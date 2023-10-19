В российском медиапространстве продолжает раскручиваться сказочка про то, что «Боливар не выдержит двоих». Мол, война на Ближнем Востоке неизбежно заставит Америку сократить поддержку киевского режима и он (киевский режим) сразу же рухнет.

Говорят все это и пишут в основном те же самые люди, которые с 2014 г. восемь лет уверяли нас в том, что этот самый киевский режим обязательно рухнет, если не этой осенью, так следующей весной. Одновременно, все эти годы они столь же убежденно твердили о наступающем на Западе разочаровании киевским режимом – «чемодан без ручки».

Вывод всегда из подобных рассуждений был один – не надо ничего делать, все сегодня-завтра само рассосется.

Говорилось это по глупости? Совсем нет. За всеми этими глубокомысленными экспертными заключениями всегда стояло только одно – стремление избежать разрыва с Западом любой ценой. Да, Запад поддерживает киевский режим, вводит санкции, но если потерпеть, подождать, то глядишь и передумает, и вновь раскроет нашей элите свои объятия. Если же ответить по полной, то Запад может обидеться всерьез и тогда …

Не допустить этого «и тогда» деятели, до мозга костей пропитанные тем, что Сталин именовал «низкопоклонством перед Западом», стремятся всеми силами.

Война на Ближнем Востоке для них, как подарок судьбы. Можно вновь с еще большей энергией и с новыми «несокрушимыми доводами» доказывать, что все «вот-вот» само собой рассосется, надо только еще чуть-чуть потерпеть и Западу не останется ничего другого, как пойти на договоренности с российской элитой – Израиль же очевидно для Америки важнее Украины. Оттого и запела опять из каждого утюга старая шарманка про Боливара, не способного вынести и Израиль, и киевский режим.

Байден, правда, заявил, что США смогут в полной мере обеспечить необходимыми боеприпасами и вооружением, как Израиль, так и киевский режим: «Я вас умоляю: мы, Соединенные Штаты Америки, самое могущественное государство в истории – не в мире, а в истории мира … Мы можем позаботиться и о том, и о другом, и при этом в целом выполнять наши международные обязательства в области обороны». Для «больший патриотов» это ничего не значит. Мало ли, что наговорит выживший из ума старик.

Байден объявил о направлении в Конгресс запроса на выделение 60 млрд. дол. Украине и 40 млрд. дол. Израилю (интересная пропорция). И это ничего не значит. Республиканцы запрос обязательно заблокируют.

Военные специалисты, в том числе и американские, пишут о том, что Израилю и Украине нужны разные типы боеприпасов: первому – ракеты для «Железного купола» (его нет у Украины), управляемые и неуправляемые бомбы для авиации (ее почти нет у Украины); второму – 155-м. выстрелы для артиллерийских орудий и ракеты РСЗО. Только когда «больших патриотов» интересовало мнение специалистов. Сказано, чуть живой американский ВПК не выдюжит тех и других, значит не выдюжит.

Поэтому набившая оскомину песенка про Боливара, несмотря ни на что, будет продолжаться. Ведь, так не хочется рассориться с Западом, так хочется, чтобы все само собой рассосалось, чтобы вновь на «уик-энд» отправляться на Лазурку, чтобы слово «русский» вновь звучало лишь в сочетаниях «русский фашизм» и «русская мафия», чтобы вернулась нормальная жизнь.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В российском медиапространстве распространяется мнение, что из-за войны на Ближнем Востоке США вынуждены будут сократить поддержку Украины, и киевский режим рухнет.

2. Это мнение высказывают те, кто всегда выступал за сохранение связей с Западом любой ценой и надеялся, что конфликт на Украине удастся решить компромиссом.

3. Они используют ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы убеждать в том, что Западу придется пойти на соглашение с Россией, так как Израиль для США важнее Украины.

4. Однако заявления Байдена и военных экспертов свидетельствуют, что США в состоянии оказывать поддержку и Израилю, и Украине.

5. Тем не менее сторонники компромисса с Западом продолжают настаивать на своей позиции, так как не хотят окончательного разрыва с ним.

Вывод: В статье критикуется позиция тех, кто, несмотря на объективные факты, продолжает настаивать на возможности договориться с Западом ценой уступок по Украине, поскольку не хочет разрыва с ним.