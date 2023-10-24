Комментарий редакции

Продолжение цикла бесед об обороне Москвы. В этом выпуске директор фонда «Я помню» делится воспоминаниями участниками тех событий и объясняет, почему не удалось нанести Москве урон, на который рассчитывали нацисты.

Основные темы беседы:

1. Организация местной противовоздушной обороны (МПВО) в Москве в предвоенные и военные годы.

2. Подготовка населения Москвы к отражению воздушных налетов – обучение в кружках МПВО, подготовка убежищ, организация дежурства на крышах домов.

3. Переживания и воспоминания москвичей о первых днях войны и налетах на город – страх, тревога, но и восхищение масштабом происходящего.

4. Роль руководства Москвы в организации обороны города – Моссовет, Василий Пронин, Александр Щербаков.

5. Эффективность мер МПВО и ПВО по защите Москвы – город устоял, несмотря на масштабные бомбардировки.

Вывод: беседа посвящена теме организации обороны Москвы от воздушных налетов в годы войны. Подчеркивается важная роль властей и населения города в подготовке и осуществлении мер ПВО и МПВО, что в конечном итоге позволило Москве выстоять и избежать разрушений.