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Провал Гитлера. Как не удалось уничтожить Москву/ Артём Драбкин и Егор Яковлев

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Продолжение цикла бесед об обороне Москвы. В этом выпуске директор фонда «Я помню» делится воспоминаниями участниками тех событий и объясняет, почему не удалось нанести Москве урон, на который рассчитывали нацисты.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Организация местной противовоздушной обороны (МПВО) в Москве в предвоенные и военные годы.

2. Подготовка населения Москвы к отражению воздушных налетов – обучение в кружках МПВО, подготовка убежищ, организация дежурства на крышах домов.

3. Переживания и воспоминания москвичей о первых днях войны и налетах на город – страх, тревога, но и восхищение масштабом происходящего.

4. Роль руководства Москвы в организации обороны города – Моссовет, Василий Пронин, Александр Щербаков.

5. Эффективность мер МПВО и ПВО по защите Москвы – город устоял, несмотря на масштабные бомбардировки.

Вывод: беседа посвящена теме организации обороны Москвы от воздушных налетов в годы войны. Подчеркивается важная роль властей и населения города в подготовке и осуществлении мер ПВО и МПВО, что в конечном итоге позволило Москве выстоять и избежать разрушений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j8_gWb-9Wf0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 23636 18608
    Sergeev 25 октября 5:39

      Да в ПВО Москвы истребителей было больше чем на всех фронтах вместе взятых. Все резервы шли на оборону Москвы…

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