Говорит экономист и политолог, Михаил Леонидович Хазин

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Производительность труда в России и факторы, влияющие на нее. Говорится о том, что производить в России стало невыгодно, обсуждаются возможные причины этого.

2. Роль государства и Центрального банка в экономике России. Обсуждается влияние действий ЦБ на инфляцию и экономический рост.

3. Структура и проблемы госаппарата в России. Говорится о росте числа чиновников, отсутствии функционального подхода в госуправлении.

4. Перспективы роста экономики и производительности труда в России. Высказывается мнение, что у России есть большой потенциал роста, но есть и силы, которые этот рост сдерживают.

Вывод:

В беседе обсуждаются проблемы современной российской экономики – низкая производительность, неэффективное госуправление, инфляция. При этом высказывается мнение, что потенциал роста в России есть, но он сдерживается определенными силами внутри страны. Делается вывод, что для использования этого потенциала нужны изменения, выходящие за рамки экономики.