не всегда западные державы будут готовы реально идти на такие шаги, точно так же, как и противодействовать сотрудничеству с Москвой экономически значимых для России стран. По крайней мере, у США это не всегда получалось. Например, есть сотрудничество между Индией и Россией. И учитывая, что для США Индия важна и как региональный противовес Китаю, и по целому ряду вопросов, мы видим, что, как правило, официальные американские лица не высказывают жесткой критики в отношении Нью-Дели. В целом мы можем увидеть ужесточение риторики западных держав, больше призывов к тому, чтобы перекрывать каналы параллельного импорта, но далеко не всегда это будут реальные шаги», — отметил Нейжмаков.
Специально для «Столетия»
Андрей Соколов
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. На встрече министров иностранных дел ЕС и стран Центральной Азии обсуждался вопрос недопустимости обхода антироссийских санкций. Страны ЦА согласились продолжать сотрудничество с ЕС в этом направлении.
2. Казахстан заявил о запрете на экспорт 106 видов товаров двойного назначения в Россию, фактически присоединившись к санкциям.
3. США и ЕС активно давят на страны ЦА, требуя присоединиться к антироссийским санкциям. Это ставит под угрозу экономические проекты РФ в регионе.
4. По информации Politico, ЕС разработал планы по привлечению на свою сторону Казахстана, Бразилии, Чили и других стран, сотрудничающих с Россией.
5. Пока экономической безопасности РФ действия стран ЦА не угрожают, но ситуация требует внимания.
Вывод: страны Центральной Азии под давлением Запада склоняются к соблюдению антироссийских санкций. Это несет потенциальную угрозу экономическим интересам России в регионе. Необходимо укреплять сотрудничество со странами ЦА и противодействовать попыткам Запада оказать на них давление.
Игореша говорит -надо их купить..Ты Игореша уверен ,что это возможно??Если мы еще млеем перед великим Западом ,не обращая внимание на все что узаконивается там (гомосеки,педофилы,ювеналка,канибалы ,убийство стариков ,полным ходом используют органы наших детей ,особенно укры создали поток )но там можно заработать.
“Посланник папы римского Франциска в Армении архиепископ Жозе Авелино Бетанкур вручил премьер-министру Николу Пашиняну орден кавалера Большого креста папы Пия IX — одну из высших наград Святого престола, сообщила пресс-служба премьера.
Пашиняна наградили «за вклад в укрепление связей между Арменией и Святым престолом». Премьер-министр отметил, что его страна заинтересована в последовательном развитии связей с Ватиканом. Он пожелал Бетанкуру, который завершил свою дипломатическую миссию в Армении, успехов в дальнейшей деятельности.
Орден в 1847 году учредил папа Пий IX. Им награждают за заслуги перед католической церковью и обществом. Орден имеет три класса — большой крест, командор и рыцарь.”
Нет ,конечно ,деньги они возьмут ,но еще больше будут лизать зад Лондону,ибо уже заражены все сибаристствоми изначально преклонением перед одиозным врагом ,чтобы попасть в их Систему ,ибо там деньги и касса.И вот они попадут в нашу Систему ,ибо там наши границы..
Нет ,надо искать слабые места ,Россия дала им военную крышу ,но они могут натворить ого -го,смотри, как брат ринулся,опережая Путина ,заключать контракты ,а может нам и нужны сильные ханы.Украину поднимать придется ободранную в который раз,обглодали и выбросят..
Сегодня опять ДАТА..”25 октября Екатерина II выдала Манифест о заселении Новороссии
За время царствования Екатерины II в состав империи вошли обширные регионы — Северное Причерноморье, Приазовье, Крымский полуостров, Правобережная Украина, земли между Днестром и Бугом, Белоруссия, Курляндия и Литва. Частью внутренней политики российского правительства были меры по заселению малообжитых территорий. 25 октября 1762 года Екатерина Алексеевна издала манифест «О позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу». Продолжением этого документа стал манифест от 22 июля 1763 г. «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах».
Екатерина Алексеевна обосновала манифест своим материнским («матерним») попечением и трудами о мире и благоденствии вверенной ей богом Российской империи, А также заботами об умножении этой обители. Императрица также отмечала, что многие иностранцы, а также оказавшиеся за пределами России бывшие её подданные просят разрешить им поселиться в империи. Екатерина милостиво разрешала переселение иностранцев всех наций (кроме евреев), а также давала разрешение вернуться соотечественникам, по каким-либо причинам покинувшим Россию. Иностранцы должны были в первую очередь обживать малообжитые районы России, включая Причерноморье и Украину, которые сильно обезлюдели в предшествующие столетия (большую роль в этом сыграли хищнические набеги крымских татар).
Екатерина предприняла все меры, чтобы о манифесте узнали в Западной Европе. Манифест был напечатан на русском, французском, немецком и английском языках по сотне экземпляров, их разослали русским дипломатическим агентам, действующим за границей. Агенты должны были добиться опубликования документа в местных газетах. Понятно, что для того, чтобы привлечь людей (ведь приходилось бросать привычную жизнь и ехать неведомо куда в «варварские» и малонаселенные области Северной империи), нужны были дополнительные стимулы. Уже через год были разработаны и изданы документы: «Манифест о даруемых иностранным переселенцам авантажах и привилегиях» и «Указ об учреждении Канцелярии опекунства иностранных переселенцев». Таким образом, делами переселенцев должно было заниматься специальное учреждение. Переселенцы получали различные привилегии.
Президентом «Канцелярии опекунства иностранных» был назначен фаворит императрицы, генерал-адъютант и граф Григорий Орлов. Позднее в Саратове учредили Саратовскую контору иностранных поселенцев (действовала с 1766 по 1877 год). В своей деятельности Контора подчинялась непосредственно Канцелярии опекунства иностранных расположенной в Петербурге. Контора получила задачу управлять переселенцами до тех пор, пока они настолько освоятся в России, что на них можно будет распространить исторически сложившиеся в империи формы управления.
Будущие колонисты, в случае отсутствия у них средств на проезд, должны были обращаться к русским дипломатическим работникам и их представителям, которые были обязаны обеспечить переезд переселенцев и предоставить им деньги на путевые расходы. Переселенцы получали личную свободу, право выбора места поселения, освобождение от всех налогов на довольно приличное время (в городах на пять лет, в сельской местности — до тридцати лет), предоставлялись беспроцентные ссуды на десять лет на обзаведение жильем, хозяйством, для возмещения расходов на переезд, покупку продовольствия до получения первого урожая, скота, сельскохозяйственного инвентаря или инструментов для ремесленников. Переселенцы, которые создавали своё производство, разрешалось вести торговлю и даже вывозить товары за границу беспошлинно. Новые подданные получали право свободы вероисповедания и возможность возводить свои культовые сооружения, а также право на собственные органы местного самоуправления в местах компактного проживания, создаваемые без вмешательства со стороны государственных чиновников. Они сохраняли возможность беспрепятственного выезда из Российской империи. Более того, переселенцев освобождали от воинской повинности (рекрутчины). В результате новые граждане России получали такие преимущества и льготы, каких не имели русские и другие коренные жители империи. Сплошные преимущества, при минимуме обязанностей. С учётом перенаселенности и серьёзных ограничений на территории германских государств, многие поселенцы значительно выигрывали, начиная новую жизнь.
После этого процесс заселения малообжитых областей России пошел довольно быстрыми темпами. Набор и отправку колонистов в Россию осуществляли как официальные комиссары, так и частные предприниматели («вызыватели»), которые заключали договор непосредственно с Канцелярией опекунства. В период с 1763 по 1766 гг. в Российскую империю было отправлено около 30 тыс. человек, примерно половину из них смогли сагитировать и направить в Россию вызыватели. Колонистов размещали в Петербурге и в пригороде столицы, в Ораниенбауме. Здесь они жили в среднем 1-2 месяца. Переселенцев знакомили с российскими традициями, законами. В частности, колонисты сохраняли свободу вероисповедания, но им запрещалось под страхом всей строгости закона вести миссионерскую деятельность. После ознакомления с российскими законами, колонисты принимали присягу на верность русскому государю и отправлялись на место поселения. Перевозка обычно осуществлялась речным транспортом. Большая часть немецких поселенцев была направлена осваивать Поволжье. В 1765 г. на Волге было 12 колоний, в 1766 г. — 21, в 1767 г. — 67, 1769 — 105.
Правительство довольно жестко установило для немецких колонистов в Поволжье главную задачу — развитие земледелия. Немецкие переселенцы с этой задачей в целом справились. Они производили главным образом рожь, а также выращивали картофель, увеличили посевы льна, конопли, табака и других культур. Уже в XIX веке получила развитие колонистская промышленность. В Поволжье развивалось мучное производство, маслобойная промышленность, изготовление сельскохозяйственных орудий труда, производство шерсти и полотна. Появилось и кожевенное производство, развивалось ткачество.
Правительство Екатерины II занималось проблемами заселения и других частей империи. Так, аграрно-колонизационная политика Петербурга в отношении Сибири приобрела структурный, системный характер. Екатерина II с помощью указа «зазывала» беглых староверов в Сибирь. На Алтае легализовали общину бухтарминских беловодцев-«каменщиков», беглецов, которые скрывались в горных ущельях Алтая. При этом продолжалась практика увеличения сибирского населения за счёт административных и уголовных ссыльных («посельщиков»).
Одновременно правительство предпринимало меры по заселению территорий Причерноморья. В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Екатерина издала указ с призывом к христианам, находившимся под игом Османской империи, поступать на русскую службу, обещая вознаграждение. На призыв откликнулись жители островов Эгейского моря, Греции, Македонии, Сербии, частично Крыма. Из них сформировали т. н. «Греческое войско» — 8 батальонов (около 5 тыс. человек). В 1774 году добровольцы решили не возвращаться на родину и попросили императрицу, через графа А. Орлова, под началом которого служили, права поселения в России. 28 марта 1775 года был издан рескрипт, разрешавший солдатам, служившим России и их семьям поселиться в империи. Местом для их проживания стала Азовская губерния с Таганрогом, города Керчь и Еникале.
Этот указ оказал определяющее влияние на решение об исходе греков из Крыма. Христиане в Крыму подвергались сильным гонениям со стороны татар. На греков смотрели как на неблагонадежных подданных, самых стойких христиан уничтожали, слабых обращали в ислам. Христиане были ограничены в правах, не могли быть на государственной службе, их держали почти на положении невольников. Крымские греки, осведомленные о переселении на юг России своих соплеменников и представителей других народностей, о привилегиях которые получали переселенцы, о том каких высот достигали некоторые иностранцы в экономике и на государственной службе, также стремились переехать в империю. Митрополит Готский и Кафский Игнатий провел серию тайных переговоров с князем Потемкиным и командующим русскими войсками в Крыму князем Прозоровским. В результате митрополит подал императрице прошение о переводе христиан в русское подданство и об отводе им достаточного количества земли для их поселений.
Переговоры прошли успешно, так как Петербург был заинтересован в заселении Новороссии и дальнейшем ослаблении Крымского ханства. Христиане Крыма — около 8% населения полуострова, в основном это были греки и армяне, давали основную часть доходов казны хана. С уходом христиан хан попадал в большую материальную зависимость от русского правительства. 21 апреля 1778 года митрополит Игнатий заявил о переселении в Россию. Хан Шагин-Гирей пришел в бешенство, но помешать этому решению не мог. К тому же татарских сановников подкупили, передав им дорогие подарки и значительные денежные суммы. Всего переселилось более 18 тыс. человек. Переселенцы были расселены в Мариупольском уезде Азовской губернии. Они получили уникальные льготы и привилегии. Им выделили 1,2 млн. десятин земли. Каждый мужчина получил около 33 гектаров (30 десятин), то есть средняя семья получила до 100 гектаров чернозема. Первые годы переселенцам, несмотря на льготы, было тяжело осваиваться на новых местах. Ситуацию усугубила засуха, истребившая весь урожай. Но к концу столетия они хорошо обустроились. Община значительно выросла в числе. Источником их благосостояния было земледелие и скотоводство (главным образом — овцеводство).
В 1783 году Крымский полуостров полностью вошел в Российскую империю и туда стали приглашать колонистов: русских, немцев, болгар, армян, греков и др. Каждая семья получала землю и на определенный срок освобождалась от налогов. Греческие переселенцы в основном не выказывали желания вернуться в Крым.
Но нам подготовили еще одну,следующую легенду про РАВЕНСТВО ,об этом пели активно на Западе (конечно они отцы идеи )еще в начале 2000гг..Я зачитывалась этим ,БРИКС ,пока не поняла ,так они ж черти для себя и под себя смену готовят ,бросив разлагаться дальше США..А что им помешает на станочке своем ,они что его оставят или раздавят ,нет,новую валюту клепать.Переедет либо в Лондон СИТИ,Гонконг,либо Пекин ..Под каким соусом это подадут и уже подали не”Сейчас идут перемены, которых не было 100 лет,” – сказал Си Цзиньпин на прощание Владимиру Путину, покидая стены Кремля в марте 2023 года. Не буду сейчас отсчитывать хронометраж, рассуждая о том, прошло ли 80 лет или 100.
Это не так важно. Время Ялтинской системы мироустройства, действительно, подходит к концу. Она, как и предыдущие миропорядки, имеет три периода.
Первый – блоковое противостояние СССР и США. Невозможность сосуществования двух сверхдержав была заложена непосредственно при создании Ялтинской системы. Она зафиксировала зоны влияния каждой из сторон, после чего началась игра с нулевой сумой. Победитель получал всё.
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Второй – гегемония победителя. Положение, которое до недавнего времени занимали США, при определенных обстоятельствах мог занимать СССР, однако темпы развития, значительно превосходившие американские, стали угасать к началу 60-х годов в результате кардинальных перемен, произошедших во внутренней политике.
Третий – закат гегемона. Собственно говоря, то, что происходит сейчас. Можно спорить, каким годом датирован третий этап, 2014 или 2022. Думаю, объективнее будет взять 2022. Но это, на самом деле, не так важно, пусть хронометражем занимаются в будущем историки, они любят отсчитывать различные периоды от конкретных дат.
Именно третий период в “жизни” той или иной системы мироустройства является наиболее турбулентным и непредсказуемым. События развиваются слишком быстро, имеется высокая степень непредсказуемости и происходит множество случайностей из-за того, что сохраняющаяся со второго периода система управления не может оперативно реагировать на новые вызовы. Так было, например, в межвоенный период 1918-1939 годов, когда умиротворенный Лондон оказался не в состоянии удержать свою гегемонию, допустив возвышение иных государств.
Однако вернемся к происходящему сегодня. Развитие событий вновь отправляют нас к блоковому противостоянию. Четко вырисовываются контуры этих блоков. С одной стороны это G7, с другой – БРИКС.
G7 является ярким олицетворением однополярной системы. В ней есть гегемон (США), остальные страны выполняют роль массовки для придания организации солидности. За исключением Британии, которая за свои предыдущие заслуги имеет автономный статус, позволяющий не всегда прямо следовать директивам из Вашингтона. У остальных такого права нет.
Другие страны, находящиеся в прямом управлении США, не имеют даже права высказать своего мнения. Франции или Германии хотя бы разрешается поговорить время от времени.
Функционирование БРИКС основано совершенно на других правилах. В организации нет ярко выраженного лидера. Даже Китай со своей огромной экономикой на эту роль не претендует. Все страны БРИКС отчетливо понимают, что если кто-то попытается заявить претензии на руководство организацией, то конструкция рухнет, так как, например, Индия не будет находиться в подчиненном КНР положении и т.д. А если конструкция рухнет, то Запад перебьёт всех по одиночке.
Конструкция БРИКС является прообразом конструкции нового мирового порядка, который сменит Ялтинскую систему. Вслед за однополярным (бывш. двухполярным) миром придёт система макрорегионов, в каждом из которых будет свое государство-лидер. В свою очередь, лидеры макрорегионов будут договариваться между собой на надмакрорегиональном уровне.
Судьба G7 также понятна. Страны “семерки” станут либо одним макрорегионом во главе с США, либо распадутся на два: Евросоюз и Аukus.
Официально заявлено, что 19 стран проявили желание присоединиться к БРИКС. Из них 13 стран сделали это официально, обратившись в организацию с просьбой о присоединении, ещё 6 сделали это пока что неформально.
Из тех, кто известен: Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Индонезия, Тунис.
Естественно, процесс будет ускоряться. Принятие новых членов сделает ненахождение в организации других стран бессмысленным. После того, как более половины стран мира станут участниками БРИКС, объединение сможет претендовать на фактическую замену ООН, которая является продуктом Ялтинской системы мироустройства и к настоящему моменту практически утратила имевшиеся ранее рычаги влияния.
В рамках БРИКС будет сформирован аналог Совета безопасности ООН, куда войдут лидеры макрорегионов. По итогу страны западного мира будут вынуждены либо вступить в БРИКС на правах рядовых членов, либо остаться изолированными от происходящих в мире событий.
Понимаю, что всех интересует главный вопрос: когда произойдет переход от однополярной системы мироустройства к системе макрорегионов? Если происходящие сегодня процессы не будут сбавлять темп, то подобное случится в 2030-2035 годах. Почему именно тогда – сейчас углубляться не буду. Данный вопрос является довольно обширным и ему следует посветить отдельный материал.важно -ОНИ остались..Это опять пропаганда..
п.с. МЫ что??победили в Войне ??Войн больших не намечается,малые они выигрывают,мы лишь охраняем свои границы.Ислава Богу.Так в чем мы выиграли???А в том ,что приглашены в пятерку играющих??Но в этой пятерке -кто с нами:США,Англия,Китай,Индия??Здесь каждый только за себя ,перебегая со стороны на сторону…А все вместе охмуряют остальные малые страны и все ,в т.ч.и свои народы..