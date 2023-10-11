Алексей Исаев. Бои в городских условиях: как это было в Кенигсберге
Запись выступления Алексея Исаева на военно-историческом фестивале "Кенигсберг — наш!"
Организатор фестиваля: Калининградское отделение Российского военно-исторического общества:
https://vk.com/rvio39
https://t.me/rviokldrf
Комментарий редакции
Ключевые моменты из лекции о штурме Кёнигсберга:
1. Штурм Кёнигсберга – пример высокого профессионализма и тщательной подготовки советских войск.
2. Была проведена скрупулезная подготовка – изучались укрепления, отрабатывались действия по форсированию реки Прегель.
3. Эффективно применялись штурмовые группы и отряды, тесно взаимодействующие с танками и артиллерией.
4. Большую роль сыграла авиация, разрушившая город и затруднившая маневры немецких войск.
5. Советские войска действовали очень активно, стремились обходить противника с флангов.
6. Ключевую роль сыграла 11-я гвардейская армия, нанесшая главный удар через Прегель.
Вывод: благодаря тщательной подготовке и слаженным действиям советских войск Кёнигсберг был взят всего за 7 дней, что является примером высокого военного профессионализма.