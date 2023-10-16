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Кто сдерживает развитие страны. Михаил Хазин

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Говорит экономист и политолог, Михаил Леонидович Хазин

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Производительность труда в России и факторы, влияющие на нее. Говорится о том, что производить в России стало невыгодно, обсуждаются возможные причины этого.

2. Роль государства и Центрального банка в экономике России. Обсуждается влияние действий ЦБ на инфляцию и экономический рост.

3. Структура и проблемы госаппарата в России. Говорится о росте числа чиновников, отсутствии функционального подхода в госуправлении.

4. Перспективы роста экономики и производительности труда в России. Высказывается мнение, что у России есть большой потенциал роста, но есть и силы, которые этот рост сдерживают.

Вывод:
В беседе обсуждаются проблемы современной российской экономики – низкая производительность, неэффективное госуправление, инфляция. При этом высказывается мнение, что потенциал роста в России есть, но он сдерживается определенными силами внутри страны. Делается вывод, что для использования этого потенциала нужны изменения, выходящие за рамки экономики.

Источник: https://rutube.ru/video/4d1bc25964a3dc2e256aada0be3590b4/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7645 4347
    serjoza сегодня в 11:35

      изменения одни,Смена экономической парадигмы..Ведение госпллана,и отмена частной собственности на производство и введение демократического управления(что подразумевает,ответственность чиновников)Короче-устранение капитализма.Или Маркс устарел?Только для кого он устарел?

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