Главная » Видео, Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

МО Франции: ВС РФ атакуют по всей линии фронта. Николай Сорокин

11 1

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Военная ситуация на Украине:
- активизация российских войск на нескольких направлениях
- российское наступление в Донецкой, Луганской, Запорожской областях
- подготовка Украины к новому наступлению на южном направлении
- массированные удары России по военным объектам на Украине

2. Политическая ситуация:
- заявления западных политиков о поддержке Украины
- обсуждение вступления Украины в ЕС и НАТО
- критика либеральной позиции Запада в отношении России
- резолюция ПАСЕ о нелегитимности Путина после 2024 года

3. Ситуация на Ближнем Востоке:
- визит Э.Блинкена, обострение отношений США и Саудовской Аравии
- возможное вступление в войну Ирана и Сирии

Вывод: в беседе обсуждалась текущая военно-политическая ситуация вокруг спецоперации России на Украине, позиция Запада и возможное расширение конфликта на Ближний Восток. Отмечалась активизация боевых действий со стороны России и готовность Украины к новым наступательным операциям.

Источник: https://rutube.ru/video/4f31607f9acc6800ec4bb14e9756faa0/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 16 февраля 2015
Последние новости с Украины и Новороссии за 25 января 2015
Теракты в Париже. Ситуация в Европе
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
Авиация в Великой Отечественной войне: история без противоречий
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11629 8941
    чужой 6 мин. назад

      P/S марине
      -… Швыряют деньги налево и направо обогощая своих подрядчиков, но уровень инфляции уже двузначный … –
      Чё причапилась к моему Ирану ?
      Смотри глазами на комбинацию

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru