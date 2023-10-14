Комментарий редакции

Продолжение серии и другие ролики на Boosty https://boosty.to/uzhukoffaКлим Жуков. Хроники революции: истоки "Народной воли"Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-187

В этой лекции рассматриваются следующие основные темы:

1. Причины возникновения народнического движения в России:

- Положение крестьянства после отмены крепостного права в 1861 году. Крестьяне получили личную свободу, но большинство остались без земли, в долгах перед помещиками и государством. Сохранялась эксплуатация.

2. Деятельность народников в 1860-1870-х годах:

- Создание кружков самообразования, изучение запрещенной литературы.

- "Хождение в народ" – попытки просветить и организовать крестьян.

3. Радикализация народнического движения и переход к террору:

- Влияние европейских революций 1848-1871 гг.

- Разочарование в возможности мирного преобразования общества.

- Создание организации "Народная воля" и террор против представителей власти.

Вывод:

Народническое движение возникло в 1860-1870-е годы в России в ответ на сохраняющиеся социальные проблемы после отмены крепостного права. Изначально народники занимались самообразованием и просветительской деятельностью, но под влиянием европейских событий часть движения радикализировалась и перешла к политическому террору.

