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Кто они — таинственные славянские предшественники современных немцев?

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Большая часть земель Германии на огромном пространстве от Эльбы до Одера в седьмом веке нашей эры была заселена древнеславянскими племенами. Кто эти таинственные предки немцев и как складывалась непростая судьба последних язычников средней Европы, как сотни лет происходило взаимное влияние великих народов мы узнаем из переведенного нами фильма Вольфганга Альбуса и Пепе Пиппиг.

Полная версия роолика: https://nday.club/video/0ciYa2wGs4oUd3YT9RkpBw.html

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nKql87iFCqU
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