Кто сдерживает развитие страны. Михаил Хазин
Говорит экономист и политолог, Михаил Леонидович Хазин
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Производительность труда в России и факторы, влияющие на нее. Говорится о том, что производить в России стало невыгодно, обсуждаются возможные причины этого.
2. Роль государства и Центрального банка в экономике России. Обсуждается влияние действий ЦБ на инфляцию и экономический рост.
3. Структура и проблемы госаппарата в России. Говорится о росте числа чиновников, отсутствии функционального подхода в госуправлении.
4. Перспективы роста экономики и производительности труда в России. Высказывается мнение, что у России есть большой потенциал роста, но есть и силы, которые этот рост сдерживают.
Вывод:
В беседе обсуждаются проблемы современной российской экономики – низкая производительность, неэффективное госуправление, инфляция. При этом высказывается мнение, что потенциал роста в России есть, но он сдерживается определенными силами внутри страны. Делается вывод, что для использования этого потенциала нужны изменения, выходящие за рамки экономики.
изменения одни,Смена экономической парадигмы..Ведение госпллана,и отмена частной собственности на производство и введение демократического управления(что подразумевает,ответственность чиновников)Короче-устранение капитализма.Или Маркс устарел?Только для кого он устарел?