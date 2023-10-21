Вечная жизнь и заселение космоса. Андрей Школьников
Говорит политолог и геостратег Андрей Юрьевич Школьников.
Комментарий редакции
В этом видео обсуждаются следующие основные темы:
1. Технологические прогнозы и 6-й технологический уклад
Рассматриваются различные подходы к технологическим прогнозам, обсуждается 6-й технологический уклад и основные технологические пакеты, которые в него войдут – робототехника, аддитивные технологии, ядерные технологии, геотехнологии. Предполагается, что 6-й уклад начнется в 2035 году.
2. Биотехнологии и искусственный интеллект
Обсуждаются перспективы и ограничения современных биотехнологий, прогнозируется развитие генной инженерии и понимания работы человеческого организма к середине 21 века. Рассматриваются возможности создания искусственного интеллекта нового типа.
3. 7-й технологический уклад
Делается прогноз относительно технологий 7-го уклада, который начнется примерно в 2060-х годах – квантовые материалы, продвинутые биотехнологии, микроробототехника. Обсуждается космический прорыв.
4. Роль информационных технологий
Отмечается, что информационные технологии перестанут быть передовыми, а станут лишь инфраструктурой для новых технологий.
Вывод: в беседе содержится обширный анализ и прогноз технологического развития на ближайшие десятилетия с акцентом на новые уклады и ключевые направления – робототехнику, генную инженерию, новые материалы и энергетику. Особое внимание уделяется смене технологических укладов и роли разных технологий в обществе.