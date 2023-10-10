Относительно казуса Фридмана.

На мой взгляд:

1. Фридмана, пока он находится на территории России, необходимо задержать или как минимум обеспечить ему подписку о невыезде.

2. Провести проверку материалов о передаче Фридманом 150 млн. долларов на нужды ВСУ, то есть для убийства граждан России.

3. Если информация подтверждается, то Фридмана необходимо судить и посадить в рамках действующего законодательства за финансирование терроризма. Имущество и активы Фридмана обратить в доход государства.

Это если у нас закон один для всех.

Комментарий редакции

В случае возвращения Михаила Фридмана в Россию, наряду с другими вопросами, было бы целесообразно провести проверку на предмет законности получения им капиталов в "святые 90-е". Как известно, в тот период нередко имели место коррупционные схемы и махинации при распределении государственных активов. Поэтому правоохранительным органам следовало бы тщательно проверить законность получения этих активов и наличие коррупционной составляющей. Такая проверка позволила бы установить, не было ли нарушений законодательства и злоупотреблений при обогащении Фридмана. В случае выявления серьезных нарушений, могут последовать соответствующие юридические и финансовые санкции.

Таким образом, тщательная юридическая экспертиза источников капиталов Фридмана, представляется важным шагом в случае его возвращения в страну. Это позволит обеспечить справедливость и принцип верховенства закона.