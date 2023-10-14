Клим Жуков. Хроники революции: истоки “Народной воли”
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Клим Жуков. Хроники революции: истоки "Народной воли"
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-187
Комментарий редакции
В этой лекции рассматриваются следующие основные темы:
1. Причины возникновения народнического движения в России:
- Положение крестьянства после отмены крепостного права в 1861 году. Крестьяне получили личную свободу, но большинство остались без земли, в долгах перед помещиками и государством. Сохранялась эксплуатация.
2. Деятельность народников в 1860-1870-х годах:
- Создание кружков самообразования, изучение запрещенной литературы.
- "Хождение в народ" – попытки просветить и организовать крестьян.
3. Радикализация народнического движения и переход к террору:
- Влияние европейских революций 1848-1871 гг.
- Разочарование в возможности мирного преобразования общества.
- Создание организации "Народная воля" и террор против представителей власти.
Вывод:
Народническое движение возникло в 1860-1870-е годы в России в ответ на сохраняющиеся социальные проблемы после отмены крепостного права. Изначально народники занимались самообразованием и просветительской деятельностью, но под влиянием европейских событий часть движения радикализировалась и перешла к политическому террору.