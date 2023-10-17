МО Франции: ВС РФ атакуют по всей линии фронта. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждались следующие основные темы:
1. Военная ситуация на Украине:
- активизация российских войск на нескольких направлениях
- российское наступление в Донецкой, Луганской, Запорожской областях
- подготовка Украины к новому наступлению на южном направлении
- массированные удары России по военным объектам на Украине
2. Политическая ситуация:
- заявления западных политиков о поддержке Украины
- обсуждение вступления Украины в ЕС и НАТО
- критика либеральной позиции Запада в отношении России
- резолюция ПАСЕ о нелегитимности Путина после 2024 года
3. Ситуация на Ближнем Востоке:
- визит Э.Блинкена, обострение отношений США и Саудовской Аравии
- возможное вступление в войну Ирана и Сирии
Вывод: в беседе обсуждалась текущая военно-политическая ситуация вокруг спецоперации России на Украине, позиция Запада и возможное расширение конфликта на Ближний Восток. Отмечалась активизация боевых действий со стороны России и готовность Украины к новым наступательным операциям.
P/S марине
-… Швыряют деньги налево и направо обогощая своих подрядчиков, но уровень инфляции уже двузначный … –
Чё причапилась к моему Ирану ?
Смотри глазами на комбинацию