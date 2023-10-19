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Доктор Синельников. Как самостоятельно избавиться от панических атак | Практика проработки страхов

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Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из данной беседы о панических атаках:

1. Причина панических атак находится не во внешнем мире, а внутри самого человека. Страх – это защитная реакция организма на внутреннюю угрозу.

2. Чтобы избавиться от панических атак, нужно идти на страх, а не бежать от него. Сосредоточиться на ощущениях страха в теле и дышать через это чувство.

3. Вспомнить, когда возник этот страх впервые. Дыша и концентрируясь на чувстве, вернуться в то событие, которое отпечаталось в подсознании.

4. Важно выявить внутренний конфликт, который привёл к появлению страха. Страх связан с агрессией.

5. Помогают избавиться от страха: глубокая релаксация, медитация, режим дня, физические нагрузки, отказ от вредных привычек, вегетарианское питание.

Вывод: чтобы избавиться от панических атак, нужно понять их внутреннюю причину, научиться управлять страхом через дыхание и осознанность, вести здоровый образ жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u78oJ6sBUHE
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