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Вербальные принципы американской пропаганды

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Вербальные принципы американской пропаганды

https://t.me/warfakes/18076 – цинк

Оруэлл был бы доволен такими учениками.

Комментарий редакции

К сожалению, СМИ не всегда подают информацию беспристрастно. Это может быть связано с разными факторами:

- Политической ангажированностью изданий или телеканалов, которые отражают позицию своих владельцев или правительства.

- Цензурой со стороны властей, ограничивающей свободу слова.

- Пропагандой, когда СМИ сознательно используются для формирования нужного общественного мнения.

- Односторонним доступом к информации из зон конфликта, когда репортеры не имеют доступа к полной информации о происходящих событиях.

В таких условиях очень важно вырабатывать собственное критическое мышление, не полагаться только на один источник информации, отличать факты от интерпретаций. Нужно стараться видеть сущность событий за формой их подачи в СМИ, чтобы иметь более объективное представление о происходящем. Только так можно составить собственное взвешенное мнение.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8702992.html
Метки: госдеп США, двоемыслие, Израиль, оруэлл, пропаганда, Россия, США
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 19507 10281
    Дмитрий три часа назад

      Да, но немногие поймут, что события СВО сыграли роль сита для общества в России. И в итоге просеивания через это сито всего, связанного с СВО стало появляться то, что с 1991 года тщательно взращивалось в умах граждан России, как будущие паразитные проявления ментальности, принятые за норму в постсоветском пространстве. Люди снова вспомнили о том, что такое подвиг, стойкость, верность, предательство, двуличие и откровенная продажность некоторых далеко не последних личностей нашего общества.

    • 19507 10281
      Дмитрий три часа назад

        По итогу статьи и сравнения можно сказать большое и человеческое Спасибо за откровенность всего остального мира по отношению к России и её гражданам, её ценностям, её культуре и менталитету. Да, это было неприятно, но это лучший подарок судьбы, который изменил все, и в последующем изменит будущее всей жизни на Земле.

        Правда всегда лучше лжи, ибо борясь за правду, личность пробуждает саму себя от грез и фантазий, и очищает разум от нелепых убеждений и самооправданий.

      • 25927 24093
        жора шапов два часа назад

          Хороший пример состава информационного поля лжи и её носителей.

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