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Алексей Исаев. Бои в городских условиях: как это было в Кенигсберге

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Запись выступления Алексея Исаева на военно-историческом фестивале "Кенигсберг — наш!"

Организатор фестиваля: Калининградское отделение Российского военно-исторического общества:

https://vk.com/rvio39
https://t.me/rviokldrf

Комментарий редакции

Ключевые моменты из лекции о штурме Кёнигсберга:

1. Штурм Кёнигсберга – пример высокого профессионализма и тщательной подготовки советских войск.

2. Была проведена скрупулезная подготовка – изучались укрепления, отрабатывались действия по форсированию реки Прегель.

3. Эффективно применялись штурмовые группы и отряды, тесно взаимодействующие с танками и артиллерией.

4. Большую роль сыграла авиация, разрушившая город и затруднившая маневры немецких войск.

5. Советские войска действовали очень активно, стремились обходить противника с флангов.

6. Ключевую роль сыграла 11-я гвардейская армия, нанесшая главный удар через Прегель.

Вывод: благодаря тщательной подготовке и слаженным действиям советских войск Кёнигсберг был взят всего за 7 дней, что является примером высокого военного профессионализма.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bKL1LGWkaio
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