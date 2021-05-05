Кто они — таинственные славянские предшественники современных немцев?
Большая часть земель Германии на огромном пространстве от Эльбы до Одера в седьмом веке нашей эры была заселена древнеславянскими племенами. Кто эти таинственные предки немцев и как складывалась непростая судьба последних язычников средней Европы, как сотни лет происходило взаимное влияние великих народов мы узнаем из переведенного нами фильма Вольфганга Альбуса и Пепе Пиппиг.
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