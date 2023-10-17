Комментарий редакции

После жестокого нападения ХАМАС на Израиль, ЦАХАЛ сносит с лица земли Газу – счёт жертв с обоих сторон уже идёт на тысячи. Какие игры нечистоплотных политиков с обеих сторон привели к эскалации, почему Катар может отключить Европу и США от поставок СПГ, вовлечется ли Иран в войну и какие слова Мохаммеда бин Салмана могли стать триггером эскалации обсуждают Президент Российской Ближневосточной ассоциации Мурад Садыгзаде и политолог Руслан Сафаров.

В беседе обсуждались следующие ключевые моменты:

1. Причины обострения израильско-палестинского конфликта:

- Внутриполитические проблемы в Израиле и Палестине

- Региональные интересы Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Турции

- Глобальное противостояние России и Запада, борьба за новый миропорядок

2. Взаимные обвинения Израиля и Ливана/Хезболлы в эскалации конфликта. Израиль стремится втянуть Иран.

3. Ситуация внутри Ливана нестабильная, возможна эскалация и там.

4. Позиция России – вернуться к формуле "два государства для двух народов". Но в текущий момент этот путь закрыт из-за радикализации общественных настроений с обеих сторон.

5. Единственный путь к миру – все стороны должны осознать бесперспективность военного решения и сесть за стол переговоров.

Вывод: конфликт имеет комплексный характер с участием множества внешних и внутренних акторов. Война только усугубит ситуацию. Необходимы переговоры с учетом интересов всех сторон.