Типично американская риторика лжи, лицемерия и двойных стандартов (2/2)

На Украине при американской поддержке был совершен государственный переворот – наглый и кровавый. Но медиа-риторика снова себя проявила во всей красе. Силовики вели себя мирно, а «мирные» демонстранты кинулись их избивать и забрасывать коктейлем Молотова. Бойцы «Беркута», не получая приказа подавлять восстание, вполне по-демократически стояли и смотрели на устроенную революционерами вакханалию.

Америка и НАТО насаждают гуманизм (буквально насаждают, насильственно причиняют добро и наносят пользу) и обвиняют в античеловечности не тех, кто действительно совершает преступления против человека, а тех, кто противится их эксплуататорской политике. Кто не разделяет «общечеловеческие ценности». Смертную казнь убийц-извращенцев, значит, они считают проявлением архаичного варварства, но при этом совершенно не стесняются бомбить целые города с ни в чем не повинным населением – ради демократии бомбить. Если какое-то национальное правительство не дает возможности транснациональным корпорациям функционировать на своей территории, его смело (в соответствии с двойными западными стандартами) обвиняют в том, что оно не приемлет свободной экономики и пытается ее жестко регулировать.

Просто с точки зрения вашингтонского обкома человеком считается только тот, кто живет в стране, поддерживающей Штаты. Причем определяют, где демократия, сами американцы, то есть используют крайне субъективный критерий, вполне удобный для политики двойных стандартов. Оценка степени демократичности тех или иных стран осуществляется по критерию их лояльности Штатам; важна не настоящая демократичность, а готовность играть по правилам американского истеблишмента, именно непротивление их военной или экономической экспансии. Если страна является демократичной согласно всем критерием, но проявляет независимость от США или, тем более, в той или иной форме противопоставляет себя Штатам, последние просто объявляют ее недемократичной.

…Несомненно, суверенное государство имеет право на принятие собственных решений и выбор союзников, поэтому нечего обвинять в недемократичности те правительства, которые этим правом воспользовались, и обвинять не за реальный недемократизм, а именно за использование права на суверенность – независимость от мирового гегемона .





Впоследствии западно-американские СМИ как по команде заверещали о насилии со стороны спецслужб и милиции, то есть стали озвучивать события не в однобоком ракурсе, а в откровенно лживом. Причем про избиение беркутовцев сторонниками Майдана речь не шла. Даже когда майдаун держит в руках оружие и стреляет в людей, для американских лоббистов он остается мирным демонстрантом.



Ведь именно они определяют сообразно своей выгоде, кто является мирным, а кто – нет, кто – диктатором, а кто – демократом. Функционирует основанная на двойных стандартах система координат, экстраполированная на весь мир. И в разных странах мира этой системе координат доверяют, не видя или не желая видеть ее лживости.

Интересно, в какой же демократической стране стянутые войска будут просто смотреть на революционный психоз и ничего не предпринимать? Что сделает американский полицейский или военный, если на него некто поднимет руку, а не то что бросит бутылку с зажигательной смесью? Он сразу пустит пулю. И никто за это судить его не будет.



Американцы жестко подавляли у себя многие мятежи, но когда вопрос встал об Украине, американские СМИ завопили о насилии со стороны «Беркута», который не подавил Майдан потому, что он его не подавлял. Это не двойные стандарты, а верх лжи и лицемерия.



Даже если бы украинские военные подавили восстание, крики американцев были бы не менее лицемерны, поскольку прежде чем обвинять других в расправах над «мирными» демонстрантами, надо сначала посмотреть на себя и вспомнить, например, жестокие расправы над мятежниками 1967 г. в Детройте или 1992 в Лос-Анджелесе или избиения участников движения «Захвати Уолл-Стрит». И почему-то также на словах ратующие за демократию европейские страны не возмущались практиками, реализуемыми в США над протестующими. Почему-то европейские СМИ не кричали о правах человека.

Стоило только России вполне легитимно присоединить Крым – по желанию самих крымчан – американцы в мировые СМИ завопили о нарождающейся агрессии русских. И это при том, что в Крыму был референдум, и доказательств фальсификаций на нем никто не предоставил, кроме эмоциональных американо-украинских возгласов типа «крымчане голосовали под дулом автомата».



Потом родилась шутка, что они под дулом все того же автомата массового праздновали присоединение к России. Особенно феерично в своей лживости заявление Обамы, что референдум в Крыму нелегитимен, в отличие от референдума в Косово. Странно, что Обама не помнит одну интересную деталь: референдума в Косово не было.

Когда была пущена под нож Югославия, американцы вещали о праве наций на самоопределение. Когда же Россия «оккупировала» Крым, они заговорили о недопустимости нарушения территориальной целостности Украины.



Но при разговорах о необходимости отделения от России Кавказа и многих других областей американские пропагандисты и русофобствующие либералы почему-то не вспоминают тезис о нарушении территориальной целостности. Стоит России заговорить о постройке где-либо своей военной базы, американцы, имея сотни военных баз в мире, не упустят возможности заверещать об агрессивности русских.

Агентство национальной безопасности США следит за миллионами людей с помощью различных Интернет-технологий, американские спецслужбы прослушивают телефоны высших европейских чиновников. Это, видимо, нормально. А когда разгоняют митинг в неподвластной Штатам стране – в России или в (прежней) Украине, – надо возмутиться что есть мочи. Политическая слабость, безволие и тотальная ошибка Януковича состояла не в том, что он стянул «Беркут», а как раз в том, что он отказался разгонять протестующих.

На Майдане появились незамеченные американскими СМИ фашистские флаги и послышались призывы к насилию в отношении бойцов «Беркута», их семей и всех несогласных. Парадоксально, но факт: демократические лозунги смешались с фашистскими, бандеровскими и крайне экстремистскими.



После этого странно слышать от революционеров и западных журналистов оправдание в виде «хотели демократии». Призывы к насилию легитимируют также насилие в отношении тех, кто к нему призывает. Поэтому неубедительно выглядят тезисы сторонников революции, осуждающие насилие в их адрес.



Это напоминает позицию «мы их имеем право бить, а они нас – нет». Не менее странно выглядят тезисы о том, что власть подавляет волю народа. Ведь нет никаких достоверных данных, что в этой революции воплощена воля народа. Нет данных, доказывающих поддержку Майдана со стороны всего народа Украины или его большинства. Напротив, люди призывали разогнать митингующих. Но СМИ «цивилизованного» мира предпочитают собравшихся на Майдане отождествлять с народом Украины в целом.

Когда российские власти приняли сначала мягкие меры по удержанию Украины, американские и европейские политики что есть мочи закричали о неправомерном вмешательстве России в дела независимой страны.



И этот крик они подняли несмотря на то, что сами абсолютно вероломным образом вмешивались во внутренние дела Украины (и не только – вспомним целый ряд других стран, где США и НАТО вытворяли самые яростные бесчинства), поддерживая взбесившуюся толпу деньгами и всем необходимым, накаливая ее бешенство, провоцируя против России.

Когда американцы и европейцы нагло управляют Майданом, это допустимо, а когда русские пытаются мягко противодействовать государственному перевороту, начинается вой о незаконном и вероломном вмешательстве. Цинизм и лицемерие Запада на знает границ. Те, кто ранее поддерживали абсолютно преступные уничтожения Югославии, Ирака и Ливии, теперь обвиняют Россию в нарушении международного права.



При этом американцев, которые давно-давно не просто нарушили, а уничтожили международное право, обвинять не принято. Когда представители украинского народа вещают о независимости Украины от России, им предоставляют микрофон, а когда другие представители того же народа призывают к налаживанию добрососедских отношений с Россией, им микрофона не дают, ибо, как выясняется, первый случай указывает на демократическое волеизъявление, а второй – на отжившее, архаичное и тупое имперское сознание.



Ну и, конечно, с точки зрения американцев, демократом является тот, кто следует распоряжениям НАТО и США. Другого критерия демократичности просто нет.

Борьбу властей иных стран против революционеров персоны высшего света США критикуют, но в своих глазах не усматривают бревна. Контрреволюционные действия чужих правительств именуют преступлением против человечества, свои действия такого же характера – вынужденной мерой. Арабо-африканских оранжистов называли героями демократического фронта, своих протестантов – бандитами и беспредельщиками. Акции в Тунисе и Египте именовались прямой демократией, а подобные акции в Британии – преступлением.



Значит, в других странах можно и нужно, а у нас – ни в коем случае. Значит, там погромщики борятся с фашизмом за демократию, а у нас – с демократией за фашизм. Вот такие двойные стандарты.

Американская геополитика, условно говоря, строится на разных видах влияния: военное оружие, экономические удавки, технологии свержения власти. Однако, какой бы способ влияния ни использовался, к нему примешивается с виду презентабельная нарративная концепция, на поверку являющаяся не согласованной с реальностью выдумкой.

Бесчеловечные акции военной мощи против Югославии, Ирака и Ливии никак не коррелируют с международным правом и выходят за рамки добра и зла. Однако для каждой из них была выдумана риторическая сказка. Даже сами военные акции «цивилизованный» мир называет не иначе как «военным пацифизмом», «гуманитарным милитаризмом», «цивилизованной войной», «мирной агрессией» или «гуманитарной интервенцией» (оцените степень парадоксальности и абсурдности этих понятий).



Все подобные наименования – символические категории очевидности – отсылают к оруэлловскому оксюморону «мир – это война», в котором воплощена абсурдизация высшей формы.

Множество стран подверглись если не военным действиям, то экономическим удавкам; недаром Всемирный банк, Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд используются в качестве таранов, уничтожающих национальные экономики. И тут не забывается риторический выверт – о том, что данные организации в качестве своей цели ставят развитие национальных экономик. Только почему-то американская пропаганда забывает сказать, что везде, где похозяйничали эти исполины глобализации, наступил экономический спад.

Штаты построили массу военных баз в Европе и на Ближнем Востоке. Теперь неудивительно, что целые правительства поддерживают США. Ведь они этими военными базами в некотором смысле оккупированы. И тут применяется риторический прием о том, что эти базы – средства защиты национальных государств от военной агрессии России, Ирана, Северной Кореи и т.д. Только откуда известно, что Россия, Иран и Северная Корея вынашивают против кого-то экспансионистские планы?

Именно Штаты инициируют смены режимов в разных странах с неугодными им правительствами. Это коснулось Грузии, Киргизии, Украины и т.д. Конечно, здесь тоже применяется риторический прием о том, что, мол, мы поддерживаем народы, которые возжелали сбросить диктаторов и коррупционеров и построить демократию.



Только ни в одной стране, где была совершена поддерживаемая Вашингтоном революция, не возникло ни демократии, ни экономического роста. Почему-то американские СМИ в упор не хотят видеть разгул нацизма в постмайданной Украине и тотальной коррупции, учиненной новым правительством.

США заставляют правительства разных стран покупать их долговые облигации. Так реализуется стратегия жизни за счет других, паразитическое обеспечение собственного благополучия посредством ресурсов, отобранных у разных народов; недаром США потребляют около 40% мировых ресурсов.

Ни одна страна в мире так нагло не сует нос в дела других стран. Ни одна так огульно не обвиняет других в преступлениях, которые они не совершали.

Попытка (даже несуществующая) вмешательства во внутренние дела Штатов расценивается как несусветная наглость, а попытка противостояния американскому вмешательству во внутренние дела той или иной страны воспринимается как не менее наглый вызов демократии и правам человека. США за свои военные, экономические и другие действия заслуживают, пожалуй, самого серьезного обвинения, а не права обвинять.

Примеры американского вероломства, обильно приукрашенного красивой риторикой, можно приводить почти до бесконечности. Однако объем статьи не позволяет полно представить геополитическую историю «демократизаторов». Важно понимать, что приведенные случаи американской риторики – не какие-то исключения из правил, не выходящие за рамки идеологии случаи, а, наоборот, абсолютно парадигмальные вербальные выходки, на которых и строится само здание пропаганды.

В общем, история американских действий и риторических выпадов полна лжи, цинизма, лицемерия и двойных стандартов. Но рефлексия их истеблишменту не нужна, незачем пристально через морально нравственную призму смотреть на самих себя и признаваться в собственных преступлениях.



Вместо этого им нужно другое – очернить Россию как можно сильнее только за то, что она присоединила Крым, не отдала Донбасс на разграбление украинским нацистам, воспрепятствовала Штатам «навести порядок» в Сирии. Россия не позволила американцам совершить ставшие традиционными для их истории преступные акты, и поэтому Россию стали в мировых СМИ изображать в виде особо злостного преступника.

Только вот неувязка получается… Аргументов-то нет, кроме голословных воистину детских по степени доказательной глубины нападок. «Мы сказали, что вы виноваты, значит, виноваты, а что-то доказывать – не наших рук дело». С таким же успехом можно обвинить Россию в чем угодно – в убийстве Джона Кеннеди, в урагане «Сэнди», вплоть до затопления Атлантиды. Чем, собственно, «цивилизованный» мир и занимается, всячески выдумывая и тиражируя новые исключительно русофобские штампы. Однако некоторые из них можно воспринимать отчасти как комплимент.



Ведь обвинение во влиянии на выборы указывает как минимум на два факта. Во-первых, Россия представляется настолько могущественной, что может оказывать воздействие на «святая святых». Только если бы действительно она была такой, в США победил бы не Трамп (которого пророссийским назвать никак нельзя), а какой-нибудь верный путинский ставленник. Во-вторых, это обвинение дискредитирует американские системы компьютерной защиты; ведь если заокеанские хакеры смогли перетасовать колоду, куда же смотрели американские охранители этой колоды?

Одним из главных в американской политике двойных стандартов является словесный оборот «да, но…». Да, мы поддерживаем демократию, но только если она не приводит к власти социалистов, антиглобалистов и любых, кто против нас. Да, мы за либеральный принцип честной конкуренции, но сами наделяем себя правом вершить нечестные деяния в виде вмешательства в дела других стран – военная интервенция, инициирование революций, подсаживание стран и народов на экономические удавки.



Да, мы за либеральный принцип честной конкуренции, но никому не позволим даже честно конкурировать с военной мощью США и экспансией доллара. Да, права человека – это серьезная проблема неподвластного нам Китая, но не пиночетовского Чили. «Он сукин сын, но наш сукин сын», – вероятно, думают американцы о Пиночете и ему подобных. Поэтому риторика о том, что США заняты защитой прав человека, уже давно набила оскомину и явно не может восприниматься всерьез.

Хотелось бы сказать что-то вроде: «ну пошутили разок-другой и хватит». Однако такая снисходительная фраза будет категорически неуместна. Ведь проблема вовсе не в шутке, а в самом наглом стремлении возложить вину на того, кто не виновен. Более того, когда мы говорим о лицемерии и лживости американской риторики, следует помнить другой факт; лицемерна и лжива не только их риторика, но и реальная внешняя политика, которую США реализует в мире и от которой мир содрогается.

Нет, Джейн Псаки с ее удивительно бредовыми нападками вовсе не является каким-то патологическим исключением из правил. Скорее, медийный контент США подвергся тяжелому заболеванию, пандемии псевдоинтеллектуализма, помноженного на самую циничную ложь. «Феномен Псаки» медленно но верно становится тенденцией, захватывающей, поглощающей медиа-пространство «цивилизованного» мира, инверсирующей его контент, превращающей новостные сводки в мифы, неудобоваримые для любого имеющего интеллект реципиента.



В борьбе галлюцинаций и реальности, бреда и здравого смысла побеждает первый элемент этих бинарных оппозиций. Более того, он подается под видом новости, объективно освещающей реальность. Однако бессодержательность и бездоказательность таких «новостей» обнажают их действительную суть. Если заправилам медийного контента США неизвестен этот простой факт, тем хуже для них.

Американский медиа-рупор направлен практически на весь мир и потому его аудитория предельно широка. Остается только удивляться, насколько проектировщики контента не уважают своих слушателей, если позволяют себе высказывать такой бред и ожидать, что публика воспримет его за чистую монету.



Все-таки интеллект реципиента следует уважать… Однако, полагаю, высказанное мной пожелание – это слишком недостижимое, неподъемное требование для этих деятелей. Ведь Россию обвинять не в чем, демонизировать ее на уровне фактологии не получается. Остается только мифология. И даже если найдутся непотребные факты, они померкнут на фоне уж явно не героических действий США на мировой арене.



Поэтому при реализации желания смешать Россию с грязью остается только продуцировать мифы и выдумки, да еще такие некачественные в смысле их обоснованности.

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Алексей Николаевич Ильин,

кандидат философских наук,

доцент кафедры философии

Омского государственного педагогического университета



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