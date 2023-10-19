Правительство продолжит системную поддержку выпуска приоритетной промышленной продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Как подчёркивал президент [РФ Владимир Путин], у нас должны быть собственные компетенции в критически важных отраслях. И не просто базовые решения, а вся производственная цепочка», – отметил он.

По его словам, за последние четыре годы было выделено почти 50 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Средства получили более 300 проектов, которые значимы для социально-экономического развития и для достижения нашей страной технологического суверенитета. Это включает в себя сферу водородной энергетики, мало- и среднетоннажной химии, машиностроения. Теперь дополнительно направим отечественным предприятиям 5 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Это позволит профинансировать около 70 важных инициатив, в том числе в станкостроении, в тяжёлой, транспортной и нефтегазовой промышленности», – сказал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что такие разработки востребованы на российском рынке.

«И мы рассчитываем, что в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку», – добавил он.

На заседании также обсуждалась помощь регионам в обновлении общественного транспорта. По словам премьера, выделены средства на закупку порядка 300 автобусов разного класса для новых регионов – Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Машины должны выйти на маршруты уже в этом году, что поможет укрепить связи между населёнными пунктами.

Ещё одна тема – поддержка инвестиционной активности россиян.

«В условиях санкций нужны системные меры, которые помогут увеличить приток денежных средств на отечественный финансовый рынок и в целом в российскую экономику. По поручению президента правительство подготовило законопроект, совершенствующий механизм налогового вычета, расширяя возможности его применения при выполнении общего ключевого условия – срок вложений должен составить не менее 10 лет, – сообщил глава Кабмина. – Новые правила будут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению. Также распространим их на вклады по программе долгосрочных сбережений, которая запускается с начала следующего года. Граждане смогут возвращать и часть расходов на приобретение ценных бумаг. Благодаря этим нововведениям у них появится больше выбора, как преумножить личные накопления».

По материалам сайта Кабмина РФ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Правительство выделило 5 млрд рублей на создание высокотехнологичной продукции.

2. Средства пойдут на разработки в сфере водородной энергетики, химии, машиностроения и других отраслей.

3. За последние 4 года уже было выделено около 50 млрд рублей на НИОКР в приоритетных отраслях.

4. Ожидается, что в ближайшие 4 года выручка от реализации поддержанных проектов превысит 300 млрд рублей.

5. Также выделяются средства на обновление общественного транспорта в регионах.

6. Правительство готовит налоговые льготы для стимулирования долгосрочных инвестиций граждан.

Вывод:

Правительство продолжает оказывать системную поддержку созданию высокотехнологичной продукции в стратегически важных отраслях. Новое финансирование направлено на реализацию приоритетных проектов, которые должны обеспечить технологический суверенитет страны. Также принимаются меры по развитию инфраструктуры в регионах и стимулированию инвестиционной активности граждан.