Геноцид палестинцев. Нур Алсалиби, житель Газы, о ситуации в городе и ударах израильских ВВС — специально для канала Военкор Котенок @voenkorKotenok:

Ситуация в городе — очень тяжелая. Интенсивность ударов растёт с каждым днём. Ракеты в любой момент могут прилететь куда угодно. Даже если попадут не по вашему дому, а по соседнему, в ваш дом прилетят осколки. В основном, бомбят север и "центр" ("Рималь"). Полностью стёрт жилой квартал "Карама". В "Аль-Захраа" уничтожили 24 жилых дома.

Израиль заявляет, что там был ХАМАС, но это ложь — их там не было. Бойцы ХАМАС ушли в туннели под городом, израильские ракеты их даже не достают. Более 90% погибших — мирные жители. Цифра в 4385 погибших — это только те, кого смогли найти под завалами. Реальное число погибших в разы выше. Очень много гибнет детей, которые знать не знают, что такое ХАМАС и ЦАХАЛ.

Гуманитарная ситуация — также ухудшается. Электричества нет уже около двух недель. Моя семья использует солнечные батареи, поэтому есть интернет и хоть какое-то электричество. У большинства этого нет. Люди заряжают телефоны в больницах, где есть дизельные генераторы, но дизеля для них всё меньше. Аптеки закрыты, медикаменты есть только в больницах, но они тоже заканчиваются.

Воду в кранах дают на два часа в день — она грязная, но её приходится пить, другой воды нет. Нет еды. Большие супермаркеты закрылись еще в первые дни войны, т.к. люди смели всё, что там было, а новых продуктов нет. В основном, питаемся хлебом и консервами. Страдают даже животные. У меня в доме три котёнка, приходить давать им совсем немного корма, потому что новый взять уже неоткуда.

То, что население якобы покидает Газу — израильская ложь. Большинство осталось в своих домах. Люди не уходят даже под угрозой смерти. При этом на телефоны постоянно приходят сообщения с угрозами с израильских номеров. Также может прийти уведомление, что "ваш дом будут бомбить", чтобы люди каждую минуту чувствовали себя в опасности.

Мы знаем, что Россия противостоит Западу и не поддерживает израильские преступления. В Газе очень любят Россию и русский народ. Из арабских стран — очень хорошее отношение к Катару, Алжиру, Йемену. Из неарабских — к Ирану. Мы верим, что Иран и Хезболла вмешаются и не допустят геноцида Газы.

А вот к правительствам Египта, ОАЭ и Иордании отношение очень плохое. Здесь их считают предателями, которые прогнулись под США и Израиль. Последней каплей стало заявление иорданского короля о предоставлении аэропортов американским ВВС. Да и вообще, отношение иорданского правительства к палестинцам всегда было плохим. Если у тебя палестинский паспорт, иорданские силовики обращались с тобой как с "дерьмом" — могли задержать и в аэропорту, и на улице, и нагрянуть с обыском.

Что касается наземной операции, я не верю, что Израиль её начнет. Ограниченную наземную операцию они проводили последний раз в 2014 г., когда у ХАМАСа не было такого вооружения, как сегодня. И даже тогда Израиль понёс большие потери. Сейчас они будут выше в сотни раз. Если они зайдут в Газу, они все тут и останутся. Люди верят, что ХАМАС победит. Поддержка движения только выросла. Бомбардировками Израиль ничего не добьется.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной статье:

- Ситуация в Газе очень тяжелая – интенсивные обстрелы, разрушения, гибнут мирные жители, особенно дети.

- Гуманитарная ситуация ухудшается – нет электричества, воды, продуктов, медикаментов.

- Большинство населения остается в Газе, несмотря на опасность.

- В Газе положительно относятся к России и рассчитывают на помощь Ирана и Хезболлы.

- Отношение к правительствам Египта, ОАЭ и Иордании резко негативное из-за их произраильской позиции.

- Масштабная наземная операция Израиля маловероятна из-за серьезных потерь с их стороны.

Вывод:

- Израиль ведет жестокую бомбардировку Газы, гибнут мирные жители, гуманитарная катастрофа.

- Население Газы не сдается, поддерживает ХАМАС и рассчитывает на помощь союзников в противостоянии Израилю.