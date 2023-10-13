Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам может грозить статья о госизмене после возвращения в Россию. Такое заявление он сделал на заседании Госдумы 11 октября, отметив, что речь идёт о тех уехавших гражданах РФ, которые успели отметиться антироссийскими заявлениями, находясь за рубежом.

«Такие поступки, — сказал Володин, — имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса „Государственная измена“. Поэтому надо проверить, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять», — заявил он.

В то же время он уточнил, что не стоит отправлять проштрафившихся релокантов на Магадан, как было сказано накануне. «Но это не Магадан. Магадан — территория развития. Скорее всего, как предложил Николай Харитонов (депутат Госдумы), это должны быть рудники», — жестко среагировал председатель Госдумы.

В Магадане «не ждут предателей нашей страны, релокантов, они, понятно, переживают, что такое решение может на них плохо сказаться. Жители области видят в этом угрозу и оскорбления, поэтому мы давайте скорректируем предложение», — сказал Володин.

Слова спикера Госдумы о предателях-релокантах в четверг прокомментировали в Кремле. «Володин, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, — говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Действительно, с этими людьми нам не по пути. Но мы говорим о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. И, конечно, эти люди, всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия, и она всегда их ждет», — пояснил Дмитрий Песков.

Есть насчет тех, кто сбежал из России, а теперь собирается вернуться, и другие предложения. Уехавшим из РФ за границу гражданам, которые критиковали Россию, нужно запретить находиться на госслужбе.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Считаю, что самое время подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали страну, находясь за рубежом», — сказал он.

Однако перед этим, продолжил депутат, нужно определить основания, по которым человек уехал из страны, политический мотив, а также выяснить его связь с западными властями и спецслужбами.

«Если это подтверждается, то человеку должно быть юридически отказано в праве претендовать на любые государственные должности со статусом "профнепригоден"», — подчеркнул парламентарий.

Есть на их счет и более радикальные предложения. Всех релокантов, которые уехали из России и выступили против народа и армии своей страны, необходимо лишить гражданства РФ, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он заявил, что имена таких граждан необходимо занести в реестр нежелательных для России иностранцев. Сами списки необходимо держать на границе с другими странами, отметил депутат.

Лица, осудившие российский народ и армию, помогавшие украинским вооруженным силам, должны быть априори лишены российского гражданства, чтобы у них даже мысли не возникало под каким-то предлогом вернуться в Россию, — считает депутат Белик.

Релокантами сегодня в России называют тех, кто после начала специальной военной операции, а некоторые еще и раньше, демонстративно покинули страну и обосновались за границей, а также сбежавших из страны после объявления о частичной мобилизации.

Оказавшись за рубежом, часть из них стали активно заниматься антироссийской пропагандой, делая враждебные России и ее армии заявления. А некоторые начали оказывать финансовую помощь киевским укронацистам. Есть даже те, кто вступил в ряды ВСУ и воюет сейчас на стороне укронацистов, убивая русских солдат.

Вот как описывает ситуацию с релокантами журналист издания «Губернские ведомости» Сергей Салтаганов, побывавший в прошлом году в Узбекистане. «Осенью, — рассказывает он, — я оказался в Ташкенте. Как раз тогда, когда на просторы СНГ хлынули беглецы от частичной мобилизации… По данным местного МВД, например, сюда в июле-сентябре рвануло более 189 тысяч граждан РФ, что составило 60% всех наших туристов с начала года. А их Госстатистика насчитала за то же время около 209 тысяч приехавших. В гостевом доме, где довелось жить, таких беглецов оказалось немало. Обозвали их английским словом «релоканты», означающим: люди, сменившие страну проживания. И если первую, мартовскую волну россиян составляли, в основном, «айтишники», то осенью понаехали «уклонисты» с самыми разными профессиями».

Однако другую группу «релокантов» составляют представители так называемых творческих профессий: актеры, шоумены эстрады, журналисты либеральных СМИ, писатели, бизнесмены, словом, те, кто сам себя провозгласил в России «элитой».

Многие из них и раньше показывали власти «фигу в кармане», а очутившись в недосягаемости от российской Фемиды, совсем распоясались.

Так сбежавший в Израиль, бывший петербургский журналист Александр Невзоров, давно позиционирующий себя, как «русский, которому стыдно быть русским», уже буквально брызжет слюной от ненависти к России. Выступая в зале «Бейт ха-Хаяль» в Тель-Авиве он нагло оскорблял президента России, назвав его «существом» у которого «безумие».

В Испании окопался усыпанной прежде в России премиями писатель Дмитрий Глуховской. Это о нем публицист Роман Антоновский с иронией отозвался так: «Это, конечно, очень смешно, когда на сцене стоит мордастый буржуазный писатель-миллионер в дорогом костюме, который не первый год поливает Россию и власть в своих соцсетях и интервью, и, отрыгивая черной икрой и французским шампанским, рассказывает толстым богатым мужикам и их любовникам и любовницам, чьи губы и грудь стоят, как годовой бюджет Уганды, что все они живут в концлагере, последнюю репку доедают под ударами кнута вертухая… Дима, дорогой, ну ты уже всех достал своим нытьем про ужасную Россию и ее ужасный темный народ. Может ты уже перестанешь себя мучить и уедешь куда-нибудь подальше?..» Призыв этот Глуховской услышал и действительно уехал далеко.

Популярный прежде актер Артур Смольянинов, сбежав в Латвию, оттуда объявил, что готов воевать на стороне Украины. «Мне, честно говоря, — заявил он в интервью, — плевать, в какой форме останется Россия. Я имею в виду чисто географически. <…> Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Хакасскую республику или останется один ЕАО, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне наплевать». А сбежавшая в ту же Латвию популярная прежде в России актриса Чулпан Хаматова в эфире местного ТВ поддержала снос памятника советским воинам в Риге.

Некоторые релоканты дошли уже до откровенной измены, вступив в ряды ВСУ. Так это сделал прежде популярный актер Пашинин, который прежде в кино исполнял роли российских офицеров. Но в итоге поддержал Майдан, выбрил чуб, и вступил в украинскую армию.

Но оттуда, обнаружив, что он законченный наркоман, его все же выперли. В ряды ВСУ вступил московский адвокат, прежде известный по телевизионной игре «Что? Где? Когда»» Илья Новиков. Как сообщила ФСБ, его подозревают в причастности к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Ст. 275 УК предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного.

«Установлено, что Новиков И. С. после начала Специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой», — сказано в сообщении ФСБ.

Переместившись на Украину, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев пошел еще дальше. Принял участие в формировании т.н. легиона «Свобода России», который ВСУ вместе с ЦРУ сколотили для всякого рода провокаций из горстки находящихся на Украине российских отщепенцев.

В его рядах, в частности, воюет бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев, который с пафосом объявил о своем предательстве словами «Мечты сбываются! Я теперь в легионе "Свобода России"». В составе ВСУ подвизается также известный в праворадикальной среде бывший российский бизнесмен Денис Капустин (псевдоним Денис Никитин).

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях многократно и подчеркнуто отмечает, что относится к уехавшим людям нейтрально и ждёт возвращения тех, кто не осуществлял антироссийскую деструктивную деятельность.

Так выступая в сентябре на заседании ВЭФ во Владивостоке, Владимир Путин, имея в виду уехавшего в Израиль основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, сказал, что таким, как он, релокантам, нужно определиться, остаются ли они патриотами или намерены действовать в интересах геополитических противников России.

«Эта грань должна оставаться на совести тех людей, кто делает подобные заявления. Как правило, это связано со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, активы, тем более, если эти люди перебрались и решили связать жизнь с другой страной», — сказал президент.

Напомнив, что Волож живет в Израиле, Путин сказал: «Могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал, теперь решил сделать заявления. Дай бог ему здоровья, и пусть ему хорошо живется, нас это, честно говоря, не задевает», — отметил Путин.

Однако в целом, по его словам, «если человек вырос на этой (русской) почве, получил образование, стал тут успешным, у него должно быть чувство совести в отношении страны, которая ему все дала». «Я сейчас не Воложа имею в виду, он талантливый человек, создал хорошую компанию, а в целом — человек не согласен, с тем, что делают сегодняшние власти, имеет он право высказывать свою позицию? Конечно! Но есть много нюансов. Можно встать на позицию наших геополитических противников и им подыгрывать, тем самым нанося ущерб своей стране. А можно вести себя по-другому. Человек сам определяет для себя: у него есть чувство национального самосознания, или он хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским (…),— подчеркнул президент.

Россия действительно не против возвращения «релокантов» и причин на это много: это и демография, и специалисты в самых разных областях. Многие из уехавших на эмоциях людей уже осознали, что жизнь на Родине лучше, спокойнее, и даже экономически выгоднее, в том числе для бизнеса и возможностей его развития.

Однако совершенно иное отношение к представителям так называемой самозванной «элиты», выехавшим из страны и публично осудившим Россию, ее внешнюю и внутреннюю политику, начало СВО на Украине. Они были диссидентами на родине, пытались всячески расшатывать государство, и продолжили свою деструктивную активность, убежав за границу. Речь в данном случае идет о типичных коллаборантах, национал-предателях, современных «власовцах», стремящихся нанести вред стране, в которой они родились, вред российскому народу.

Ну, а с теми, кто активно участвует в пропагандистской войне против России на стороне наших врагов, оказывает финансовую помощь укронацистам, или оказался в ВСУ и сейчас в его рядах убивает русских солдат, разговор будет, конечно, совсем особый. Именно таких и имел в виду Вячеслав Володин в своем заявлении в Госдуме.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

В этой статье рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, которые вели антироссийскую пропаганду за границей, по возвращении в Россию может грозить обвинение в государственной измене.

2. Некоторые депутаты предлагают запретить таким гражданам занимать государственные должности или вовсе лишить их российского гражданства.

3. Многие релоканты из числа представителей "творческих профессий", оказавшись за границей, активно критикуют Россию и поддерживают Украину.

4. Некоторые пошли дальше и вступили в ВСУ, что квалифицируется как государственная измена.

5. Президент Путин заявил, что к релокантам, которые не вели антироссийской деятельности, относится нейтрально и не против их возвращения.

Вывод: статья описывает жесткую реакцию российских властей на антироссийскую деятельность некоторых релокантов за рубежом и угрозы привлечения их к уголовной ответственности. В то же время подчеркивается готовность принять тех, кто не наносил вреда России.