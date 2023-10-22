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Сколько в прямом смысле стоит «свобода слова» либеральной Америке

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Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов @valentinbogdanov

Сколько в прямом смысле стоит «свобода слова» либеральной Америке, ещё недавно так близкие ей миллиардеры объясняют на пальцах, которые уже закрывают кошельки. Крупнейшие вузы Лиги плюща столкнулись с многомиллионным сокращением финансирования. Палестина — это не BLM. За поддержку «освободительной войны» против Израиля, которую в формате культурной войны поддержали 30 студенческих групп из Стэнфорда, Университета Вирджинии, Гарварда, Университета Пенсильвании и других альма-матер, теперь будут бить долларом.

В отличие от ситуации, когда Америку громили под знамёнами, поднятыми после гибели Джорджа Флойда, реакция тех, в чьих руках реальная власть, на нынешние события оказалась молниеносной. Никакой демократии и никаких лишних слов, если речь идёт о поддержке ключевого американского союзника. Пленных не берут. В общей сложности проштрафившиеся вузы могут потерять $487 млн. Финансовый поводок резко укорачивают те, в чьих руках он всегда и находился.

Дело в том, что образование в США по размерам пожертвований уступает только религиозной сфере. В том же Гарварде благотворительность является крупнейшим источником дохода: на её долю приходится 45% финансов университета в размере $5,8 млрд. Это данные за прошлый год. До поры до времени доноры давали знать о себе пожертвованиями на конкретные цели — создание лабораторий, поддержку исследований и технологий, выплату стипендий. Но стоило потенциальным получателям таких стипендий перейти красные линии, как началось.

Своей поддержки Университет Пенсильвании лишил бывший посол США Джон Хантсман — младший. Из исполнительного совета Гарварда ушли израильский миллиардер Идан Офер и его жена Батия. Ни цента сверху $20 млн они тоже больше не дадут. Последним ударом по Гарварду стало то, что от его поддержки отказался Фонд Векснера, пожертвовавший не менее $56 млн за последние 30 лет. А генеральный директор Apollo Марк Роуэн и вовсе призвал тех, кто делает пожертвования Пенсильванскому университету, отправить всего $1 в знак протеста.

Запоздалые извинения испуганного руководства университетов ситуацию изменить уже не могут. Как и ссылка на так называемый доклад Кальвена 1967 года для Чикагского университета, согласно которому колледжи должны соблюдать академическую свободу и настаивать на «институциональной нейтральности в политических и социальных вопросах». Куда там! Осмелившихся поддержать палестинцев студентов уже берут на карандаш.

Более десятка капитанов американского бизнеса выступили за идею составления чёрного списка. Тем, кто подписывал петиции и выходил на антиизраильские демонстрации и пикеты, не видать престижной работы в ополчившихся на них корпорациях и крупных фирмах. Будь ты хоть трижды выдающимся юристом или экономистом, главное, что не прошёл проверку на «свой — чужой».

Чужих уже травят. Ассоциация арабских выпускников Гарварда обратилась с просьбой о пожертвованиях на помощь психическому здоровью студентов после того, как они подверглись «беспощадному издевательству и запугиванию» за то, что обвиняли Израиль. Жертвам, как заявлено, может потребоваться и юридическая консультация, и медицинская или финансовая помощь, да и просто психологическая поддержка. Каждый день кто-то из посмевших открыть рот находит свои имена в списках, что навсегда закрывают в США карьерные перспективы.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы:

- Крупные американские университеты столкнулись с сокращением финансирования после того, как их студенческие группы поддержали палестинцев в конфликте с Израилем.

- Финансирование сокращают крупные спонсоры и меценаты университетов, которые не одобряют поддержку палестинцев. От университетов отказались такие крупные доноры, как посол США Джон Хантсман, израильский миллиардер Идан Офер и Фонд Векснера.

- Студентов, поддержавших палестинцев, теперь преследуют – их заносят в черные списки и угрожают закрыть им карьерные перспективы в США.

- Руководство университетов пытается оправдаться и сослаться на принцип академической свободы, но безуспешно.

Вывод: поддержка палестинцев обошлась американским университетам в сотни миллионов долларов упущенного финансирования. Студентов за это преследуют, лишая карьерных перспектив. Это демонстрирует, что в США "свобода слова" имеет высокую цену и ограничена интересами элит.

Источник: https://t.me/c/1686844692/5039
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12382 11112
    Валерий 8 мин. назад

      “Свобода слова” это такое же призрачное явление, как и “демократические свободы”. Либеральные рассуждения об утопическом “так должно быть”, объявленное достигнутым. Это как в позднем СССР был “развитой социализм”. Лозунги, игра словами, подмена смыслов… Манипуляция сознанием…

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