Полет Юрия Гагарина перевернул жизнь многих. Освоение космоса надолго стало главной гордостью страны – и одной из главных тем в искусстве, как официальном, так и неофициальном.

Космическая тема в СССР была буквально повсюду: живопись, плакаты, мозаики на зданиях и в метро, почтовые марки. Художники вдохновлялись образом Юрия Гагарина, космонавтов в скафандрах, звездного неба и конечно футуристичными ракетами. Вот лишь некоторые из космических творений.

1. Белка и Стрелка летят на ракете, 1960

Архивное фото Архивное фото

Успешный полет и возвращение на Землю космических собак Белки и Стрелки вызвал настоящий фурор. Они стали так популярны, что их изображения тиражировали буквально везде: от новогодних открыток (на фото) до спичечных коробков.

2. Алексей Леонов. Над Черным морем, 1968

РОСИЗО РОСИЗО

Космонавт Алексей Леонов известен прежде всего как первый человек, побывавшем в открытом космосе. Но он также был и художником – и в серии картин изобразил свой полет.

3. Борис Окороков. До свидания, Земля! 1970

РОСИЗО РОСИЗО

Это монументальное пятиметровое полотно размером пять метров долгие годы хранилось в Польше и не выставлялось на публике, но недавно было отреставрировано и возвращено в Россию.

4. Н. Бабин, И. Овасапов, И. Якушин. Слава советской науке. 1977

РОСИЗО РОСИЗО

Эти трое художников неоднократно выступали соавторами плакатов советской пропаганды. Достижение космонавтики они изобразили в таком официозном полотне, которое должно было вызывать гордость за родину.

5. Анатолий Плахов. В открытом космосе. 1977

РОСИЗО РОСИЗО

Космизм невероятно интересовал мастера графики, Анатолия Плахова. Он создал несколько работ, в которых причудливым образом совмещал космические изображения с мифическими объектами и созвездиями.

6. Эрик Булатов. Брежнев. Советский космос, 1977

Музей искусства авангарда (МАГМА) Музей искусства авангарда (МАГМА)

Картины Эрика Булатова напоминают пропагандистские плакаты СССР. Однако художник творил в стиле соц-арт, и гипертрофированно изображая советскую символику, высмеивал «ненормальность той жизни, которая воспринималась нашим сознанием как нормальная».

7. Юрий Пальшинцев. Космос. Конец 1970-х – начало 1980-х

Сергей Пивоваров/Sputnik Сергей Пивоваров/Sputnik

Ростов-на-Дону славится своими подземными переходами с мозаиками. Встречаются настоящие шедевры, признанные объектами культурного значения на государственном уровне. Один из таких переходов полностью оформлен в космической тематике.

8. Петр Беленок. Без названия. 1980

РОСИЗО РОСИЗО

Тема связи человека и космоса вдохновляла и неофициальных художников, таких как Петр Беленок. Через астрономические объекты он выражает свое представление об устройстве Вселенной.

10. Николай Вечтомов. НЛО. 1983

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Модной темой стали сразу же спекуляции и легенды о космических объектах и связи человека с внеземными цивилизациями. Так авангардист Николай Вечтомов представил НЛО, самый популярный миф в советском мире.

11. Михаил Борисов. Мы мирные люди. 1983

РОСИЗО РОСИЗО

Рабочие будни космонавтов на станции «Мир» изобразил художник Михаил Борисов, показав, что они конечно герои и важные ученые, но такие же обычные люди, выполняющие свою работу.

12. Виталий Комар, Александр Меламид. К свету. 1983

РОСИЗО РОСИЗО

Создатели «соц-арта», высмеивающие официальное искусство соцреализм, Комар и Меламид рассуждали о советских реалиях в нарочито плакатном виде. Советский человек в этой вытянутой руке без труда угадает аллюзию на советских вождей Владимира Ленина или Иосифа Сталина, которые «к свету» привели страну.

13. Андрей Плотнов. Портрет космонавта Ю. Гагарина. 1986

РОСИЗО РОСИЗО

Андрей Плотнов написал один из самых узнаваемых портретов Юрия Гагарина. Кстати, он также был лично знаком с первым человеком в космосе, что придавало его работе особую значимость.

14. Шалва Бедоев. Земля. Под мирным небом. 1987

РОСИЗО РОСИЗО

Самобытный осетинский художник Бедоев изобразил в своем диптихе зеркальное отражение космоса и земли.

15. Геннадий Шуршин. Человечество не останется вечно на Земле. 1988

РОСИЗО РОСИЗО

А художник Шуршин пофантазировал над освоением космического пространства и заселением других планет, подписав даже свою работу цитатой первого русского космиста Константина Циолковского «Человечество не останется вечно на Земле».

15. Михаил Пясковский. Триптих «Земля слушает». 1988

РОСИЗО РОСИЗО

Советский художник Пясковский решил отдать дань незаслуженно остающимся в тени сотрудникам космической отрасли на Земле. Они не так прославлены как космонавты, но играют не меньшую роль.

16. Евгений Корнеев. В путь. Королев. 1988

РОСИЗО РОСИЗО

Картина показывает момент до полета Гагарина – космонавт напоследок жмет руку человеку, благодаря которому полеты в космос стали возможными – советскому инженеру и настоящему гению Сергею Королеву.

17. Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. «Голубой огонек» на Шаболовке, 2010-е

Музей парка Зарядье Музей парка Зарядье

Художники продолжают размышлять о космосе до сих пор. Один из самых прославленных арт-дуэтов современного искусства, Виноградов и Дубосарский, обыграли в своей поп-арт работе реальную фотографию – Гагарин пьет коктейль на новогоднем ТВ-шоу. Напоминание, что он все же хоть и герой-космонавт, но обычный человек.

18. Группа «Doping-Pong». Гагарин, 2016

Частная коллекция Частная коллекция

Члены арт-группы «Doping-Pong» создают живопись и цифровую графику в стиле ретро-футуризма. В своих работах они соединяют современность с эстетикой СССР: пионерами, спортсменами, и конечно, космонавтами.

19. Павел Пепперштейн. Ухо мира. 2017

РОСИЗО РОСИЗО

Одна из важнейших фигур в российском современном искусстве – Павел Пепперштейн представил, каким он видит 2333 год и как будет выглядеть некий центр изучения космического звука.

Большинство представленных работ участвуют в выставке «Космос как искусство» в выставочном центре РОСИЗО до 26 сентября 2021 года.