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Доктор Валерий Синельников. Как Гомеопатия помогает людям? Возможно ли лечение Гомеопатией?

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Гомеопатия доктора Синельникова https://clck.ru/35UEuN
✅ Регистрация на семинар «Возлюби болезнь свою» 30 сентября —1 октября 2023 https://clck.ru/352xE5
Книга «Возлюби болезнь свою» на Озоне: https://ozon.ru/t/7YdoYLV
Книга «Возлюби болезнь свою» на Вайлдберризе: https://clck.ru/33HFGF

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✅ Регистрация на видеокурс «Сила намерения» https://clck.ru/34GqgU
Книга «Сила намерения» на Озоне: https://ozon.ru/t/P69qyY4
Книга «Сила намерения» на Вайлдберризе: https://clck.ru/33jfFg

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За что просить прощение у своих родителей? https://youtu.be/Hj5K3ele8gg

✅ Официальный сайт https://clck.ru/XDeR4
► Телеграмм канал https://t.me/SinelnikovChanel

‍ Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!

#психология #причиныболезни #психотерапевт #психосоматика #силаслова #подсознание #подсознаниеможетвсе #силаподсознания
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hOFa_hOsBJk
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