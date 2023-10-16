Израиль готовится к битве с ХАМАС. Я пристально наблюдаю за событиями на Ближнем Востоке и хочу поделиться с вами своим опытом. Как бы это странно ни звучало, но Россия тоже воевала с ХАМАС. Нет, мы не бомбили Сектор Газа, но специалисты этого палестинского движения воевали против правительственных войск под Дамаском. Нашел фотографии тоннелей в Газе и поймал себя на мысли, что они идентичны тем, которые я видел в Восточной Гуте (тюрьма "Батум" – с арабского "Бетон").

При должной подготовке и упорстве обороняющихся воевать в узкой арабской застройке можно бесконечно долго. Все подвалы на нашем пути соединялись подземными ходами, которые уходили под землю на глубину до 4 метров. Обычную жилую застройку превращали в сплошной укрепленный район. Разрушение авиаударами зданий лишь добавляло прочности подземным укреплениям. Теперь сверху их защищал массивный бетонный "колпак". Кроме того, обломки зданий затрудняли продвижение вперед бронетехники. На отдельных участках оно было практически невозможно из-за завалов в тысячи тонн, которые обычными бульдозерами было просто не разгрести.

Вперед отправляли пехоту, которая не имела штурмового вооружения. Для успешного штурма необходимо проделывать проходы в массивных железобетонных конструкциях и выжигать подземное сооружения ранцевыми огнеметами. Штурмовик с автоматом и гранатами заранее слабее обороняющегося. После нескольких неудачных пехотных атак командование переходило к банальному складыванию зданий авиаударами и танками. Особого урона боевикам это не наносило, потому что они лишь оставляли редких наблюдателей в плотной городской застройке. Основные силы сидели под землей и по команде от наблюдателей выдвигались для отражения атаки.

Конечно, Израиль не сможет за несколько дней уничтожить ХАМАС. Будет серьезная битва. Сирийцы зачистили пригороды Дамаска за три месяца. Но у сирийцев был огромный бонус – российские переговорщики. После ряда военных поражений боевиков уговорили покинуть эти районы, и они согласились. ХАМАСу уходить банально некуда. Ни одна страна не желает переместить сектор Газа на свою территорию, а значит сопротивление будет более ожесточенным, чем под Дамаском. Если Израиль и вправду решил уничтожить ХАМАС, то ему придется выпустить миллионы снарядов и десятки тысяч авиабомб по этому клочку земли. В конце концов, никто в мире за последнее время не показал ничего нового в штурме городов. Даже американцы банально стерли с лица земли Мосул и Ракку и только тогда объявили о своей победе.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. Израиль готовится к битве с ХАМАС в секторе Газа.

2. Автор имеет опыт боевых действий против ХАМАС в Сирии и делится наблюдениями.

3. ХАМАС использует сеть подземных тоннелей и укреплений в городской застройке. Это серьезно осложняет штурм.

4. Пехота без тяжелого вооружения неэффективна против такой обороны.

5. Авиаудары и танки тоже не могут быстро сломить сопротивление.

6. Зачистка районов занимает месяцы даже при подавляющем преимуществе.

7. ХАМАС не сдаст позиции без боя, у них нет выхода.

8. Для победы Израилю потребуются массированные обстрелы и бомбардировки в течение длительного времени.

Вывод: предстоящая операция Израиля в секторе Газа будет длительной и кровопролитной. Быстрая победа маловероятна из-за особенностей городского боя и настроя ХАМАС.