В Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и государств Центральной Азии, на которой, в частности, обсуждался вопрос недопустимости обхода антироссийских санкций. Во встрече принимали участие министры иностранных дел стран ЕС, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Как говорится в совместном заявлении, Брюссель «подчеркнул важность предотвращения обхода санкций». А министры стран Центральной Азии, соседи России на ее южных границах, «согласились продолжать свое сотрудничество в этом отношении».

Евросоюз, отмечается в документе, проинформировал участников встречи об 11 пакетах санкций против России, а также подчеркнул «важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества в контексте режимов санкций ЕС».

Другими словами, наши южные соседи, бывшие республики СССР, с которыми мы после распада Союза изо всех сил стараемся наладить «взаимовыгодное сотрудничество», за спиной России обсуждают вопрос о направленных против нашей страны санкциях и изъявляют готовность «продолжать сотрудничество с ЕС» в этом направлении. Что означает не что иное, как то, что они согласны этим санкциям следовать.

В ходе встречи была представлена совместная дорожная карта по углублению взаимоотношений государств региона с ЕС. «Дорожная карта, дополняющая действующую стратегию ЕС по Центральной Азии 2019 года, значительно расширяет области межрегионального сотрудничества. Она определяет ключевые направления практического взаимодействия, в том числе сближение транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T), разработку критических сырьевых материалов, финансирование зеленых проектов в регионе, а также сотрудничество в сфере фитосанитарии, ветеринарных мер», — говорится в сообщении.

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в своем выступлении на встрече сообщил о нескольких инициативах в области сельского хозяйства, инвестиционного и цифрового взаимодействия, а также видение Казахстана по раскрытию полного потенциала Транскаспийского коридора, призвав европейских экспортеров более активно использовать транспортный маршрут из Европы в Азию.

Следующее заседание министерской встречи в формате «Центральная Азия — Европейский союз» запланировано в Туркмении в 2024 году.

В рамках этого саммита состоялась еще одна знаменательная встреча — заседание Совета сотрудничества ЕС-Казахстан. «В нынешнем геополитическом контексте ЕС высоко оценил сотрудничество Казахстана в борьбе с обходом санкций и подчеркнул важность продолжения усилий по прекращению реэкспорта общих высокоприоритетных товаров»,— говорится в заявлении Совета ЕС.

Как известно, Казахстан на прошлой неделе заявил, что 106 видов товаров двойного назначения не могут быть экспортированы из Казахстана в Россию. Власти отмечали, что не устанавливали запрет на поставки, но торговля ими должна осуществляться «в соответствии с международными обязательствами и законодательством Казахстана».

То есть запрета якобы нет, но торговать надо, учитывая санкции, что означает ни что иное, как фактический запрет на эту торговлю. Что касается Казахстана, которому мы совсем недавно оказывали помощь, спасая от попытки госпереворота, о такой его позиции известно давно. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию еще в сентябре заявлял, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении России. Вместе с тем господин Токаев говорил, что Казахстан придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является «анти-Россией».

О своем удовлетворении итогами состоявшихся в Люксембурге переговоров заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности — вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. Он отметил, что данная площадка является «ярким примером плодотворного многостороннего партнёрства». По его мнению, дальнейшее углубление сотрудничества будет содействовать расширению торговли, привлечению инвестиций, развитию транспортной и цифровой взаимосвязанности, в т.ч. через реализацию ключевых европейских стратегий «Global Gateway» и «Green Deal».

В таком же духе высказалась и европейский Комиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, которая в своём выступлении представила обзор текущих и новых программ для региона, включая развитие межчеловеческих связей через реализацию образовательных и гуманитарных проектов.

Казалось бы, все хорошо? Кто же будет возражать против развития международного сотрудничества? К тому же Москва, как неоднократно отмечал МИД РФ, не вмешивается в отношения Казахстана и других республик бывшего СССР с третьими странами, но рассчитывает, что они не повлияют на наше взаимодействие.

Но вот это острожное «но» свидетельствует о том, что такого рода встречи, как в Люксембурге, на такое взаимодействие как раз и могут влиять. Ведь на ней ее участники согласились с тем, что обход санкций надо предотвращать. Другими словами, это значит, что следует их соблюдать. А разве такая позиция не противоречит коренным экономическим интересам России?

Да и вообще, сам факт подобной встречи союзников России за ее спиной с представителями враждебно настроенных против нас государств ЕС, фактически ведущих на Украине против России войну, поставляя Киеву оружие, разве не является свидетельством того, что наши уважаемые южные соседи пытаются усидеть сразу на двух стульях?

Тем более, хорошо известно, что сейчас и США прилагают все усилия, чтобы этих наших соседей на юге от нашей страны оторвать и настроить их против России. Чем занимается с подачи Вашингтона еще и Брюссель. Давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Действительно в последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые, дружественные нам страны в регионе Центральной Азии, принуждая их присоединиться к антироссийским санкциям и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной. Вашингтон и Брюссель позиционируют эти задачи в качестве приоритетных на текущем этапе "марафона рестрикций" против России», — сказал он.

«Подобные действия США и их сателлитов являются грубым вмешательством в двусторонние отношения наших государств, фактически нарушают свободное право выстраивать независимую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию, ставят под угрозу реализацию в регионе Центральной Азии взаимовыгодных проектов», — подчеркнул Биричевский.

А в Вашингтоне этого и не скрывают. Как пишет европейское издание американской газеты Politico, «ЕС разработал план, как переманить к себе страны, сотрудничающие с Россией».

Правда, газета не имеет в виду конкретно именно эту встречу в Люксембурге, однако проговаривается об общей стратегии Запада в этом направлении.

«Евросоюз, — пишет издание, — разрабатывает адресные планы, чтобы переманить на свою сторону Бразилию, Чили, Казахстан и Нигерию, которые сейчас сотрудничают с Россией и Китаем».

Ранее на этой неделе чиновники Евросоюза распространили конфиденциальный документ, с которым удалось ознакомиться репортерам Politico. В нем подробно, отмечает издание, изложены адресные планы, призванные помочь ЕС вновь завоевать или, по крайней мере, окончательно не потерять расположение четырех «приоритетных стран», находящихся у границ возглавляемого Западом альянса, который стремится изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать Китай.

Причем действовать на этот раз предлагается не при помощи кнута, а пряника. Поэтому в документе «содержатся вполне предсказуемые упоминания о возможных торговых соглашениях, а также описываются различные специально разработанные предложения, которые Евросоюз может сделать этим странам в сферах энергетики, миграции, экономического развития и координации в области безопасности. Разработчики планов, несомненно, постарались сосредоточиться на "пряниках", а не на "кнуте". Негласная цель заключается в том, чтобы привлечь больше друзей и построить экономику нового поколения без необходимости заигрывать с автократами», — отмечает Politico.

Нетрудно догадаться, что и в Люксембурге со стороны ЕС министрам государств-соседей России на Юге был предложен именно такой «пряник». И судя по принятым на встрече документам, его они с готовностью проглотили. А потому нам следует быть готовым ко всему.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. А в самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Как известно, через страны Центральной Азии частично идут поставки в рамках параллельного импорта в Россию. Однако директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что пока экономической безопасности России диалог стран региона с Брюсселем не угрожает.

«По крайней мере, — сказал он агентству BFM, — пока не видно принципиальных угроз, то есть принципиального перекрытия этого канала. И мы можем вспомнить при этом, что поставки значимых для России товаров идут через довольно широкий список стран. Кроме стран Центральной Азии, здесь определенную роль играют и Турция, и Армения, и Азербайджан, которые находятся сами по себе в сложных отношениях, но в принципе экономически взаимодействуют с Россией. Каналов, через которые в Россию поступают значимые для нее товары, достаточно много. Чтобы эти каналы перекрыть, если такое желание реально появится, нужны будут определенные усилия со стороны западных игроков. Но далеко не всегда западные державы будут готовы реально идти на такие шаги, точно так же, как и противодействовать сотрудничеству с Москвой экономически значимых для России стран. По крайней мере, у США это не всегда получалось. Например, есть сотрудничество между Индией и Россией. И учитывая, что для США Индия важна и как региональный противовес Китаю, и по целому ряду вопросов, мы видим, что, как правило, официальные американские лица не высказывают жесткой критики в отношении Нью-Дели. В целом мы можем увидеть ужесточение риторики западных держав, больше призывов к тому, чтобы перекрывать каналы параллельного импорта, но далеко не всегда это будут реальные шаги», — отметил Нейжмаков.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. На встрече министров иностранных дел ЕС и стран Центральной Азии обсуждался вопрос недопустимости обхода антироссийских санкций. Страны ЦА согласились продолжать сотрудничество с ЕС в этом направлении.

2. Казахстан заявил о запрете на экспорт 106 видов товаров двойного назначения в Россию, фактически присоединившись к санкциям.

3. США и ЕС активно давят на страны ЦА, требуя присоединиться к антироссийским санкциям. Это ставит под угрозу экономические проекты РФ в регионе.

4. По информации Politico, ЕС разработал планы по привлечению на свою сторону Казахстана, Бразилии, Чили и других стран, сотрудничающих с Россией.

5. Пока экономической безопасности РФ действия стран ЦА не угрожают, но ситуация требует внимания.

Вывод: страны Центральной Азии под давлением Запада склоняются к соблюдению антироссийских санкций. Это несет потенциальную угрозу экономическим интересам России в регионе. Необходимо укреплять сотрудничество со странами ЦА и противодействовать попыткам Запада оказать на них давление.