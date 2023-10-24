Кто они — таинственные славянские предшественники современных немцев?

Кто эти таинственные предки немцев и как складывалась непростая судьба последних язычников средней Европы, как сотни лет происходило взаимное влияние великих народов мы узнаем из переведенного нами фильма Вольфганга Альбуса и Пепе Пиппиг.

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Комментарий редакции

Основные темы видеолекции:

1. Переселение славянских племен на территории современной Германии в 6-м веке. Описывается, как славяне пришли в малонаселенный в то время регион между Эльбой и Одером и основали там свои поселения.

2. Образ жизни и культура славян в раннем Средневековье. Рассказывается об их поселениях, жилищах, занятиях (земледелие, охота, рыболовство), питании, одежде, обычаях. Отмечается, что славяне долгое время оставались язычниками.

3. Взаимодействие славян с германцами-немцами. Обсуждается влияние славянского и германского языков друг на друга.

4. Завоевание земель славян Карлом Великим в 8-9 веках. Описывается угроза со стороны могущественного Франкского государства и попытки славян организовать сопротивление.

Вывод: лекция рассказывает об истории славянских племен, населявших в раннем Средневековье территорию современной Восточной Германии. Подробно описываются их образ жизни, культура, контакты с германцами и борьба с экспансией Франкского государства. Лекция дает представление о ранней истории славян на землях центральной Европы.