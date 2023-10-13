Фильм рассказывает о важнейшей потребности человека – работе.

ЛенНаучФильм, 1983 г.

Комментарий редакции

В данном выпуске рассказывается несколько историй:

1. История о том, как создается книга – от дерева до готового издания, и как важно беречь книги, потому что в их создание вложен огромный труд многих людей.

2. История о том, как неряха Федора исправилась и стала аккуратной и бережливой хозяйкой.

3. Рассказ о разных профессиях и о том, какой нужной и важной бывает работа людей.

4. Рассказ о том, как усердно учился и много трудился Владимир Ленин.

Вывод: В фильме раскрывается важная тема – тема труда и уважительного отношения к труду. Автор показывает, что труд людей разных профессий очень важен и нужен, что надо добросовестно относиться к работе и результатам чужого труда. Также подчеркивается мысль о том, что и учеба – это большой и важный труд.