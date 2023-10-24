Провал Гитлера. Как не удалось уничтожить Москву/ Артём Драбкин и Егор Яковлев
Продолжение цикла бесед об обороне Москвы. В этом выпуске директор фонда «Я помню» делится воспоминаниями участниками тех событий и объясняет, почему не удалось нанести Москве урон, на который рассчитывали нацисты.
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Организация местной противовоздушной обороны (МПВО) в Москве в предвоенные и военные годы.
2. Подготовка населения Москвы к отражению воздушных налетов – обучение в кружках МПВО, подготовка убежищ, организация дежурства на крышах домов.
3. Переживания и воспоминания москвичей о первых днях войны и налетах на город – страх, тревога, но и восхищение масштабом происходящего.
4. Роль руководства Москвы в организации обороны города – Моссовет, Василий Пронин, Александр Щербаков.
5. Эффективность мер МПВО и ПВО по защите Москвы – город устоял, несмотря на масштабные бомбардировки.
Вывод: беседа посвящена теме организации обороны Москвы от воздушных налетов в годы войны. Подчеркивается важная роль властей и населения города в подготовке и осуществлении мер ПВО и МПВО, что в конечном итоге позволило Москве выстоять и избежать разрушений.
Да в ПВО Москвы истребителей было больше чем на всех фронтах вместе взятых. Все резервы шли на оборону Москвы…