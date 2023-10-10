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Обручев Владимир “В дебрях центральной Азии”. Часть 1

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160 лет назад, 10 октября 1863 года, в Тверской губернии родился Владимир Афанасьевич Обручев. Он стал выдающимся русским и советским ученым-геологом, географом, писателем и популяризатором науки.

Обручев окончил Горный институт в Санкт-Петербурге и участвовал в исследовательских экспедициях в Среднюю Азию и Сибирь. Он внес большой вклад в изучение геологии, оледенения и вечной мерзлоты Сибири.

Обручев был профессором в Томском технологическом институте, а позже в Московской горной академии. Он стал академиком АН СССР и директором Института мерзлотоведения.

Помимо научных трудов, Обручев написал много научно-популярных книг и фантастических романов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8NAXRpmdpUM
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