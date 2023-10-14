Вербальные принципы американской пропаганды
Вербальные принципы американской пропаганды
https://t.me/warfakes/18076 – цинк
Оруэлл был бы доволен такими учениками.
Комментарий редакции
К сожалению, СМИ не всегда подают информацию беспристрастно. Это может быть связано с разными факторами:
- Политической ангажированностью изданий или телеканалов, которые отражают позицию своих владельцев или правительства.
- Цензурой со стороны властей, ограничивающей свободу слова.
- Пропагандой, когда СМИ сознательно используются для формирования нужного общественного мнения.
- Односторонним доступом к информации из зон конфликта, когда репортеры не имеют доступа к полной информации о происходящих событиях.
В таких условиях очень важно вырабатывать собственное критическое мышление, не полагаться только на один источник информации, отличать факты от интерпретаций. Нужно стараться видеть сущность событий за формой их подачи в СМИ, чтобы иметь более объективное представление о происходящем. Только так можно составить собственное взвешенное мнение.
Да, но немногие поймут, что события СВО сыграли роль сита для общества в России. И в итоге просеивания через это сито всего, связанного с СВО стало появляться то, что с 1991 года тщательно взращивалось в умах граждан России, как будущие паразитные проявления ментальности, принятые за норму в постсоветском пространстве. Люди снова вспомнили о том, что такое подвиг, стойкость, верность, предательство, двуличие и откровенная продажность некоторых далеко не последних личностей нашего общества.
По итогу статьи и сравнения можно сказать большое и человеческое Спасибо за откровенность всего остального мира по отношению к России и её гражданам, её ценностям, её культуре и менталитету. Да, это было неприятно, но это лучший подарок судьбы, который изменил все, и в последующем изменит будущее всей жизни на Земле.
Правда всегда лучше лжи, ибо борясь за правду, личность пробуждает саму себя от грез и фантазий, и очищает разум от нелепых убеждений и самооправданий.
Хороший пример состава информационного поля лжи и её носителей.
Дык, это людям с мозгами давно понятно,а тем у кого их нет вряд ли это поможет.