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Вечная жизнь и заселение космоса. Андрей Школьников

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Говорит политолог и геостратег Андрей Юрьевич Школьников.

Комментарий редакции

В этом видео обсуждаются следующие основные темы:

1. Технологические прогнозы и 6-й технологический уклад

Рассматриваются различные подходы к технологическим прогнозам, обсуждается 6-й технологический уклад и основные технологические пакеты, которые в него войдут – робототехника, аддитивные технологии, ядерные технологии, геотехнологии. Предполагается, что 6-й уклад начнется в 2035 году.

2. Биотехнологии и искусственный интеллект

Обсуждаются перспективы и ограничения современных биотехнологий, прогнозируется развитие генной инженерии и понимания работы человеческого организма к середине 21 века. Рассматриваются возможности создания искусственного интеллекта нового типа.

3. 7-й технологический уклад

Делается прогноз относительно технологий 7-го уклада, который начнется примерно в 2060-х годах – квантовые материалы, продвинутые биотехнологии, микроробототехника. Обсуждается космический прорыв.

4. Роль информационных технологий

Отмечается, что информационные технологии перестанут быть передовыми, а станут лишь инфраструктурой для новых технологий.

Вывод: в беседе содержится обширный анализ и прогноз технологического развития на ближайшие десятилетия с акцентом на новые уклады и ключевые направления – робототехнику, генную инженерию, новые материалы и энергетику. Особое внимание уделяется смене технологических укладов и роли разных технологий в обществе.

Источник: https://rutube.ru/video/4776b4077ec7c629220dcdf7f31c5b82/
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