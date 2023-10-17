В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Военная ситуация на Украине:

- активизация российских войск на нескольких направлениях

- российское наступление в Донецкой, Луганской, Запорожской областях

- подготовка Украины к новому наступлению на южном направлении

- массированные удары России по военным объектам на Украине

2. Политическая ситуация:

- заявления западных политиков о поддержке Украины

- обсуждение вступления Украины в ЕС и НАТО

- критика либеральной позиции Запада в отношении России

- резолюция ПАСЕ о нелегитимности Путина после 2024 года

3. Ситуация на Ближнем Востоке:

- визит Э.Блинкена, обострение отношений США и Саудовской Аравии

- возможное вступление в войну Ирана и Сирии

Вывод: в беседе обсуждалась текущая военно-политическая ситуация вокруг спецоперации России на Украине, позиция Запада и возможное расширение конфликта на Ближний Восток. Отмечалась активизация боевых действий со стороны России и готовность Украины к новым наступательным операциям.