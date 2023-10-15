Кирилл Бенедиктов, американист, автор политической биографии Дональда Трампа «Чёрный лебедь» и Telegram-канала @RealFitzroy

Бесславное окончание контрнаступления ВСУ уже стало свершившимся фактом, но западным СМИ ещё недостаёт смелости его признать. Главные медиа США и Великобритании пока не решаются цитировать ни Владимира Путина, заявившего, что контрнаступление провалилось полностью, ни постпреда России в ООН Василия Небензю, который ещё в пятницу сообщил членам Совбеза, что пресловутый контрнаступ можно считать законченным и что российские войска перешли к активным действиям практически по всему фронту.



Но это не значит, что перелом в ходе конфликта не заметили в мозговых центрах США.



В воскресенье на влиятельном сайте Politico была опубликована статья авторитетного эксперта Совета по международным отношениям Томаса Грэма, бывшего старшего координатора по России в Совете национальной безопасности при Джордже Буше — младшем. Статья называлась «Победа, поражение или ничья на Украине — Россия выживет. Мы должны быть к этому готовы». Называлась — потому что спустя несколько часов её переименовали. Теперь заголовок звучит так: «Россия переживёт поражение на Украине. Пора готовиться к тому, что будет дальше».



Понятно, почему редакция так суетливо поменяла название — чтобы не допустить и тени сомнения в том, что конфликт может закончиться чем-то, кроме победы Украины. Правда, в сам текст внести правки бдительные цензоры не решились. А там есть, например, такие строки: «Неудачи в ходе продолжающегося контрнаступления Украины показали, что победа придёт не скоро, если вообще придёт. Впереди долгая война на истощение».



Смысл большой статьи Грэма сводится к тому, что Вашингтону пора задуматься о том, как вести себя в мире, где Россия добьётся всех поставленных на Украине целей. Переосмысливая украинский кризис, Томас Грэм постепенно приходит к мысли, что он не только не привёл к деградации России и её военной мощи, но и, напротив, сделал нашу страну ещё сильнее. Разумеется, вслух сказать он об этом не может, а вместо этого пытается нарисовать приемлемую для американской аудитории картину, в которой ослабленная Россия для США просто невыгодна.



Утверждая (справедливо), что Америка в любом случае не сможет игнорировать нашу страну, Грэм делает неожиданный вывод: вопреки сложившемуся в Вашингтоне мнению, задача США состоит не в том, чтобы сдержать Россию. «Напротив, — пишет он, — мы должны понять, как использовать её мощь для достижения американских целей на мировой арене».



Согласно Грэму, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Россия была «достаточно сильной, чтобы играть роль в поддержании стабильного регионального баланса сил на своей протяжённой периферии в Евразии». Слабая Россия позволит Китаю существенно увеличить свою мощь за счёт контроля над природными ресурсами Дальнего Востока и Сибири, поставит под угрозу стабильность в Арктике и надёжное управление Севморпутём. И, как это ни парадоксально, слабая Россия будет угрожать подрывом единства Запада, которое в значительной мере сохраняется благодаря постоянному страху перед российской мощью.



Поэтому, делает вывод Грэм, задача США заключается не в том, чтобы победить Россию, как хотелось бы большинству представителей американского истеблишмента, а в том, чтобы умело использовать отношения с соперником для построения нового глобального баланса сил, отвечающего американским интересам.

Западная — преимущественно англосаксонская — политическая культура основана на праве сильного. На уступки соперникам Запад идёт лишь тогда, когда не имеет достаточно ресурсов, чтобы добиться своих целей силой. Это всегда следует иметь в виду, читая тексты западных стратегов. И неожиданный приступ «русофилии» Грэма говорит лишь о том, что наиболее прозорливые эксперты начинают готовить американский истеблишмент к тому, что Россия выйдет победителем не только из регионального конфликта на Украине, но и из противостояния с коллективным Западом.

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. Контрнаступление ВСУ на Украине провалилось, и это уже признали российские официальные лица, однако западные СМИ пока избегают об этом говорить.

2. Влиятельный американский эксперт Томас Грэм в своей статье фактически признает, что победа Украины маловероятна, а впереди долгая война на истощение.

3. Грэм приходит к выводу, что ослабление России не выгодно США, так как это усилит Китай и дестабилизирует ситуацию в Евразии.

4. По его мнению, США должны не пытаться победить Россию, а использовать ее мощь в своих интересах для поддержания глобального баланса сил.

5. Такие заявления говорят о том, что часть западных экспертов готовится к тому, что Россия выйдет победителем из этого противостояния.

Вывод: провал контрнаступления ВСУ, привёл Запад к пониманию того, что военное поражение России маловероятно. Это заставляет пересматривать подход к РФ и искать пути налаживания отношений с учетом роста ее влияния.