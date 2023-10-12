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Новые идеи для судостроения, или Изобретатели творят Будущее

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Говорим о развитии судостроительной отрасли и обсуждаем проект нового ледокола и плавучих платформ по автономному хранению и мобильной транспортировке СПГ водным транспортом река – море с советником директора Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Юрием Чашковым и членом ВОИР Александром Смирновым.
Ведущий – Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Новые разработки в области ледокольного флота. Юрий Арсентьевич представил модель ледокола со ступенчатыми обводами корпуса, которая позволяет более эффективно раскалывать лёд. Такой ледокол может быть легче и дешевле традиционных атомных ледоколов при равной ледопроходимости.

2. Разработки Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Обсуждалась деятельность этой организации по поддержке российских изобретателей. Приводились примеры успешных проектов.

3. Предложение по транспортировке СПГ при помощи барж. Александр Смирнов представил идею использования барж с криогенными емкостями и блоками регазификации для доставки СПГ потребителям. Это может быть альтернативой строительства дорогостоящих береговых терминалов.

4. Возобновление круглогодичной навигации на реках России. Обсуждалась идея Юрия Арсентьевича по использованию специальных ледокольных приставок на обычных речных буксирах для продления навигации.

Вывод: в беседе затрагивались актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры и внедрения новых технологий в России. Был представлен ряд интересных разработок российских изобретателей в области судостроения и энергетики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pzOGk3g6XJo
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