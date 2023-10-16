Квазигражданские спутники Запада в космосе, используемые в конфликте на Украине, вполне могут стать целью ответного удара России. Об этом заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчётливо проявившейся в ходе событий на Украине. Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчёт, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах… Квазигражданская инфраструктура [в космосе] вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара», – предупредил он.

Высокопоставленный дипломат также отметил, что в результате действий западных стран мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле «подвергаются неоправданным рискам». По его словам, такое провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства, и требует самого серьёзного осуждения международным сообществом. Как указал Ермаков, возрастает актуальность инициатив по сохранению космоса для исследований и использования в сугубо в мирных целях.

«Реагируя на складывающуюся ситуацию, Россия внесла на рассмотрение Первого комитета 78-й сессии ГА ООН целый ряд проектов резолюций по космической тематике, включая новый документ "Космические технологии для продвижения мира"», – рассказал представитель МИД РФ.

Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву. Между тем в сентябре на сайте компании Maxar сообщалось, что её коммерческие спутники дважды вели съёмку Севастополя. В частности, 19 сентября съёмку города делал спутник WorldView-3, а на следующий день – WorldView-2. На момент запуска они имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. А 22 сентября Киев нанёс ракетный удар по Севастополю. Тогда, как сообщало Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.

По материалам ТАСС, РИА Новости

Комментарий редакции

Вместо того, чтобы выражать озабоченность, нужно развивать свою сеть подобных спутников. Наличие разведывательных спутниковых группировок у всех ключевых геополитических игроков может создать ситуацию взаимного сдерживания, аналогичную ситуации с ядерным оружием.

Если у всех сторон конфликта есть доступ к ценным разведданным из космоса, это может удерживать их от необдуманных действий и эскалации, поскольку фактор внезапности сильно нивелируется.

При этом открытое использование спутников в военных целях всё равно будет нежелательно, так как чревато ответными действиями противника. Это создаст почву для переговоров о юридическом ограничении военного применения космоса при сохранении разведгруппировок в качестве сдерживающего фактора.

Таким образом, при условии наличия спутников у всех заинтересованных сторон можно выработать механизмы, ограничивающие их открытое использование в военных целях, что будет способствовать деэскалации напряженности.

Пока преимущество разведки будет только у одной из стран, она будет им активно пользоваться не смотря ни на какие запреты.